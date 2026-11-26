También subió el real luego de la designación del presidente del consejo de administración de Bradesco como funcionario del gobierno brasileño

El poderoso banquero Luiz Carlos Trabuco será el próximo ministro de Hacienda de Brasil. La confirmación llegó tras un encuentro en Brasilia entre el banquero y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El mercado financiero brasileño reaccionó este jueves con euforia. La bolsa de San Pablo se disparó 6,07% y el real se fortaleció 1,25% contra el dólar.

Trabuco, de 75 años, es presidente del consejo de administración de Bradesco, uno de los bancos más grandes de América Latina. Su nombre venía sonando con fuerza desde el martes, cuando se reunió con Lula.

Según fuentes cercanas citadas por G1 Globo, el banquero aceptó la invitación presidencial para liderar la cartera económica del gobierno y poner foco en disciplina fiscal y control del gasto público, dos temas que obsesionan a los inversores.

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil latinoamericano, cerró este jueves en 176.799 puntos. Fue la segunda jornada consecutiva de subas esta semana.

Por qué el mercado festejó el nombramiento de Trabuco

Los operadores ven en Trabuco un perfil comprometido con el equilibrio de las cuentas públicas. Desde la víspera vienen expresando optimismo ante su posible llegada a Hacienda.

La expectativa es que su gestión priorice la reducción del déficit fiscal y una agenda económica más ortodoxa, alejándose de propuestas de gasto expansivo que generan desconfianza en los mercados.

El banquero mantiene una relación estrecha con Lula desde hace años. Desde 2023 integra el Consejo para el Desarrollo Económico y Social Sostenible, un foro asesor que reúne empresarios, académicos y líderes sociales.

Lula suele usar ese espacio para sondear la opinión del sector privado sobre temas económicos. Trabuco tiene diálogo fluido con funcionarios gubernamentales, ejecutivos y representantes del mercado financiero.

No es la primera vez que su nombre aparece en carpeta. En 2014, la entonces presidenta Dilma Rousseff lo contactó para ofrecerle Hacienda. Trabuco declinó, pero patrocinó la candidatura de Joaquim Levy, quien trabajaba bajo su dirección en Bradesco Asset Management.

Cómo reaccionaron las acciones y el dólar este jueves

Las acciones preferenciales de Bradesco lideraron las subas de la jornada con un alza de 9,02%. Fue el papel más negociado del día en San Pablo.

Otras ganadoras destacadas fueron la constructora MRV, que se disparó 14,9%, y la empresa de alquiler de vehículos Localiza, con una suba de 14,8%.

En el mercado cambiario, el real fue la segunda moneda que más se valorizó este jueves entre las 31 más negociadas. Terminó cotizando a 5,743 reales por dólar para la compra y 5,744 para la venta.

El volumen negociado en la bolsa brasileña alcanzó los 35.652 millones de reales, equivalentes a u$s6.211 M, en más de 5,2 millones de operaciones.

No todo fue festejo. Las acciones de la petroquímica Braskem cayeron 4,46% por segundo día consecutivo. Los papeles de la papelera Suzano retrocedieron 0,63%.

El dato de inflación que también impulsó los mercados

Además del nombramiento de Trabuco, otro factor alimentó el optimismo este jueves. El Gobierno divulgó el dato previo de inflación de noviembre, que mostró desaceleración.

El índice registró un alza de 0,22% en noviembre frente al 0,34% registrado en octubre. La cifra refuerza la idea de que Brasil podría estar entrando en un ciclo de enfriamiento de precios, lo que daría margen al Banco Central para ajustar su política monetaria.

La combinación de un ministro con perfil ortodoxo y una inflación en baja generó el escenario ideal para que los mercados brasileños cerraran una jornada histórica este jueves.