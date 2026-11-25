El Gobierno apeló a recursos del swap chino, financiamiento de multilaterales y activos públicos para cubrir el mayor pago de deuda de enero

El Gobierno argentino enfrenta en enero un pago de deuda por u$s4.400 millones, uno de los vencimientos más abultados del año. El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló este miércoles cómo cubrirá ese compromiso sin tocar las reservas netas del Banco Central.

La estrategia combina desembolsos de organismos internacionales, préstamos garantizados, ingresos por privatizaciones y una compra masiva de divisas al BCRA con pesos del superávit fiscal. Además, el ministro reveló que le pidió a China activar u$s5.000 millones del swap de monedas como respaldo ante las dudas del mercado sobre los vencimientos de 2027.

Las declaraciones se dieron en medio de otra jornada de tensión financiera. El riesgo país trepó hasta los 1.120 puntos antes de retroceder a 1.068, niveles similares a los de las turbulencias durante el período electoral de 2025.

La presión sobre los dólares financieros cedió durante el día. El contado con liquidación (CCL) retrocedió a $1.735, mientras que el dólar minorista escaló a $1.630.

Caputo explicó cómo pagará el vencimiento de deuda de enero 2027

Caputo rechazó las críticas sobre la falta de financiamiento. "Nosotros tenemos que pagar u$s4.370 millones. En el programa financiero está perfectamente todo detallado, pero por alguna razón algunos hacen la cuenta mal", expresó en diálogo con el streaming Neura.

El ministro desglosó la ecuación. Primero, llegarán u$s1.200 millones del FMI y otros organismos multilaterales. Ese desembolso depende, en parte, de que el directorio del Fondo Monetario apruebe la tercera revisión del acuerdo. El tratamiento está previsto para la primera semana de diciembre.

Después se sumarán otros u$s1.000 millones de préstamos garantizados con la CAF y Fonplata. Esos fondos ingresarían en enero, el mismo mes del vencimiento.

A eso se agregan u$s300 millones por la venta de AySA. El traspaso de la empresa está previsto para diciembre y aportaría alrededor de u$s340 millones, aunque Caputo habló de u$s300 millones en su cuenta.

"Después van a estar entrando los otros u$s1.000 millones que faltaban de los financiamientos garantizados con CAF y Fonplata. Ahí estamos en u$s2.200 millones. Y entran los u$s300 millones de la venta de AySA. Ahí estás en u$s2.500 millones", señaló el ministro.

El Tesoro le comprará u$s1.800 millones al Banco Central

El grueso del pago restante saldrá de las arcas del Banco Central. Caputo precisó que u$s1.800 millones del vencimiento corresponden a intereses. Para cubrirlos, el Tesoro usará pesos del superávit primario y se los cambiará al BCRA por dólares.

El ministro no indicó cuándo se concretará esa operación. "Le compramos esos dólares al Banco Central. Ya estás en los u$s4.300, u$s4.400 millones que tenemos que pagar. No cambió nada en el programa financiero", sostuvo.

Esa compra implicaría una salida importante de reservas para el BCRA, que viene acumulando divisas desde que arrancó el blanqueo. El mercado sigue de cerca cada movimiento en las arcas del Central, que el Gobierno usa como fuente de financiamiento en momentos de necesidad.

El respaldo chino de u$s5.000 millones

Caputo también reveló que le pidió a Pekín activar u$s5.000 millones del swap de monedas. Ese pedido apunta a despejar las dudas del mercado sobre la capacidad del Gobierno de refinanciar los vencimientos a lo largo de 2027.

El programa financiero presentado en julio contemplaba colocar u$s5.000 millones en Bonares, bonos en dólares bajo ley argentina. Sin embargo, el Gobierno dejó de emitir deuda en dólares en el mercado local desde agosto. El contexto de suba de tasas y del riesgo país complicó esas emisiones.

Caputo sostuvo que espera poder renovar esos vencimientos y vinculó esa posibilidad con el panorama electoral. "Algunos cuestionan 'ponen refinanciamiento de los bonos que vencen en 2027'. Para esa altura ya va a estar claro si Milei va a reelegir y el refinanciamiento va a ser más fácil", afirmó.

El funcionario presentó el tramo de u$s5.000 millones del swap como un respaldo para el caso de que ese refinanciamiento se complique. "Como trabajamos con la premisa de estar equivocados, ya le pedimos a China u$s5.000 millones del swap que ya están disponibles, aprobados, entonces le pedimos: fondémoslo para dar la mayor certidumbre", dijo.

Qué es el swap con China y cómo funciona

Se trata de una parte del acuerdo de intercambio de monedas con China, cuyo monto total ronda los u$s20.000 millones. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, ya había dicho que ese tramo seguía activado.

La documentación del acuerdo contempla su uso para el pago de deuda. Caputo presentó esos fondos como una fuente adicional de financiamiento, por fuera de la cuenta que detalló para cubrir el vencimiento de enero.

Según explicó el ministro, el esquema prevé que el Tesoro le compre al Banco Central las divisas obtenidas a través de esa línea. Esa operación permitiría al Gobierno contar con un colchón de u$s5.000 millones adicionales para enfrentar 2027, el año de los vencimientos más complicados del mandato de Javier Milei.