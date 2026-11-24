Una investigación sobre subsidios podría habilitar nuevos aranceles de Trump a China, Europa y decenas de países en los próximos días

El Gobierno estadounidense busca recuperar margen de maniobra para proteger a sus fabricantes frente a las importaciones. Una nueva investigación comercial podría habilitar a Donald Trump a imponer mayores gravámenes a productos provenientes de China, Europa y otras economías.

La iniciativa se conoce después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dejara sin efecto, en febrero de 2026, el primer paquete de aranceles impulsado por el mandatario. Desde entonces, la administración republicana avanzó con investigaciones específicas para encontrar nuevos fundamentos legales que permitan sostener su política comercial. En su momento, el fallo también abrió interrogantes sobre el alcance del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.

Uno de esos procedimientos está próximo a concluir. El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, prepara la presentación de un informe sobre los subsidios industriales que aplican China, la Unión Europea y otras 14 economías. El trabajo demandó varios meses y sus resultados podrían conocerse durante esta semana, aunque el calendario todavía está sujeto a cambios.

Por ahora, la Casa Blanca no comunicó qué tasas pretende aplicar ni confirmó oficialmente la implementación de los nuevos impuestos a las importaciones. Según informó The Wall Street Journal, las conclusiones de la investigación podrían convertirse en el punto de partida de otra ronda de medidas proteccionistas.

Aranceles de Trump: qué países podrían pagar más para exportar a Estados Unidos

El esquema en evaluación comprende a buena parte de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Entre los países y bloques mencionados aparecen China, Japón, Corea del Sur y los 27 integrantes de la Unión Europea.

Sin embargo, el impacto no sería uniforme. Para la UE, Japón y Corea del Sur, las fuentes citadas por el diario estadounidense contemplan tarifas generales del 15% o inferiores, en sintonía con los entendimientos comerciales alcanzados previamente con Washington.

Vietnam e India, en cambio, podrían afrontar porcentajes más elevados. China también se encuentra entre los países más expuestos a un endurecimiento de las condiciones de acceso al mercado estadounidense, debido a la magnitud de los programas estatales de apoyo a sus sectores industriales.

La propuesta abarcaría una amplia gama de mercancías exportadas hacia Estados Unidos. No obstante, determinados rubros quedarían fuera de este nuevo esquema porque ya tienen tratamientos arancelarios específicos. Es el caso del acero, el aluminio y los automóviles.

Los funcionarios estadounidenses anticiparon que el objetivo es recuperar niveles de protección similares a los que Trump había fijado durante 2025. Los porcentajes definitivos, sin embargo, todavía no fueron difundidos. Como antecedente, Trump ya había anunciado un nuevo esquema de aranceles tras el fallo judicial, con tasas que podían elevarse para determinados socios comerciales.

El argumento de Washington para aumentar los impuestos a las importaciones

La investigación apunta a determinar cómo inciden las ayudas estatales en la capacidad de producción de las empresas extranjeras. La posición de la administración Trump es que los subsidios pueden favorecer una expansión industrial que supera la demanda de los mercados locales y termina generando excedentes destinados a la exportación.

Según ese razonamiento, las compañías beneficiadas por esos programas pueden ofrecer sus productos a precios más bajos en otros países y competir con ventajas frente a los fabricantes estadounidenses. Washington considera que esa situación perjudica a su industria y utiliza ese argumento para justificar nuevas barreras comerciales.

El planteo forma parte de una estrategia más amplia que busca reducir la presión de los productos importados sobre los productores locales. La revisión de las políticas de subsidios permitiría al Gobierno identificar prácticas que considera perjudiciales y evaluar medidas específicas contra las economías involucradas. En esa línea, Estados Unidos y otros países analizan mecanismos para limitar el impacto de los productos asiáticos subsidiados.

El fallo judicial que cambió la estrategia arancelaria de Trump

La decisión de la Corte Suprema en febrero obligó a la Casa Blanca a modificar el camino que había elegido para imponer sus primeros gravámenes. Tras la anulación de ese paquete, la administración comenzó a recurrir a investigaciones comerciales como herramienta para respaldar nuevas restricciones.

El procedimiento encabezado por Jamieson Greer se inscribe en esa búsqueda de alternativas. Si sus conclusiones permiten avanzar con los aranceles, Trump tendría una nueva vía para elevar los costos de ingreso de productos extranjeros, en línea con su objetivo de favorecer a los fabricantes estadounidenses.

La posibilidad de que se concrete otra ronda de aumentos genera preocupación por sus consecuencias sobre el intercambio internacional. Las empresas que venden en Estados Unidos podrían tener que afrontar mayores costos, revisar sus proveedores o reorganizar parte de sus cadenas de producción.

El conflicto también podría trasladarse al terreno diplomático. Si los países afectados responden con medidas contra productos estadounidenses, la disputa comercial podría intensificarse, con China como uno de los principales focos de tensión.

La guerra comercial obliga a las empresas a revisar sus cadenas de producción

La política arancelaria de Donald Trump también plantea un desafío para las compañías internacionales que dependen de proveedores y centros de fabricación distribuidos en distintos países. Un aumento de los impuestos a las importaciones puede modificar los costos de producción, alterar los precios finales y obligar a las empresas a buscar alternativas para abastecer al mercado estadounidense.

El sector tecnológico ofrece un ejemplo de esa dependencia. Durante la escalada comercial entre Washington y Pekín, la exposición de Apple a la fabricación en China quedó en el centro de la discusión por las posibles consecuencias de los nuevos gravámenes sobre sus productos. La compañía debía evaluar cómo reducir los riesgos asociados a una cadena de suministro fuertemente vinculada con el país asiático, como se analizó al abordar la dependencia de Apple de China y el posible impacto de los aranceles sobre el iPhone.

Este escenario muestra que el efecto de los aranceles no se limita a los gobiernos o a los exportadores alcanzados por las medidas. También puede repercutir sobre fabricantes, proveedores, distribuidores y consumidores. Las empresas deben decidir si absorben una parte del sobrecosto, trasladan los aumentos a sus precios o reorganizan sus operaciones para reducir su exposición a determinados mercados.

En ese contexto, cualquier nueva decisión de la Casa Blanca puede generar cambios en las estrategias de inversión y producción de las multinacionales.