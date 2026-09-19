ARCA: a partir de qué monto investigará las transferencias en octubre 2026

Los bancos y plataformas digitales tienen la obligación de informar determinados movimientos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)

Los bancos y las plataformas digitales tienen que cumplir en octubre de 2026 con la obligación de informar determinados movimientos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuando alcanzan los valores establecidos por la normativa vigente.

A partir de esos datos, el fisco nacional puede comparar las operaciones con la facturación, los ingresos declarados y las declaraciones juradas del contribuyente. Si llega a encontrar diferencias relevantes, puede llegar a pedir la documentación que explique de dónde provino el dinero en cuestión e iniciar las corresondientes inspecciones.

Cuáles son los topes vigentes para transferencias y acreditaciones en octubre 2026

Los topes a partir de los cuáles se informa los datos ante ARCA se calculan sobre los movimientos acumulados durante el mes y cambian, según se trate de una persona física o jurídica. A continuación, los valores vigentes:

personas físicas: desde $50.000.000 mensuales

personas jurídicas: desde $30.000.000 mensuales

Estos montos alcanzan tanto a cuentas bancarias tradicionales como a billeteras virtuales. Es importante tener en cuenta que superar el límite no implica una irregularidad. Sucede que la entidad financiera queda obligada a reportar la operación dentro del régimen informativo del fisco nacional. Luego, ARCA puede cruzar esos movimientos con la actividad económica declarada por el contribuyente para verificar si existe inconsistencia entre los ingresos informados y el dinero que circula por sus cuentas.

Valores límites para retiros de efectivo, plazos fijos e inversiones en octubre 2026

El régimen no contempla únicamente a las transferencias, ya que también existen montos específicos para otras operaciones. Puntualmente, para los retiros de efectivo, el límite es:

personas físicas y jurídicas: desde $10.000.000

En el caso de plazos fijos e inversiones bursátiles:

personas físicas: desde $100.000.000

empresas: desde $30.000.000

A partir de las cifras antes mencionadas, las entidades deben incorporar la información a los reportes correspondientes que envían a ARCA. El objetivo es que la ex AFIP pueda reconstruir con mayor precisión todos los movimientos financieros y compararlos con la capacidad económica declarada por cada uno de los contribuyentes.

Qué documentación exige ARCA para justificar el origen de los fondos

Si el organismo detecta una operación que no coincide con los ingresos o la actividad registrada (inconsistencia), ARCA puede pedir toda la documentación que demuestre el origen del dinero. Los comprobantes que pueden ser requeridos son los siguientes:

facturas por venta de bienes o prestación de servicios

recibos de honorarios profesionales

escrituras o boletos de compraventa de inmuebles

documentación por la venta de vehículos

contratos o comprobantes de préstamos formalizados

certificaciones contables que acrediten la procedencia de los fondos

Por lo tanto, cuando se recibe una suma importante por una operación puntual, es necesario guardar toda la documentación asociada. También es importante que los montos tengan relación con la situación fiscal del contribuyente, ya que si una persona declara ingresos bajos pero recibe movimientos muy superiores de manera frecuente, aumenta la posibilidad de que ARCA le pida explicaciones e inicie las correspondientes inspecciones.

Qué ocurre si se superan los montos máximos

Antes del bloqueo o la multa, la primera consecuencia es que el banco o la billetera virtual debe informar el movimiento ante ARCA. A partir de ahí, el fisco nacional puede analizar la operación y compararla con los datos que ya tiene del titular. Si encuentra una inconsistencia, puede pedir toda la documentación respaldatoria y solicitar que se justifique la procedencia del dinero.

En estos casos no conviene dividir artificialmente una suma elevada en muchas transferencias pequeñas para intentar quedar por debajo de los valores informativos. Las plataformas pueden detectar este tipo de movimientos repetidos y pedir igualmente una explicación sobre el origen de los fondos.