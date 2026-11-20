El mercado cambiario recibe doble impacto: mal clima externo e incertidumbre política local. El tipo de cambio parece imparable en estos días, a pesar de la intervención del BCRA en los segmentos en pesos atados al dólar. La mayor presión se siente en la bolsa, donde el CCL se consolida por encima de $1.700 y marca una brecha de más de 10% contra el oficial mayorista, máxima desde la tensión preelectoral de 2025. La mayor dolarización vendría de parte de empresas y grandes inversores. El resto de los activos también padece ambos impactos y el riesgo país vuelve a acercarse a los 1.000 puntos.

Otra referencia que opera muy alcista en estos días es el dólar MEP, que este jueves se negoció en más de $1.640. Acumula una suba de casi 5% en apenas una semana y toma distancia del oficial, que avanza a $1.565 en la plaza mayorista. El dólar CCL, que utilizan las empresas e inversores para sacar y entrar dólares al país a través de la bolsa, opera en torno a $1.740. En todos los casos, se trata de nuevos máximos nominales.

La suba acelerada no debería sorprender: es típica de nuestro mercado cambiario. Cuando se mueve, se mueve con fuerza, tanto para arriba como para abajo. Pero muchos ahorristas y algunos inversores suelen olvidarlo y se ponen nerviosos cada vez que la cotización avanza rápido. Además, cabe resaltar la calma con la que opera en el año: la suba nominal del oficial avanza es de poco más de 7%, muy por debajo de la inflación, que en lo que va de 2026 acumula alrededor de 27%. El avance cambiario de estos días es apenas parte de una recuperación del precio.

Clima externo e incertidumbre local impulsan dolarización de carteras

En el mercado se debate cuál es el principal motivo que en estos días impulsa al precio del dólar y amplía la brecha: algunos señalan la incertidumbre local en torno a las elecciones del próximo año, impulsada por la caída de Javier Milei en las encuestas y el avance del kirchnerismo; otros le asignan mayor peso al contexto internacional y regional, con mayor presión del lado de la devaluación brasileña. Los analistas discrepan en el orden de importancia, pero coinciden en que ambos factores, en mayor o menor medida, en los últimos días han estado presionando al peso.

El economista Gustavo Ber es de los que se inclina por estimar que se debe principalmente a la incertidumbre electoral, más allá del mal clima externo. Cree que la presión viene principalmente de parte de empresas y grandes inversores, ya que son los mayores demandantes de dólares en la bolsa (MEP y CCL) y es en ese segmento en el que últimamente se observan mayores subas en las cotizaciones.

"Cuando miramos la curva de bonos, vemos claramente el aumento de la prima de riesgo tras las elecciones, porque un bono tiene una duración más larga. Una moneda no tiene duración: vive mucho más en el presente y en el futuro cercano. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, el aumento de la prima de riesgo se va traduciendo en una caída de la demanda de esa moneda. Además, se suma la devaluación del real brasileño, que pone más presión", coincide Martín Genero, de Clave Bursátil.

En cambio, Andrés Azicri, presidente de Vector Investments, atribuye el repunte cambiario principalmente a la volatilidad en los mercados internacionales, con fuertes bajas en las acciones en Nueva York, lideradas por el sector de inteligencia artificial y su infraestructura. Siempre que hay mayor volatilidad en los mercados desarrollados, afirma, se fortalece el dólar a nivel global y se observa un "fly to quality" desde mercados de riesgo hacia activos libres de riesgo. Entonces, explica, se deprecian las monedas de los países emergentes y sus activos retroceden.

Varios factores presionan al dólar y acercan al riesgo país a los 1.000 puntos

Para Alan Versalli, estratega en Cocos Capital, la presión sobre los tipos de cambio alternativos y el deterioro en los bonos soberanos en dólares, con su consecuente repunte del riesgo país por encima de 900 puntos, responden a una combinación de factores monetarios, financieros y políticos. Si bien ambos movimientos están relacionados, resalta que es importante distinguir sus determinantes, dado que no necesariamente responden a los mismos factores ni operan sobre los mismos horizontes temporales.

En el frente cambiario, sostiene, la ampliación de la brecha refleja una mayor demanda relativa de cobertura en dólares, en un contexto en el que las expectativas sobre la evolución del tipo de cambio y las condiciones de liquidez adquieren especial relevancia.

"Un primer elemento es la dinámica de la demanda privada de divisas. Durante el primer semestre del año, las compras de dólares por parte del sector privado se mantuvieron en torno a u$s2.000 M por mes. Sin embargo, a partir de julio se observó un cambio de nivel en la demanda, que pasó a promediar aproximadamente u$s2.500 M. Este incremento evidencia una mayor propensión a la dolarización de carteras y contribuye a explicar las presiones recientes en el mercado cambiario", resalta.

En cuanto al riesgo país, estima que el componente político está adquiriendo un protagonismo creciente: aún falta casi un año para las elecciones, pero el mercado comienza a incorporar en los precios de los activos distintas probabilidades de continuidad del programa económico.

"La suba del riesgo país ocurre a pesar de ciertos avances en los fundamentos macroeconómicos. El equilibrio fiscal continúa siendo uno de los principales pilares del programa económico, mientras el desarrollo del sector energético contribuye a mejorar las perspectivas de generación estructural de divisas. El mercado no está cuestionando sólo los resultados actuales del programa, sino fundamentalmente la sostenibilidad futura y la capacidad del país para recuperar un acceso estable al financiamiento internacional", sostiene.

Versalli agrega que el contexto internacional también contribuye en el deterioro: la incertidumbre sobre la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos y el menor apetito global por el riesgo afectan a los mercados emergentes con primas de riesgo elevadas. Sin embargo, resalta, el comportamiento relativo de los bonos argentinos en dólares sugiere que los factores externos no alcanzan por sí solos para explicar la magnitud de las caídas. Afirma que la combinación entre incertidumbre electoral y necesidades de refinanciamiento genera una prima adicional que diferencia a Argentina de otros emergentes.