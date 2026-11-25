Los títulos soberanos acumulan una baja del 7% en siete días y del 23% desde agosto, mientras el indicador de JP Morgan trepa a 1.131 unidades

Los bonos argentinos vuelven a operar en terreno negativo este miércoles. Antes de la apertura de los mercados en Estados Unidos, los títulos de deuda registran pérdidas de hasta 1,5%, mientras el riesgo país avanza 3,4% y alcanza los 1.131 puntos básicos.

Este indicador, elaborado por JP Morgan, mide la diferencia entre el rendimiento que ofrecen los bonos argentinos y los títulos del Tesoro estadounidense. En términos prácticos, refleja el sobrecosto que enfrenta el país cuando busca financiamiento en los mercados internacionales.

La caída de esta jornada se suma a las pérdidas acumuladas por la deuda soberana. El martes, los títulos habían retrocedido hasta un 2,44%, mientras que el balance de los últimos siete días muestra una baja cercana al 7%.

La comparación con el comienzo de agosto también refleja la magnitud del retroceso: desde entonces, los bonos argentinos acumulan una caída del 23%.

PPI advierte sobre el peso de los factores internos en el mercado argentino

Al analizar el desempeño de los activos locales frente al de otros mercados emergentes, Portfolio Personal Inversiones (PPI) señaló que la diferencia entre ambos comportamientos vuelve a poner el foco en la situación interna de la Argentina.

Desde la sociedad de bolsa explicaron que el escenario internacional también influye sobre las cotizaciones, aunque su impacto se combina con las condiciones propias del país.

En este contexto, también inciden las decisiones de los inversores, que en las últimas jornadas mostraron cambios en sus estrategias y una mayor búsqueda de cobertura, como se observa en el movimiento de carteras desde el carry trade hacia el dólar.

En ese sentido, desde PPI sostuvieron que la divergencia observada "vuelve a indicar la primacía de factores domésticos, aunque obviamente el contexto internacional juega potenciándolos y dejando más al descubierto las vulnerabilidades propias".

EN DESARROLLO