Las bolsas europeas avanzan hasta 1,9% y Asia cerró con mayoría de subas. Wall Street no opera este jueves por el feriado de Acción de Gracias

Las principales bolsas europeas operaban en terreno positivo este jueves, impulsadas por la recuperación de los sectores tecnológico y bancario y por una menor preocupación de los inversores ante los nuevos aranceles que prepara Donald Trump. En paralelo, los mercados asiáticos cerraron con mayoría de subas, en una jornada marcada por el repunte de las acciones vinculadas con la inteligencia artificial.

En Europa, el índice paneuropeo STOXX 600 avanzaba un 1,7% y alcanzaba los 636,44 puntos a las 10:20 GMT, según datos de Reuters. Entre las principales plazas, el DAX alemán subía un 1,9%, el CAC 40 de París ganaba un 1,8% y el FTSE 100 de Londres registraba un avance del 1,6% en las primeras operaciones, de acuerdo con Associated Press.

La recuperación llegó después de una rueda negativa el miércoles, cuando las acciones tecnológicas y bancarias encabezaron las pérdidas ante los temores por la inflación, las tasas de interés y el impacto de las inversiones en inteligencia artificial.

Por qué suben las bolsas europeas

El repunte estuvo liderado por los bancos y las compañías tecnológicas. El índice sectorial bancario avanzaba un 2,4%, con subas del 2,5% para Deutsche Bank y Standard Chartered.

En el segmento tecnológico, las acciones ganaban cerca de un 2,5%. Entre los papeles con mejor desempeño se destacaban Soitec, con un avance del 5,2%, e Infineon Technologies, que subía un 4,4%.

También se registraban avances en el sector minero, favorecido por la recuperación de los precios del cobre. En ese contexto, Hochschild Mining ganaba un 7,2% y Pan African Resources avanzaba un 4,5%.

La mejora del ánimo inversor estuvo relacionada, además, con las señales de que los nuevos aranceles que estudia aplicar Washington podrían tener un impacto menor al inicialmente previsto. La administración estadounidense planteó que las nuevas tasas quedarían limitadas por los niveles acordados en los tratados comerciales vigentes o en negociación.

La posibilidad de que las medidas no se sumen plenamente a los gravámenes ya acordados contribuyó a reducir la preocupación por una nueva escalada de las tensiones comerciales.

Acciones que se destacaron en la rueda europea

Entre los movimientos empresariales, Babcock avanzaba alrededor de un 6% luego de que el Gobierno británico anunciara un acuerdo para modernizar las instalaciones destinadas a los submarinos nucleares del Reino Unido. El convenio fue presentado por la compañía como el mayor contrato de su historia y asciende a 8.700 millones de libras.

Por su parte, Siemens Energy subía un 4,8% después de conocerse una alianza estratégica vinculada con la recuperación y modernización del sistema eléctrico de Venezuela. El acuerdo involucra al Ministerio de Energía Eléctrica venezolano, la petrolera estatal PDVSA y Omterra, anteriormente Siemens Energy.

Cómo cerraron las bolsas de Asia

En Asia, las principales plazas terminaron la jornada con resultados mayoritariamente positivos. El Nikkei 225 de Tokio avanzó un 0,9% y cerró en 57.499,16 puntos, mientras que el Kospi surcoreano ganó un 0,3%, hasta los 4.711,21 puntos.

El índice Taiex de Taiwán registró una de las subas más importantes de la región, con un avance del 2,5%. En Hong Kong, el Hang Seng ganó un 1,2%, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia avanzó un 0,8%. En India, el Sensex también terminó en positivo.

En Japón se destacaron las acciones de Kioxia, que treparon un 12,6%, y las de SoftBank Group, con una suba del 7,3%. Advantest también registró un avance significativo.

En China continental, en cambio, el comportamiento fue más moderado: el índice Shanghai Composite terminó prácticamente sin cambios.

Las subas asiáticas estuvieron impulsadas por las compras de acciones vinculadas con la inteligencia artificial y los semiconductores, luego de las fuertes ventas registradas en las ruedas anteriores. De todos modos, los inversores siguen atentos a la evolución de ese sector y a las dudas sobre la rentabilidad de las grandes inversiones en infraestructura tecnológica.

Wall Street no operará por el Día de Acción de Gracias

En Estados Unidos, los mercados permanecerán cerrados este jueves por el feriado de Acción de Gracias y la pausa en Wall Street. La actividad bursátil se retomará el viernes, aunque con una rueda reducida.

En la sesión previa al feriado, Wall Street había terminado con resultados mixtos: el S&P 500 cayó un 0,3%, el Nasdaq perdió un 0,6% y el Dow Jones avanzó un 0,3%.

En Europa, los inversores también seguirán de cerca la publicación de las actas de la última reunión del Banco Central Europeo (BCE), en busca de señales sobre la evolución de la política monetaria.