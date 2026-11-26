El arbitraje cambiario habilita a quienes acceden al mercado oficial a obtener márgenes interesantes con una reventa rápida en aplicaciones

El precio del dólar escala entre 4% a 10% en todo noviembre, hecho que está generando un desfasaje en las distintas referencias cambiarias, como la plaza oficial, el MEP, el contado con liquidación y el blue. En consecuencia, el ahorrista que tiene acceso a todos estos mercados puede comprar divisas al mejor precio en alguno de ellos y revenderlas a una mejor cotización en otro de los segmentos disponibles.

De esta manera, con este "rulo" de pasaje de manos de compra y venta, se puede ganar plata y hacer una diferencia de hasta $65.000 por cada u$s1.000 operados.

En concreto, el dólar oficial es el que quedó a una menor cotización de mercado, debido a que en el Banco Nación el precio de venta al público de esta entidad es de $1.625.

Así, aquél ahorrista que tiene acceso a este segmento porque tiene ingresos legales y posee cuenta bancaria en moneda estadounidense, puede comprar billetes norteamericanos por este canal. Por ejemplo, si decide adquirir u$s1.000, deberá desembolsar $1.625.000.

Tras hacerse de estas divisas verdes, puede salir a revenderlas, o "hacer el rulo", en aquellos mercados donde las cotizaciones son, en estos momentos, más elevadas. Y allí hacerse una diferencia interesante.

Cómo funciona el arbitraje con el dólar blue

Para tener una idea, en el blue, por ejemplo, el precio en que las cuevas compran divisas es de $1.690, mientras que las expenden a $1.710.

Por ende, al "deshacerse" de los dólares en este segmento, se ganarán 65 pesos por cada divisa ($1.690 menos $1.625), por lo que ofreciendo los u$s1.000 iniciales se ganarán $65.000 en segundos con esta transacción.

Aunque esta operación, al realizarse en un destino final informal, requiere manejar efectivo, tener seguridad de la confiabilidad de la contraparte e implica operar con la incomodidad que se vincula a esta operatoria que es toda física, de retirar los billetes en un banco, trasladarlos y llevarlos a un lugar blue.

O bien, en las billeteras digitales, donde se vende dólar MEP, es más fácil y práctico este pasaje de manos, debido a que toda la transacción es virtual por medio de transferencias y las propias aplicaciones.

La alternativa digital: vender dólares en Mercado Pago

Al respecto, el precio en que compran divisas en el segmento MEP en Mercado Pago es de, por ejemplo, $1.641, mientras que esta fintech las vende a $1.675.

Entonces, en este caso, si se compraron divisas en el segmento formal en un banco, se las transfiere luego a la cuenta virtual de MP y, paso seguido, se las vende a la cotización de esta APP, se obtendrá un adicional de casi 16 pesos por cada dólar ($1.641 menos $1.625).

En resumen, por cada u$s1.000 se ganarán $16.000 al venderlos en Mercado Pago.

Por qué el dólar avanza más rápido que la inflación

El precio del dólar está escalando 4,2% en todo noviembre, por lo que avanza a un ritmo mucho más acelerado y a más del doble que la inflación esperada para el mismo mes, que ronda el 1,7% mensual, según el último informe de Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, realizado con unos 45 economistas.

El índice de precios al consumidor (IPC) mensual fue 2,2% en octubre pasado, y para corriente noviembre el último REM, realizado por el Banco Central entre 45 economistas, proyecta que sea del 1,7% en noviembre. De esta manera, el billete estadounidense está trepando más del doble de lo que se espera para la inflación de todo el mes.

Por lo pronto, el dólar mayorista se ubica en $1.604, en una jornada de jueves afectada por el feriado en Estados Unidos.

Mientras tanto, en los mercados de opciones y futuros A3 se negocia a $1.629,5 para fin de año, en un entorno donde operadores sospechan de intervenciones del Gobierno para calmar las expectativas devaluatorias. Por ende, se espera que desde ahora hasta el final de diciembre haya un incremento de 1,7%.