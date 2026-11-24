El rulo del dólar entre el oficial y el blue deja una ganancia teórica de hasta $210.000 por cada u$s3.000. Análisis de rendimientos y riesgos.

La brecha entre el dólar oficial y el blue vuelve a poner sobre la mesa el "rulo", una operatoria conocida por los ahorristas. La misma consiste en comprar billetes en el mercado formal y venderlos a un precio más alto en el circuito informal.

Con las cotizaciones de referencia de este martes, la diferencia permite calcular una ganancia teórica de hasta $210.000 por una operación de 3.000. Al comparar el precio vendedor del dólar oficial, el cual es de $1.610, con el valor comprador de $1.670 del blue, arroja una brecha de $60. No obstante, la brecha se puede ampliar a $70 si se comercializa entre particulares.

Cuánto se puede ganar con el rulo entre el dólar oficial y el blue

Para entender cómo funciona la cuenta, hay que tomar los valores correctos de cada mercado. Al comprar dólares en el banco se paga el precio vendedor del oficial. En cambio, al desprenderse de esos billetes en el mercado informal, se debe tomar el precio comprador del blue, es decir, cuánto pagan por cada dólar.

Con un oficial vendedor de $1.610 y un blue comprador de $1.670, el margen bruto asciende a $60 por dólar. Si la operación se calcula sobre u$s1.000, el resultado teórico es de $60.000. Para un monto de u$s3.000, la diferencia alcanza los $180.000. No obstante, la misma puede ampliarse si se comercializa de forma particular.

Una investigación realizada por este medio confirma que en los grupos particulares es muy común la práctica de vender "en un punto medio" entre el valor comprador y vendedor. De esta forma, la brecha se amplía $10 más por dólar, lo que arroja $210.000 por ese monto.

La cuenta completa queda de la siguiente forma:

Compra de u$s3.000 al oficial a $1.610: $4.830.000.

Venta de u$s3.000 al blue a $1.670: $5.010.000

Diferencia bruta: $180.000

Venta de u$s3.000 al blue a $1.680: $5.040.000

Diferencia bruta: $210.000

Esto arroja un rendimiento teórico inmediato de entre el 3,73% y el 4.35%. Es importante tener en cuenta que el resultado no contempla comisiones bancarias ni otros costos.

Quiénes pueden comprar dólares en el mercado oficial

Desde abril de 2025, las personas humanas residentes pueden comprar dólares en el Mercado Libre de Cambios sin el antiguo límite mensual de u$s200, siempre que cumplan las condiciones establecidas por el Banco Central.

La normativa permite acceder sin límite de monto cuando la operación se realiza mediante débito en una cuenta bancaria local. Esto significa que la compra de u$s3.000 puede realizarse a través de un banco, siempre que el usuario tenga los fondos disponibles y razonablemente justificados.

Cuáles son los riesgos legales y sanciones por operar en el dólar blue

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta es que operar en el mercado blue es considerado "ilegal", a pesar de que en la prática es muy común. Esto se debe al Régimen Penal Cambiario.

La Ley 19.359, que establece el Régimen Penal Cambiario, contempla en su artículo 1 la prohibición de las negociaciones de cambio realizadas sin intervención de una institución autorizada para efectuar esas operaciones. También incluye la actividad de operar en cambios sin contar con autorización y otras infracciones a las normas cambiarias.

Dentro de las sanciones previstas se encuentra una multa de hasta diez veces el monto de la operación involucrada. Ante la primera reincidencia, se estima prisión de uno a cuatro años o una multa de entre tres y diez veces el monto operado.

Para una segunda reincidencia, las penas pasan a ser de uno a ocho años de prisión y el máximo de la multa previsto en los incisos anteriores. Asimismo, la falta de justificación del dinero puede generar consecuencias como ser alcanzado por impuestos como el Impuesto a las Ganancias o perder la condición de monotributista, entre otros.

En ese sentido, ARCA puede pedir documentación para justificar el origen de las transferencias cuando detecta movimientos que no coinciden con los ingresos declarados Por último, el margen puede desaparecer si las cotizaciones cambian antes de completar la operación. Una baja del blue o una suba del oficial reduciría la diferencia inicial y podría modificar el resultado.

El antecedente de Milei alentando a aprovechar un rulo con el dólar

El rulo cambiario también tuvo un antecedente que llegó a la Casa Rosada. En julio de 2024, durante una entrevista con Alejandro Fantino, el presidente Javier Milei se refirió a una maniobra que había surgido en el contexto del blanqueo de capitales.

La operación consistía en vender dólares en el mercado paralelo, ingresar los pesos al régimen de regularización y luego comprar divisas a través del mercado financiero.

Cuando Fantino le planteó la posibilidad de obtener una diferencia mediante ese mecanismo, Milei respondió: "Que no se pierdan la oportunidad, que lo arbitren. El que lo haga, está buenísimo, que lo haga". El mandatario también sostuvo que era un blanqueo en el que "te paga el mercado por hacerlo".

De hecho, el presidente afirmó en el 2023 que el dólar blue dejó de ser "ilegal" y que en su gobierno nadie perseguiría a quienes operan este mercado, por lo que eventualmente no se castigarían este tipo de maniobras.

"Hoy en el mercado libre podés comprar todos los dólares que se te dé la gana y nadie te va a perseguir. Dejó de ser delito. Esto no es menor", afirmó Milei en una entrevista con radio Rivadavia a fines del 2023.

No obstante, la Ley Penal Cambiaria no se ha eliminado ni derogado. Por otra parte, en diferentes ocasiones, ha argumentado que no es la principal cotización a tener en cuenta, ya que es un mercado muy chico que funciona como un refugio del ahorrista minorista. Además, ha señalado que las subas bruscas en su gestión responden a reacciones pasajeras o ruidos políticos más que a problemas estructurales de la economía.