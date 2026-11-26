Las plataformas financieras digitales deberán cumplir nuevas obligaciones de información y mostrar quiénes están detrás de sus operaciones

El Banco Central (BCRA) modificó este jueves las reglas que rigen a los proveedores no financieros de crédito. La reforma apunta directo a un sector que creció exponencialmente en los últimos años: fintech, mutuales, cooperativas y empresas de financiamiento.

Entre los operadores alcanzados figuran compañías vinculadas a Mercado Pago, Ualá y Naranja X. El objetivo es concentrar la supervisión en los actores de mayor peso en el mercado crediticio, elevando los requisitos de inscripción y ampliando las exigencias de transparencia.

La medida responde al crecimiento sostenido del crédito fuera del sistema bancario tradicional. Estos proveedores ganaron terreno en los últimos años y hoy mueven más del 95% del volumen de financiaciones que se informan a la Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU).

El BCRA decidió actualizar una normativa que permanecía sin cambios desde 2020. La reforma busca que los operadores con similar relevancia en el mercado queden sujetos a idénticos estándares de información y control.

Qué cambia en los controles para las fintech

La principal modificación eleva el piso para la inscripción obligatoria. El nuevo límite se fija en el equivalente en pesos a 7 millones de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), según el último balance anual de cada proveedor.

Este umbral aplica para mutuales, cooperativas y otros proveedores no financieros de crédito. El criterio busca capturar a los jugadores con mayor incidencia en el sistema.

El registro continuará alcanzando a emisoras no bancarias de tarjetas de crédito o compra. También quedan incluidas las empresas vinculadas a entidades financieras y aquellas que otorguen financiaciones no contempladas en la Ley de Tarjetas de Crédito.

Según el Banco Central, con los nuevos criterios el registro abarcará más del 95% del volumen de las financiaciones que estos proveedores informan actualmente. Los índices de morosidad no se verán afectados por la actualización del umbral.

A quiénes alcanza la nueva normativa del BCRA

La reforma incorpora al régimen financiaciones que hasta ahora quedaban excluidas por su forma de instrumentación comercial, buscando que operadores con similar peso en el mercado queden sujetos a iguales estándares.

Quedan alcanzados por el nuevo régimen:

Emisoras no bancarias de tarjetas de crédito o compra

Proveedores vinculados directa o indirectamente a entidades financieras

Emisoras que otorguen financiaciones no comprendidas en la Ley de Tarjetas de Crédito

Mutuales y cooperativas que superen el umbral de 7 millones de UVA

Otros proveedores no financieros de crédito por encima del límite establecido

El criterio rector es el volumen de operaciones. El BCRA concentra la supervisión en quienes más peso tienen en el mercado crediticio.

Qué información deberán entregar las empresas

Las compañías alcanzadas deberán cumplir nuevos requisitos de información. La reforma exige datos detallados sobre accionistas, autoridades y administradores de cada proveedor.

Esta exigencia busca reforzar la transparencia en un sector que maneja información sensible de millones de usuarios. El BCRA podrá conocer con precisión quiénes están detrás de cada operador.

La entidad sostuvo que una supervisión más efectiva y mayores exigencias de transparencia fortalecen la confianza en el mercado de crédito. También mejoran las condiciones en las que los usuarios acceden al financiamiento.

Los operadores deberán actualizar su información periódicamente. El incumplimiento de estos requisitos podría derivar en sanciones o la exclusión del registro.

Cuándo entran en vigor los cambios

Los proveedores que ya integran el registro y aquellos que deban incorporarse tendrán 90 días corridos para presentar la documentación o completar su solicitud de inscripción ante la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC).

El plazo comenzará a correr cuando esté disponible el aplicativo actualizado. El Banco Central aún no informó fecha exacta para su lanzamiento.

El BCRA prevé una implementación gradual durante 2027 para evitar alteraciones en el funcionamiento habitual de la actividad crediticia y dar tiempo a los operadores para adaptarse.

La reforma marca un punto de inflexión en la regulación del sector fintech argentino. Los proveedores de crédito no financieros enfrentan ahora un marco de supervisión más exigente que el vigente desde 2020.