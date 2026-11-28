La proximidad de pagos clave y las dudas globales ponen a prueba la estrategia cambiaria y la confianza inversionista en plena tensión local

La volatilidad del mercado y las elecciones presionarán al dólar al alza. No se emitirá nueva deuda.

El gobierno garantiza el pago de la deuda de 2027, con fondos asegurados para los importantes vencimientos de enero.

El Gobierno cuenta con los dólares para enfrentar el pago de la deuda del año 2027, sin embargo, la alta volatilidad de los mercados mundiales marcará el rumbo de nuestro mercado, a todo esto, hay que sumarle las elecciones presidenciales.

El escenario internacional sigue enrarecido, sin embargo, el nombramiento de un ministro de economía pro mercado en Brasil, como Luiz Carlos Trabuco, y menor volatilidad en el sector de IA en Estados Unidos nos coloca en una mejora importante, el petróleo sigue volátil y sin una solución inmediata. En Argentina, la maratón de leyes lograda por el gobierno dan aire y respiro al equipo económico.

Lo más importante que viene por delante son los pagos de la deuda pública, ahora a fines de este mes vencen los intereses de los bonos en dólares AO27, AO28, AO29 y AN29. El dinero está sin problemas, pero el vencimiento más grande opera el 9 de enero próximo, cuando vencen u$s4.370 millones de amortización y renta de los bonos denominados AL y GD.

De ese total el gobierno va a conseguir las siguientes fuentes de financiamiento:

Unos u$s1.200 millones del FMI y otros organismos

y otros organismos u$s1.000 M de préstamos garantizados de CAF y Fonplata

u$s300 millones de privatizaciones (AYSA)

La tesorería le va a comprar al Banco Central unos u$s1.800 millones

El impacto vendrá seguramente por una mayor demanda de dólares, que podría dejar al dólar en torno de los $1.650 a fin de año. De esta forma el pago de la deuda de enero estaría garantizado, y le dejaría al mercado las puertas abiertas para una suba de cotizaciones, que le permitiría a los inversores recuperar parte del dinero perdido en las últimas bajas.

La estrategia para lo que resta del año sin colocar más deuda

Para lo que resta del año el gobierno parece que ya no buscará colocar deuda en el mercado con un riesgo país que hasta antes de la novedad con las PASO se ubicaba en torno de los 1.000 puntos, por ende, lo que esperaba conseguir colocando el bono AO29, saldrá a buscarlo ejecutando u$s5.000 millones del swap de China, y le quedarían por ejecutar unos u$s13.000 millones adicionales en caso de lo que necesite.

Por otro lado, el tesoro podría disponer en algún momento de las compras de dólares que realice el Banco Central durante el año 2027, se estiman compras por un total de u$s16.500 millones, en función de un superávit comercial (diferencia de exportaciones e importaciones) de u$s33.000 millones. También se esperan ingresos de u$s12.000 millones por el RIGI, y queda el swap con Estados Unidos por u$s20.000 millones.

Está claro que para los vencimientos de deuda del año 2027 sobran dólares, y se va a pagar la deuda. En el mercado desconfían de lo que pueda suceder en el año 2028, pero para nosotros hay mucho camino que recorrer en el año 2027.

Si el Tesoro tiene que comprarle dólares al BCRA primero tendrá que tener pesos, que saldrán del superávit fiscal (que es escaso) o de la toma de deuda en pesos en el mercado local. En ambos casos se presionará por una suba del tipo de cambio, y una tasa de interés más elevada, que se deberá conjugar con las presiones inflacionarias del año próximo.

En este contexto, parece que el crédito seguirá caro para las empresas, y que el financiamiento de los emprendedores deberá venir más por el lado del mercado de capitales que por bancos.

En el mes de noviembre el dólar lleva un incremento del 10,4% en los últimos 12 meses, contra una inflación que se ubicaría en torno del 32,3% anual, esto daría como resultado una inflación en dólares del 19,8% anual que resulta elevada para exportadores, y deja una rentabilidad muy baja para sectores del campo.

Proyecciones para 2027 entre impuestos y crecimiento moderado

En el año 2027 deberíamos observar una ronda de bajas de impuestos para alentar la actividad económica, y que esto incentive más la inversión. El PBI culminará el año 2026 con un crecimiento inferior al 1,0%, y para el año 2027 no se espera una mejora superior al 3,0%.

Un impulso importante para el mercado de capitales debería venir por noticias del exterior: el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán debería impulsar a la baja al petróleo, y eso impactaría en una mejora de costos para los sectores productivos en el mercado interno, y la contracara sería menos ingresos de dólares que posicionarían al tipo de cambio en un nivel mucho más elevado que el actual. Como se puede apreciar, el año 2027 traerá volatilidad en el tipo de cambio, tasas y en la actividad económica.

Vamos a una suba de acciones y bonos de fin de año

El mercado muestra un menú de opciones muy variado, los bonos soberanos que vencen el año 2027 rinden el 4,6% anual, y el AO28 rinde el 22% anual, la brecha es una apuesta electoral con resultado económico relevante, está claro que hay incertidumbre por parte de los inversores.

El mismo escenario en el mercado de Obligaciones negociables es muy diferente:

La ON de Loma Negra con vencimiento el 26 de julio del año 2027 rinde el 3,0% anual

La ON de YPF con vencimiento el 10 de octubre del año 2028 rinde el 5,3% anual

Claramente la brecha entre 2028 y 2027 es mucho menor que en el mercado de bonos.

Lo increíble es que en Argentina el riesgo privado es mucho más bajo que el riesgo soberano, pero con diferencias tremendas: el bono AO28 rinde el 22,0% anual, y una ON de YPF (empresa estatal) rinde el 5,3% anual.

Las acciones argentinas parecen haber alcanzado un piso. En forma unánime los grupos de control salieron a comprar sus propias acciones, lo que le ponen un piso al mercado. Sin embargo, hay un largo recorrido a la suba para recuperar el terreno perdido.

Desde nuestro punto de vista, vamos a una suba de acciones y bonos de fin de año; los inversores deberán meditar si desean seguir en un mercado volátil, o aprovecharán la suba de diciembre y enero para tomar ganancias, y qué exposición tendrán en un año electoral, en donde las tensiones financieras seguirán en el mercado.