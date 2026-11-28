A días de un nuevo pago de compromisos externos, el esquema de financiación elegido inquieta a inversores por la sostenibilidad de reservas

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó la semana pasada en varias entrevistas el esquema que utilizará el Gobierno para hacer frente al vencimiento de deuda en bonos en dólares por unos u$s4.400 M para llevar tranquilidad al mercado local e internacional.

En esas entrevistas, Caputo detalló que ingresarán cerca de u$s1.200 M del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales, otros u$s1.000 M correspondientes a financiamientos garantizados por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), y otros u$s360 M de la privatización de AySA. De esa forma, proyecta reunir unos u$s2.500 M.

El ministro afirmó:

Van a estar entrando del FMI y de los multilaterales aproximadamente u$s1.200 M

A esa cifra se agregan otros u$s1.000 M de financiamientos garantizados por la CAF y Fonplata

por la CAF y Fonplata Se suman u$s360 M de la privatización de AySA

El punto más complejo: los u$s1.800 millones restantes del Tesoro

Para la mayoría de los analistas financieros consultados por iProfesional, el punto más complejo son los u$s1.800 M restantes del Tesoro. Caputo dijo que esa cifra corresponde a pago de intereses, los cuales siempre se cubren con el superávit fiscal primario del Tesoro para comprar al BCRA los dólares necesarios.

En su explicación, Caputo confirmó que el Tesoro comprará unos u$s1.800 M al BCRA y que la operación integra el programa financiero oficial, que contempla un límite de hasta u$s5.000 M para 2027.

Al respecto, de acuerdo con la última información disponible, el Tesoro cuenta con unos $3,7 billones en depósitos oficiales en el BCRA para comprarle dólares, a lo que se deben sumarle los pesos que absorbió de más en la última licitación de deuda de la Secretaría de Finanzas. Pero el volumen de la compra prevista para enero abrió interrogantes sobre el uso de ese margen.

En caso de que el Tesoro recurra a esa alternativa desde el primer mes del año, el mercado seguirá muy de cerca las operaciones posteriores.

La alternativa de que el Tesoro compre dólares al BCRA instaló la incertidumbre sobre la disponibilidad efectiva de divisas frente a una eventual corrida cambiaria.

Hay que destacar que hace unos días el presidente Javier Milei señaló: "El Gobierno tiene una bazuka de unos u$s125.000 M para enfrentar eventuales tensiones sobre el dólar durante el año electoral".

En este punto hay que señalar que en septiembre del año pasado, cuando el kirchnerismo ganó las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires (PBA), los particulares compraron unos u$s5.900 M al BCRA por el temor a que el Gobierno perdiera las elecciones de medio término, que finalmente ganó en octubre.

El dato a considerar es que en octubre de este año los particulares compraron unos u$s3.000 M al BCRA. Por lo tanto, de mantenerse esa dolarización de los particulares, el BCRA tendría que vender una importante cantidad de dólares.

La suspensión de las PASO como factor clave para evitar una corrida

Pero hay que considerar que, en caso de que se suspendan las PASO —el miércoles ya hubo media sanción del Senado, donde el oficialismo obtuvo 43 votos a favor—, el Gobierno contará con una ayuda adicional, ya que no se podrá dar el fenómeno de agosto de 2019, cuando el kirchnerismo, con Alberto Fernández a la cabeza, triunfó en las PASO del 13 de agosto frente a Mauricio Macri y luego se fugaron en solo 3 meses unos u$s25.000 M por el temor de la vuelta del kirchnerismo al poder, con una fuerte suba del dólar, que pasó de $45 a $60, y del riesgo país, que llegó a los 1.500 puntos básicos.

La discusión sobre los dólares del BCRA apareció en un escenario de menor disponibilidad de depósitos en dólares del Tesoro en la entidad, una situación que ganó relevancia luego de que el equipo económico suspendiera las colocaciones del Bonar 2029 (AO29), ante la suba de las tasas de interés internacionales, que podrían volver a subir luego de la reunión de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos, que será el 9 de diciembre.

El swap con China: la carta bajo la manga de Caputo

Por ese motivo, y tal vez frente a condiciones externas menos favorables, Caputo mencionó la posible utilización de activar el tramo disponible del swap con China por el equivalente a unos u$s5.000 M como una alternativa para reforzar el esquema, frente a un total de u$s18.500 M que es el monto total de ese swap.

El ministro afirmó en esas entrevistas que el Gobierno pidió la disponibilidad de hasta u$s5.000 M del acuerdo de intercambio de monedas. "Ya le pedimos a China u$s5.000 M del swap que ya están disponibles", expresó Caputo.

Lo que no aclaró el ministro es si China pondrá algún tipo de condición comercial o de otro tipo para activar esa cantidad.

El ministro vinculó esa herramienta con la posibilidad de que el mercado no refinancie la totalidad de los vencimientos, aunque el Gobierno espera conseguir financiamiento privado en el mercado local.

Caputo también afirmó que existen mayores flujos exportadores y un excedente de dólares y, según explicó, los flujos más grandes se venden de manera directa al BCRA, que adquiere esas divisas cuando no detecta movimientos inusuales y el dólar se mantiene estable o baja. Caputo destacó que, si aparece ruido en la cotización, el BCRA puede volcar al mercado una parte o la totalidad de los dólares adquiridos.

"La idea es que no haya con el dólar una volatilidad que preocupe a la gente", dijo.

Qué reveló Eduardo Feinmann sobre el verdadero objetivo del swap chino

Pero todavía existen dudas, tanto en el mercado local como en Wall Street, acerca de cómo enfrentará Caputo los futuros pagos de vencimientos hasta fines de 2027.

Al respecto, es importante citar un tuit del periodista Eduardo Feinmann, publicado en su cuenta de X el viernes por la tarde.

El tuit arranca afirmando: "Altísimas fuentes del Gobierno y del Ministerio de Economía me explican que la utilización de u$s5.000 M del swap con China tiene un objetivo específico: garantizar los vencimientos de deuda de octubre de 2027, aun si la Argentina no consiguiera refinanciarse en el mercado local".

El tuit continúa destacando: "La decisión es anticiparse y despejar cualquier incertidumbre sobre la capacidad de pago del país y estos dólares estarán en la cuenta del Tesoro".

Además, agrega: "Me aclaran, además, que esto es estrictamente parte del programa financiero y no de la política cambiaria. Los bazookas a los que hace referencia el presidente Milei son otra cosa: el poder de fuego del Gobierno para intervenir, de ser necesario, en el mercado cambiario. Allí se incluyen los swaps, la posición de futuros, las reservas adquiridas y el superávit comercial".

Y el mensaje que buscan transmitir desde el equipo económico al mercado es contundente: la Argentina va a cumplir con todos sus compromisos de deuda, consiga o no refinanciamiento.