Anthropic, rival de OpenAI, promete hacer historia con su salida a bolsa en Wall Street

Anthropic, creadora de Claude, busca protagonizar una de las mayores salidas a bolsa. Los números detrás del negocio y sus riesgos

La carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial tendrá una nueva protagonista en Wall Street. Anthropic, la compañía estadounidense creadora del asistente Claude y una de las principales competidoras de OpenAI, prepara su salida a bolsa con una valuación que podría alcanzar los u$s1,4 billones.

La empresa, fundada hace apenas cinco años por exempleados de la firma detrás de ChatGPT, consiguió multiplicar sus ingresos en tiempo récord, aunque ese crecimiento también estuvo acompañado por fuertes inversiones en infraestructura y pérdidas millonarias.

La operación está prevista para la próxima semana y podría convertirse en una de las mayores ofertas públicas iniciales (IPO) de la historia. Según el informe de Estrategias de Inversión de InvertirOnline (IOL), elaborado a partir de la documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Anthropic estableció un rango de entre u$s70 y u$s78 por acción, con la intención de comenzar a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo ANT.

El precio definitivo se fijaría el 18 de noviembre y las primeras operaciones tendrían lugar el 19, de acuerdo con el cronograma previsto.

El debut bursátil llega en un momento de fuerte interés de los inversores por las compañías vinculadas con la inteligencia artificial, aunque también existen interrogantes sobre su capacidad para transformar el crecimiento comercial en ganancias sostenibles. En el caso de Anthropic, los números muestran una expansión extraordinaria de las ventas, pero también compromisos financieros que se extienden durante casi dos décadas.

Quién está detrás de Anthropic y cómo construyó su negocio

Anthropic nació en 2021 en San Francisco, impulsada por Dario Amodei y su hermana Daniela Amodei, quienes habían ocupado cargos relevantes en OpenAI antes de abandonar la compañía. Dario, actual CEO, había sido vicepresidente de Investigación, mientras que Daniela, hoy presidenta de Anthropic, se desempeñaba como vicepresidenta de Seguridad. Junto con otros especialistas, decidieron crear una empresa dedicada al desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial, con especial énfasis en la seguridad y el control de estas tecnologías.

Su principal producto es Claude, un sistema de inteligencia artificial generativa que compite directamente con ChatGPT, aunque buena parte de su estrategia comercial está orientada a empresas que necesitan incorporar estas herramientas a sus operaciones. La tecnología permite analizar documentos, desarrollar programas informáticos, automatizar procesos, procesar información y asistir en tareas complejas. Además de ofrecer suscripciones, Anthropic comercializa el acceso a sus modelos para que otras compañías puedan integrarlos en sus propios servicios.

El crecimiento de ese negocio explica buena parte del interés que genera su llegada al mercado bursátil. De acuerdo con el informe elaborado por el equipo de Estrategias de Inversión de InvertirOnline (IOL), la compañía pasó de prácticamente no registrar ventas a comienzos de 2023 a facturar u$s33.200 millones durante los primeros nueve meses de 2026. Solo entre julio y septiembre, los ingresos alcanzaron los u$s17.000 millones, con un incremento interanual del 1.127%.

La expansión también se refleja en la cantidad y el tamaño de sus clientes. La compañía cuenta con aproximadamente 11.900 empresas que gastan al menos u$s100.000 anuales en sus servicios. Además, registra una tasa de retención neta de ingresos cercana al 900%, lo que significa que, en promedio, los clientes que ya utilizaban sus productos un año atrás multiplicaron por nueve su nivel de gasto.

El informe destaca otro dato que permite dimensionar la velocidad de crecimiento. En octubre, los ingresos anualizados de Anthropic alcanzaron los u$s81.000 millones, unos u$s10.000 millones más que el mes anterior. Se trata de una proyección basada en el ritmo comercial alcanzado, no de facturación efectivamente registrada durante un año completo.

Detrás de esa expansión aparecen algunas de las compañías tecnológicas más importantes del mundo. Amazon, Google y Microsoft mantienen vínculos estratégicos con Anthropic, tanto por su participación accionaria como por los servicios de infraestructura que le proporcionan. Sus plataformas de computación en la nube canalizan el 44% de los ingresos de la empresa, según el análisis de IOL.

Esta relación es fundamental para entender el negocio. Los modelos de inteligencia artificial necesitan enormes cantidades de capacidad de procesamiento para funcionar y entrenarse. Anthropic depende de grandes proveedores tecnológicos que, al mismo tiempo, participan como inversores y desarrollan sus propias herramientas de inteligencia artificial.

Ventas récord, pérdidas millonarias y una apuesta de casi u$s900.000 millones

Aunque los ingresos avanzan a un ritmo extraordinario, el principal desafío de Anthropic es el costo de sostener ese crecimiento. Durante el tercer trimestre de 2026, la empresa registró una pérdida operativa de u$s567 millones, frente a una ganancia de u$s974 millones en el trimestre anterior. Buena parte del deterioro respondió al incremento del gasto en capacidad de procesamiento.

Según el informe de IOL, durante ese período la compañía destinó casi u$s10.000 millones a infraestructura y servicios de cómputo, mientras que por cada dólar invertido en ese concepto obtuvo u$s1,72 de facturación. Cerca de la mitad de ese gasto correspondió a capacidad de procesamiento contratada a corto plazo.

Los resultados muestran, sin embargo, diferencias importantes según el criterio contable utilizado. Si se excluyen determinadas remuneraciones en acciones y donaciones no monetarias, Anthropic obtuvo una ganancia operativa ajustada de u$s2.463 millones durante el tercer trimestre, equivalente al 15% de sus ventas. En cambio, la pérdida neta acumulada en los primeros nueve meses llegó a u$s104.000 millones, aunque gran parte respondió a ajustes contables y no a salidas efectivas de dinero.

La magnitud de las inversiones futuras también llama la atención. Para garantizar la capacidad tecnológica que necesitará durante los próximos años, Anthropic asumió compromisos contractuales por aproximadamente u$s900.900 millones, principalmente relacionados con infraestructura, equipos y servicios de procesamiento.

Los pagos se extenderán hasta 2045, pero una parte considerable deberá concretarse mucho antes. De acuerdo con el relevamiento de IOL, unos u$s451.600 millones vencen antes de 2031, mientras que u$s70.700 millones corresponden a compromisos del próximo año.

Entre sus principales proveedores aparecen Broadcom, Google, Amazon y SpaceXAI. La compañía también dispone de una posición financiera considerable, con alrededor de u$s131.800 millones en efectivo e inversiones de corto plazo, que podría fortalecerse significativamente con los fondos obtenidos mediante su salida a bolsa.

La operación también representa una oportunidad para las empresas que participan de su ecosistema tecnológico. Google y Nvidia acordaron adquirir acciones por u$s10.000 millones cada una mediante una colocación privada vinculada con la oferta, mientras que AMD comprometió otros u$s2.500 millones. Broadcom, Micron, Microsoft y TSMC también figuran entre las compañías que participarían de esa inversión, que en conjunto alcanzaría los u$s26.000 millones.

Para los inversores, el interrogante es cuánto de ese potencial ya está incorporado en el precio. Según los cálculos de InvertirOnline, con una acción entre u$s70 y u$s78, Anthropic cotizaría a un valor equivalente a entre 36 y 40 veces sus ventas de los últimos doce meses, una relación exigente incluso para una empresa tecnológica de rápido crecimiento.

El informe también analiza el comportamiento histórico de 30 salidas a bolsa de empresas tecnológicas desde 2012. El relevamiento encontró que, durante el primer año de cotización, las acciones llegaron a retroceder en promedio un 55% desde sus máximos, mientras que apenas el 43% se mantenía por encima de su precio inicial después de seis y doce meses.

En ese contexto, la salida a bolsa de Anthropic será una prueba importante para el sector. La compañía consiguió construir en cinco años un negocio de decenas de miles de millones de dólares, pero ahora deberá demostrar que puede sostener ese ritmo de expansión sin que los costos de infraestructura absorban buena parte de sus ingresos. Su llegada al Nasdaq permitirá conocer cuánto están dispuestos a pagar los inversores por una de las empresas que lideran la carrera mundial por la inteligencia artificial.

¿Habrá CEDEAR de Anthropic para invertir en pesos desde Argentina?

Para que los inversores argentinos puedan acceder a las acciones de Anthropic en pesos desde el país, es necesario contar con un CEDEAR. Y, si bien no está confirmado todavía, trascendió que desde Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) trabajan para habilitar el CEDEAR de la firma tecnológica lo más pronto posible.

La iniciativa busca repetir la experiencia que tuvo lugar con SpaceX. La compañía aeroespacial liderada por Elon Musk comenzó a cotizar en el mercado estadounidense el 12 de junio de este año y, durante esa misma jornada, quedó habilitada la negociación de su CEDEAR en la plaza argentina.

De esta manera, los inversores locales pudieron participar del que fue el mayor IPO de la historia, una operación mediante la cual SpaceX recaudó u$s75.000 millones en su primera jornada bursátil.

Desde la entidad consideran que es posible replicar ese mecanismo con Anthropic, la compañía tecnológica detrás del desarrollo de inteligencia artificial Claude. Para eso, será necesario coordinar el trabajo con los distintos participantes del mercado y avanzar con las autorizaciones regulatorias correspondientes.

En ese sentido, desde BYMA explicaron que es "posible" concretar el lanzamiento del instrumento en simultáneo con la salida a Bolsa de la empresa.

El CEDEAR permitiría comprar una representación de las acciones de Anthropic desde el mercado local, con operaciones en pesos y sin tener que transferir fondos ni operar directamente en una cuenta del exterior.