Tras días de tensión en la plaza financiera, la autoridad monetaria refuerza intervenciones para acotar la disparidad con las cotizaciones paralelas

El mercado cambiario argentino atraviesa una jornada de relativa estabilidad este viernes 27 de noviembre, después de una semana marcada por la presión sobre el tipo de cambio, la demanda de cobertura y las intervenciones oficiales para moderar la brecha entre las distintas cotizaciones.

En ese escenario, el dólar CCL, que es el que utilizan las empresas, caen con fuerza más del 4%. El tipo de cambio oficial se mantuvo sin variación.

Qué pasó con el dólar oficial y los financieros

En este escenario, el dólar oficial se mantuvo sin variaciones a $1.625 en las pantallas del Banco Nación. En tanto, el dólar mayorista también se mantiene casi sin cambios a $1.605.

Por su parte, el dólar blue cede $15 a $1.695.

Entre las alternativas financieras, el dólar MEP opera estable a $1.662, mientras que el contado con liquidación (CCL) cae 4,2% y alcanza los $1.757. De esta manera, la brecha con el oficial perforó el 10%.

La diferencia entre las cotizaciones financieras también refleja las distintas modalidades de acceso a las divisas. Mientras que el MEP permite obtener dólares que quedan depositados en una cuenta local, el CCL surge de comprar activos en pesos y venderlos en el exterior para hacerse de dólares fuera del país.

El dólar mayorista frenó las subas

La moderación que se observa este viernes llega después de varios días de tensión cambiaria. Durante las primeras ruedas de esta semana, el dólar mayorista registró siete aumentos consecutivos y superó por primera vez los $1.600, hasta alcanzar un máximo nominal de $1.604.

El movimiento estuvo acompañado por una mayor demanda de cobertura por parte de empresas e inversores, que buscaron posicionarse en moneda extranjera ante la incertidumbre sobre la evolución del tipo de cambio y las necesidades financieras del Gobierno.

El incremento acumulado durante las primeras jornadas de la semana llegó a $24 en apenas dos ruedas. La presión también se trasladó al mercado de futuros, donde el volumen negociado superó los u$s2.900 M durante el miércoles 25 de noviembre.

En ese contexto, el Banco Central completó tres jornadas consecutivas sin comprar divisas en el mercado oficial. La autoridad monetaria había interrumpido previamente una racha de nueve ruedas con saldo comprador y, según los datos publicados sobre la jornada del jueves, acumulaba cuatro días sin incorporar dólares mediante operaciones en el mercado de contado.

Las reservas internacionales brutas habían quedado en u$s48.748 M el miércoles, luego de una caída de u$s618 M durante la jornada anterior. Las compras acumuladas por el organismo durante noviembre se ubicaban en u$s344 M, por debajo del ritmo registrado en octubre.

La mayor demanda privada de divisas, los pagos al exterior y los compromisos financieros redujeron el excedente de dólares disponible para que el Central pudiera comprar sin generar una presión adicional sobre el tipo de cambio.

Qué hizo el Gobierno para contener la brecha cambiaria

Frente a la presión sobre las cotizaciones financieras, el equipo económico recurrió a distintos instrumentos para moderar la diferencia entre el dólar mayorista y las alternativas que surgen de la compraventa de bonos.

Una de las señales más relevantes de las últimas jornadas fue el incremento del volumen operado con títulos públicos como el AL30 y el GD30, dos de los instrumentos más utilizados para concretar operaciones de dólar MEP y contado con liquidación.

De acuerdo con los datos relevados por consultoras financieras, las operaciones con estos bonos superaron los u$s420 M y u$s570 M, respectivamente, entre las distintas modalidades de negociación. Los volúmenes estuvieron muy por encima del promedio diario de noviembre, que se ubicaba alrededor de los u$s126 M.

También hubo movimientos en el mercado de futuros. Durante la semana se registró un incremento de contratos concentrados en el pase de noviembre a diciembre, mientras que el interés abierto retrocedió.

La estrategia oficial incluyó, además, un canje de instrumentos entre el Tesoro y el Banco Central, mediante el cual la autoridad monetaria incorporó letras dólar linked por el equivalente a u$s3.000 M. El objetivo de estas operaciones fue reducir la presión sobre los tipos de cambio financieros sin recurrir a ventas directas de reservas en el mercado oficial.

La distancia entre el mayorista y las cotizaciones financieras es un dato relevante para el Gobierno porque una brecha elevada puede modificar los incentivos de los exportadores para liquidar sus divisas.

La intervención coincidió con un contexto internacional más favorable. El feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos redujo la actividad en los mercados de referencia, mientras que el real brasileño registró una apreciación frente al dólar, un movimiento que también contribuyó a mejorar el escenario cambiario regional.