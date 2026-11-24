Tras varios trimestres complicados, la entidad comenzó a dar señales de recuperación y cerró con ganancias el tercer trimestre del año

El Grupo Financiero Galicia comenzó a mostrar señales claras de recuperación en su negocio. La entidad que lidera Fabián Kon cerró el tercer trimestre de 2026 con ganancias de $229.002 millones, después de haber registrado una pérdida de $116.964 millones en el mismo período del año pasado.

La mejora de la calidad crediticia, la reducción sostenida de las previsiones por incobrabilidad y una mayor expectativa de normalización en los préstamos muestran que el peor momento quedó atrás.

La clave de la recuperación está en la reducción gradual de la morosidad, que había golpeado fuerte al banco durante el año anterior, forzando aumentos en las previsiones y castigando la rentabilidad.

El resultado del trimestre superó las estimaciones de los analistas. El mercado proyectaba ganancias de $218.663 millones, pero Galicia logró $10.339 millones por encima de lo esperado.

Sin embargo, no todo fue positivo. La ganancia representó una caída de 16% respecto del trimestre anterior, cuando el banco había alcanzado su mejor performance del año.

La morosidad bajó en Banco Galicia y Naranja X mostró mejora sostenida

El ratio de préstamos en situación irregular (NPL) de Banco Galicia había alcanzado 8,3% durante el segundo trimestre, frente a 7,7% del período anterior. Ese salto de 60 puntos básicos encendió alertas en el mercado.

Pero la dinámica cambió. En el tercer trimestre de 2026, el ratio de mora del banco bajó a 7,8%, mostrando una recuperación que se tradujo en menores provisiones.

Las previsiones por pérdidas crediticias disminuyeron 8% trimestral. Al mismo tiempo, la cobertura de la cartera deteriorada mejoró de 91,4% a 92,8%, dándole al banco mayor colchón ante eventuales nuevos deterioros.

La cartera irregular de Banco Galicia sumó $2,04 billones, con un descenso trimestral de 9%. Las previsiones totalizaron $1,96 billones, cubriendo casi la totalidad de los créditos problemáticos.

Naranja X, la fintech del grupo, también volvió a terreno positivo. La compañía había proyectado reducir la morosidad desde niveles cercanos a 20% hasta un rango de entre 16% y 17% hacia fin de año.

La morosidad de Naranja X retrocedió a 17,8% en el tercer trimestre, desde 19,7% en el segundo, cumpliendo con el objetivo de normalización trazado por la compañía.

La fintech obtuvo ganancias por $29.273 millones, después de registrar pérdidas por $8.426 millones un año atrás. La cobertura de previsiones volvió a niveles cercanos a 100%, algo que la empresa había perdido durante los meses más duros.

Todas las subsidiarias cerraron en positivo y aportaron al resultado consolidado

El retorno sobre el patrimonio (ROE) anualizado se ubicó en 9,3%, mientras que el retorno sobre activos (ROA) alcanzó 1,7%. Son niveles aún modestos, pero marcan una clara mejora respecto de los meses previos.

En los primeros nueve meses del año, la entidad acumuló ganancias por $577.461 millones, un incremento de 67% interanual.

Las restantes subsidiarias del grupo también cerraron con resultados positivos. Banco Galicia aportó $134.902 millones; Galicia Asset Management sumó $48.490 millones; Galicia Seguros contribuyó con $11.417 millones; y Galicia Securities agregó $5.275 millones.

El cargo por incobrabilidad totalizó $777.129 millones, con una reducción de 11% respecto del segundo trimestre y de 21% frente al mismo período del año anterior.

En paralelo, el costo del riesgo descendió a 9,6%, frente a 10,7% del trimestre previo y 12,2% de un año atrás. La tendencia bajista se mantiene desde junio.

La cartera irregular consolidada se ubicó en 9,7% del total de financiaciones, contra 10,6% de junio. Sin embargo, todavía permanece por encima del 6,9% registrado en septiembre de 2025.

Las previsiones cubrieron 96,4% de los créditos problemáticos, frente a 93,3% del segundo trimestre. Esa mejora en la cobertura le da al grupo mayor resiliencia ante posibles nuevos shocks.

El crédito sigue contraído y el margen financiero cayó pese a la recuperación

A pesar de la mejora en los resultados, la recuperación todavía enfrenta desafíos estructurales. El principal: reactivar el crédito.

Los préstamos netos alcanzaron $28,1 billones, con bajas de 3% trimestral y de 8% interanual. Los depósitos totalizaron $30,4 billones, 1% y 7% menos, respectivamente.

El margen financiero se redujo a 14,4%, desde 17,9% del trimestre anterior. El resultado neto por intereses alcanzó $1,53 billones, con caídas de 13% trimestral y de 8% interanual.

El banco logró mejorar su rentabilidad y reducir la morosidad, pero todavía necesita recuperar la dinámica de colocación de créditos para sostener el crecimiento.

Los ingresos por comisiones sumaron $481.644 millones, un retroceso de 1%. El resultado por instrumentos financieros cayó 71%, hasta $92.096 millones, reflejando la menor volatilidad en los mercados.

Los gastos totales cayeron 13% trimestral y 31% interanual, hasta $1,04 billones. El ratio de eficiencia se ubicó en 39,4%, frente a 35% de junio y 59,6% de septiembre de 2025.

El grupo cerró el período con 9.329 empleados, 353 sucursales y un ratio de capital de 23,5%. La entidad mantiene niveles holgados de solvencia, muy por encima de los mínimos regulatorios.