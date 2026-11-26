El recambio financiero mueve plazos clave hacia el 2027 y genera expectativa en plazas bursátiles con instrumentos atados a moneda extranjera

El Ministerio de Economía aprobó un nuevo canje de deuda con el Banco Central (BCRA) para reemplazar títulos públicos que vencen entre noviembre y diciembre de 2026 por instrumentos con vencimientos durante el próximo año. La operación contempla la ampliación de emisiones de dos letras vinculadas al dólar, por hasta un valor nominal conjunto de u$s3.000 millones, y un bono capitalizable en pesos por hasta $16 billones.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución Conjunta 67/2026 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada este jueves en el Boletín Oficial. El intercambio se realizó el 24 de noviembre y se liquidó el 25, de acuerdo con el cronograma establecido por la normativa.

El objetivo operativo es trasladar compromisos del Tesoro que estaban concentrados en el cierre de 2026 hacia 2027. Para ello, el Banco Central entregará tres títulos públicos que tiene en cartera y recibirá a cambio dos letras del Tesoro vinculadas al dólar estadounidense y un bono capitalizable en pesos.

La resolución no establece una quita de capital ni informa el monto definitivo de la deuda convertido. Los valores máximos autorizados corresponden a las ampliaciones de emisión necesarias para instrumentar el intercambio.

Qué títulos entregará el Tesoro en el canje con el BCRA

La operación comprende tres instrumentos en poder del Banco Central, con vencimientos entre fines de noviembre y mediados de diciembre de 2026:

LECAP S30N6: Letra del Tesoro capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026

Letra del Tesoro capitalizable en pesos con vencimiento el BONCER TZXD6: bono en pesos sin cupón, ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), con vencimiento el 15 de diciembre de 2026

bono en pesos sin cupón, ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), con vencimiento el 15 de diciembre de 2026 BONO TASA DUAL TTD26: título en pesos a tasa dual, también con vencimiento el 15 de diciembre de 2026

A cambio, el Tesoro entregará instrumentos con vencimientos durante 2027:

LELINK D15E7: letra vinculada al dólar estadounidense con vencimiento el 15 de enero de 2027

letra vinculada al dólar estadounidense con vencimiento el LELINK D29E7: letra vinculada al dólar estadounidense con vencimiento el 29 de enero de 2027

letra vinculada al dólar estadounidense con vencimiento el BONCAP T30J7: bono capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de junio de 2027

De esta manera, los compromisos que estaban previstos para noviembre y diciembre se trasladan a enero y junio del próximo año.

Cuáles son los montos máximos autorizados

Para concretar el intercambio, Economía dispuso ampliar las emisiones de los tres instrumentos que recibirá el Banco Central.

Los límites establecidos en la resolución son:

LELINK con vencimiento el 15 de enero de 2027: hasta un valor nominal original de u$s1.000 millones

hasta un valor nominal original de LELINK con vencimiento el 29 de enero de 2027: hasta un valor nominal original de u$s2.000 millones

hasta un valor nominal original de BONCAP con vencimiento el 30 de junio de 2027: hasta un valor nominal original de $16 billones

En conjunto, las dos letras vinculadas al dólar tienen un límite de ampliación equivalente a u$s3.000 millones, mientras que el bono en pesos puede ampliarse hasta $16 billones.

Sin embargo, estos importes representan los topes máximos autorizados y no necesariamente las cantidades que se utilizarán en su totalidad. La resolución no detalla cuánto capital se terminó convirtiendo ni publica el resultado definitivo del canje.

Cómo se distribuirán los nuevos títulos

La normativa establece un orden de prelación para asignar los instrumentos que recibirá el BCRA.

En primer lugar, se utilizará la LELINK con vencimiento el 15 de enero de 2027, hasta alcanzar el límite de emisión ampliado de u$s1.000 millones.

Una vez agotada esa disponibilidad, se recurrirá a la segunda letra vinculada al dólar, con vencimiento el 29 de enero de 2027, cuyo límite de ampliación es de u$s2.000 millones.

Finalmente, si todavía quedan títulos elegibles sin asignar, el remanente se convertirá en BONCAP con vencimiento el 30 de junio de 2027, hasta el máximo autorizado de $16 billones.

La resolución no fija porcentajes predeterminados para distribuir el canje entre los tres instrumentos. La asignación dependerá de los montos disponibles y de la valuación de los títulos involucrados.

Cómo se calculará el valor del canje

Uno de los aspectos centrales de la operación es el mecanismo utilizado para establecer la cantidad de títulos nuevos que recibirá el Banco Central.

Economía dispuso que los precios de todos los instrumentos involucrados se determinaran tomando las cotizaciones de mercado en pesos registradas en las pantallas de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), inmediatamente antes de las 13.30 del 24 de noviembre, con liquidación a 24 horas.

A partir de esos valores se aplicará una fórmula para calcular el valor nominal original de los nuevos títulos que se entregarán a cambio de cada instrumento elegible.

Además, los resultados deberán redondearse al entero más cercano que sea múltiplo de la denominación mínima de cada título.

Este mecanismo implica que la relación de conversión se determina en función de los precios de mercado y no mediante una equivalencia nominal directa entre los instrumentos.

Las letras vinculadas al dólar se pagan en dólares

Aunque las LELINK están denominadas en dólares estadounidenses y siguen la evolución del tipo de cambio, esto no significa que su amortización implique necesariamente un desembolso de dólares físicos.

Las condiciones de emisión de estos instrumentos contemplan el pago en pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA, correspondiente a la Comunicación A 3500, tomado tres días hábiles antes de la fecha de pago.

Por lo tanto, se trata de títulos que ofrecen cobertura frente a la evolución del dólar oficial, pero cuyo pago se realiza en moneda local.

El tercer instrumento que recibirá el Banco Central, el BONCAP T30J7, es un bono capitalizable en pesos, con vencimiento el 30 de junio de 2027.

Cuál es el fundamento legal del canje

En los considerandos, las secretarías de Finanzas y de Hacienda justificaron la operación en las facultades previstas por la Ley 27.798 de Presupuesto 2026 y las normas que regulan el crédito público.

En particular, la resolución menciona el artículo 44 del Presupuesto, que autoriza operaciones de crédito público por determinados montos, destinos y condiciones de financiamiento.

También invoca el artículo 46, que habilita la emisión de instrumentos de deuda para afrontar compromisos de noviembre y diciembre de 2026 cuyo vencimiento se produzca durante 2027, siempre que tengan plazos de amortización inferiores a 90 días.

A su vez, la medida se apoya en el artículo 11 del Decreto 331/2022, modificado por el Decreto 846/2024 e incorporado a la Ley 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto.

Esa disposición permite que las futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública se realicen mediante la entrega de otros títulos públicos, independientemente de la moneda de pago. También establece que los precios deben determinarse tomando como referencia los valores existentes en los mercados.

La resolución señala, además, que las operaciones se encuentran dentro de los límites establecidos por el Presupuesto 2026, con las modificaciones introducidas por el Decreto 1391/2026.

En sus fundamentos, Economía no incorpora una evaluación macroeconómica específica ni atribuye el canje a una necesidad de reservas o de financiamiento monetario. La justificación formal se concentra en la reorganización de las tenencias del Banco Central y en las autorizaciones legales para realizar la conversión.

La norma lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Furiase, y del secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, y entra en vigencia desde el día de su dictado.