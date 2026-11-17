El dólar saltó más de 16% en Brasil desde octubre y el peso argentino pierde competitividad. Qué dijo Caputo sobre el dólar preelectoral

Caputo muestra confianza, pero la estabilidad del dólar local agrava la pérdida de competitividad.

El dólar volvió a subir en Brasil y encendió una luz de alarma para Luis Caputo. La divisa estadounidense trepó este lunes otro 2,0% y cerró en 5,78 reales, en medio de una creciente desconfianza de los inversores sobre el programa fiscal de Lula da Silva.

Para la Argentina, se trata de un tema clave: su principal socio comercial atraviesa una fuerte devaluación que amenaza con profundizar la pérdida de competitividad de la producción local.

Desde principios de octubre, cuando cotizaba a 4,97 reales, el dólar acumuló una suba del 16,3% en Brasil. En el mismo período, el dólar mayorista argentino pasó de $1.524 a $1.551, un incremento de apenas 1,8%.

Es decir que el peso argentino se apreció un 12,4% frente al real brasileño en términos nominales. Si se incorpora la inflación de octubre, del 2,2% en la Argentina y apenas 0,14% en Brasil, la pérdida de competitividad cambiaria real alcanza aproximadamente el 14,3%, sin contemplar todavía la inflación de noviembre.

Se trata de un deterioro significativo en apenas un mes y medio.

Brasil mete presión sobre el plan de Luis Caputo

Detrás de la disparada del dólar brasileño aparece el escepticismo de los inversores respecto del paquete fiscal presentado por Lula para su próximo mandato. El mercado considera que las medidas resultan insuficientes para corregir los desequilibrios de las cuentas públicas.

La desconfianza también se refleja en las expectativas inflacionarias: las proyecciones para el próximo año, que hasta hace poco rondaban el 4,5%, ahora se acercan al 5%. El escenario alimenta, además, la perspectiva de tasas de interés más elevadas.

El problema para la Argentina es que una depreciación persistente del real abarata los productos brasileños medidos en dólares y encarece relativamente los argentinos para los compradores del país vecino.

Además, abarata sensiblemente el costo de pasar las vacaciones en las playas cariocas.

La relación comercial explica buena parte de la preocupación. En octubre, las exportaciones argentinas a Brasil alcanzaron los u$s1.260 millones, frente a importaciones por u$s1.530 millones. El intercambio bilateral sumó u$s2.790 millones, con un déficit para la Argentina de u$s270 millones.

Una mayor pérdida de competitividad podría complicar especialmente a la industria automotriz, las autopartes y otros sectores manufactureros que dependen del mercado brasileño.

La historia ofrece un antecedente que nadie olvida. A comienzos de 1999, Brasil devaluó fuertemente el real y la Argentina, todavía atada a la convertibilidad, sufrió un deterioro de competitividad que agravó la recesión y contribuyó a la crisis que explotaría a fines de 2001.

Las condiciones actuales son diferentes. La Argentina ya no tiene una caja de conversión ni un tipo de cambio fijo. Sin embargo, la experiencia demuestra hasta qué punto los movimientos cambiarios de Brasil pueden alterar las condiciones de la economía argentina.

La advertencia de la City

Para Hernán Hirsch, economista jefe del Estudio Broda, la situación brasileña introduce una dificultad adicional en un escenario que ya empieza a estar condicionado por las elecciones presidenciales de 2027.

"No ayuda a llegar con estabilidad cambiaria al proceso electoral en Argentina de 2027, que ya comenzó. De hecho, el riesgo electoral no solo se siente en el mercado de deuda, sino también que puede sentirse en el mercado de cambios", advirtió Hirsch en diálogo con iProfesional.

La observación cobra relevancia porque el Gobierno necesita sostener la confianza de los inversores en un país donde la demanda minorista de dólares mantiene un componente estructural de al menos u$s2.500 millones mensuales.

Una profundización de la devaluación brasileña agrega un factor de incertidumbre a un programa que tiene entre sus objetivos centrales llegar a las elecciones con estabilidad del dólar y una inflación descendente.

Caputo apuesta a la fortaleza del programa económico

El ministro de Economía transmite un diagnóstico mucho más optimista sobrel mercado cambiario.

De hecho, Caputo rechazó que exista una desconfianza de los inversores hacia el actual gobierno.

"No existe el riesgo Milei en la Argentina. La suba del riesgo no es por Milei, el riesgo país sube por el temor a que no esté Milei", sostuvo.

El ministro destacó, además, que el dólar prácticamente no reaccionó al deterioro de los bonos y que el Banco Central continúa comprando divisas.

"Esto antes era impensado y demuestra la robustez del programa y lo que cambió respecto de 2025. Vamos a entrar en un 2027 más sólido que en muchas décadas con superávit fiscal, equilibrio monetario porque levanta la demanda de dinero, un programa financiero cerrado y un mercado cambiario que está más sólido", aseguró.

Su argumento encuentra respaldo en el comportamiento reciente del mercado cambiario. Este lunes, en medio de la disparada del dólar brasileño, el mayorista argentino apenas aumentó 0,5%, hasta $1.551, mientras que el minorista avanzó 0,3%, a $1.575.

Por qué el dólar argentino puede mantenerse tranquilo

Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) sostiene que la calma cambiaria podría extenderse incluso en un escenario de riesgo país elevado.

La consultora identifica varios factores favorables: el ingreso de dólares financieros provenientes de obligaciones negociables, la liquidación de la cosecha fina y una mayor demanda estacional de pesos durante diciembre y enero.

Esos flujos podrían permitir que el tipo de cambio permanezca relativamente estable, aun cuando no se produzca una mejora equivalente en la percepción del riesgo argentino.

Sin embargo, PPI advierte sobre una contrapartida: la estabilidad nominal del dólar continúa profundizando la apreciación real del peso. El tipo de cambio real multilateral ya alcanzó su nivel más bajo desde la implementación del esquema de bandas, en abril de 2025.

Es precisamente allí donde la devaluación brasileña adquiere mayor importancia. El dólar tranquilo ayuda a contener la inflación, pero también puede profundizar la pérdida de competitividad frente al principal socio comercial.