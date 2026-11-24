La tecnológica cayó por debajo de los u$s83 de su OPV en apenas tres ruedas. Dario Amodei y su hermana concretaron ventas millonarias

El estreno de Anthropic en Wall Street había marcado un hito por el volumen de dinero movilizado y la expectativa que despertó entre los inversores. Sin embargo, el entusiasmo duró poco: en apenas tres jornadas, la empresa perdió toda la valorización inicial y sus acciones quedaron por debajo de los u$s83 establecidos para su oferta pública inicial (OPV).

La velocidad de la corrección contrasta con la dimensión de la operación que permitió su desembarco en el mercado. La compañía recaudó u$s93.500 millones, una cifra que superó los u$s85.700 millones de SpaceX obtenidos en su estreno bursátil de junio. Pero el comportamiento posterior de sus papeles fue muy diferente.

A SpaceX le llevó cerca de un mes perforar el valor al que había colocado sus acciones. En cambio, Anthropic necesitó solamente tres ruedas. El antecedente de Facebook, hoy Meta, tampoco había mostrado una caída tan rápida: sus títulos quedaron por debajo del precio de salida durante la segunda jornada de negociación.

Acciones de Anthropic caen más del 7% y borran las ganancias de su debut en Wall Street

El jueves 19 de noviembre, cuando comenzó a operar en Wall Street, Anthropic consiguió que sus acciones alcanzaran los u$s111,50, un valor 34% superior al fijado para la OPV. Durante ese debut, la valuación totalmente diluida de la compañía llegó a ubicarse, por un breve período, por encima de los u$s2 billones.

La tendencia se revirtió rápidamente. Este martes, los papeles volvieron a registrar pérdidas y llegaron a retroceder más del 7% durante la mañana, hasta aproximarse a los u$s81. En las operaciones previas a la apertura, la baja rondaba el 6%.

El retroceso se produjo después de tres sesiones consecutivas de pérdidas y dejó a la empresa por debajo de su precio de colocación inicial. De esta manera, desapareció la prima que había conseguido durante su presentación en el mercado.

La evolución de Anthropic también estuvo atravesada por la inestabilidad que afectó al sector tecnológico. El viernes, los inversores reaccionaron con ventas ante los interrogantes sobre la capacidad de las empresas de inteligencia artificial para sostener sus modelos de negocio y justificar los desembolsos que demanda la actividad.

La recuperación de las acciones tecnológicas en la jornada siguiente no alcanzó para revertir el panorama. El regreso de Jensen Huang a Nvidia impulsó al Nasdaq y a otros papeles del sector, pero Anthropic terminó igualmente con una pérdida cercana al 2%.

Dario Amodei y su hermana se desprendieron de millones de acciones

En paralelo con el deterioro bursátil, trascendieron operaciones realizadas por los principales referentes de Anthropic inmediatamente después de su desembarco en Wall Street.

El CEO, Dario Amodei, vendió más de 3,37 millones de acciones el 20 de noviembre, por un importe superior a los u$s280 millones. La transacción se concretó apenas 24 horas después del debut de la compañía.

Daniela Amodei realizó una operación de igual volumen y colocó otros 3,37 millones de títulos a u$s83 por acción, el precio establecido para la oferta pública inicial.

Las ventas estaban contempladas en la documentación presentada para la OPV. Según ese prospecto, los siete cofundadores tenían previsto desprenderse de cantidades idénticas de acciones, con un valor conjunto de u$s1.960 millones.

El mismo documento establecía restricciones para las participaciones que conservaran después de la operación: los fundadores no podrían vender la totalidad de sus acciones restantes durante el año posterior a la salida a bolsa.

El mercado vuelve a cuestionar las valuaciones de la inteligencia artificial

La evolución de Anthropic se convirtió en otro foco de atención para los inversores que siguen de cerca el negocio de la inteligencia artificial. La magnitud de las inversiones necesarias para desarrollar esta tecnología, junto con las dudas sobre su rentabilidad futura, alimenta la cautela en los mercados.

Según informó Reuters, la rápida reversión de la cotización reavivó los cuestionamientos sobre los elevados valores que alcanzaron las empresas del sector. A esto se suma el costo de construir y mantener infraestructura informática a gran escala, que podría incrementarse si las tasas de interés continúan subiendo.

Así, el caso de Anthropic expone una diferencia entre el interés que despierta la inteligencia artificial entre los inversores y la capacidad de las compañías para sostener las expectativas que genera su negocio. Su histórica recaudación inicial no impidió que, en cuestión de días, el mercado comenzara a revisar el valor que estaba dispuesto a pagar por sus acciones.

Anthropic creció con Claude, pero enfrenta costos millonarios

Fundada en 2021 por exempleados de OpenAI, Anthropic consiguió posicionarse entre las principales compañías del negocio de inteligencia artificial gracias al desarrollo de Claude, su familia de modelos y asistentes. Su expansión comercial fue especialmente acelerada durante 2026, con una mayor presencia en el segmento corporativo y en herramientas destinadas a programación y automatización de tareas.

Los números presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) muestran esa evolución: la empresa pasó de facturar u$s41 millones en 2023 a u$s386 millones en 2024 y u$s4.600 millones en 2025. Durante los primeros nueve meses de 2026, sus ingresos alcanzaron los u$s33.200 millones, con un crecimiento interanual del 1.206%.

Sin embargo, esa expansión también exige inversiones extraordinarias. Anthropic destinó casi u$s9.000 millones a capacidad informática e infraestructura durante el primer semestre de 2026 y registró otros u$s5.000 millones en costos de computación durante el tercer trimestre. Además, la documentación financiera informó pérdidas netas por u$s104.000 millones durante los primeros nueve meses del año.