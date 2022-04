3 nuevos paseos gastronómicos en Buenos Aires para visitar y comer bien

Si se aproxima el fin de semana y no sabés qué hacer, la realidad es que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con excelentes propuestas: desde las clásicas y emblemáticas parrillas para comer excelentes asados, hasta nuevos polos gastronómicos, mercados y paseos gourmet que no podés dejar de conocer.

Es que, en sintonía con el creciente movimiento foodie, el revival de los antiguos mercados barriales comenzó a materializarse hace unos años con la puesta en valor que encaró el Gobierno porteño de los tradicionales mercados de San Telmo, Belgrano y San Nicolás, así como sucedió con la refuncionalización del Patio de los Lecheros de Caballito, por citar algunos de los ejemplos más conocidos.

La fórmula apuntó a remodelar la estructura, a construir nuevos puestos de venta de productos frescos, envasados y elaborados gastronómicos, además de generar modernos espacios para comer en el lugar y para disfrutar propuestas diversas (capacitaciones, talleres y espectáculos, entre otras).

Pero estos no son los únicos casos. Los mercados y paseos gourmet fueron ganando adeptos y, durante el último año, abrieron varios en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Desde Retiro hasta Palermo y Villa Crespo, hay opciones para todos los gustos y estilos.

En esta nota, te sugerimos recorrer algunos imperdibles:

En Retiro: Mercado de los Carruajes

En Alem 852, en el Bajo porteño, el pasado y la modernidad se conjugan en un edificio del 1900 declarado patrimonio histórico de la Ciudad. Allí, el 15 de febrero abrió sus puertas el Mercado de los Carruajes, iniciativa gourmet donde los alimentos, bebidas, productos frescos y elaborados son los protagonistas.

El Mercado de Los Carruajes, uno de los nuevos polos gastronómicos para visitar el fin de semana

Antiguamente en ese predio se ubicaban las cocheras de los carruajes presidenciales. Pero hoy, enmarcados por paredes originales de ladrillos San Isidro, un majestuoso portón de acceso, mayólicas y vitreauxs que pudieron ser restaurados y conservados, ya funcionan 18 puestos gastronómicos de distintos rubros.

Al descubrir los recovecos de este paseo, el visitante se sorprende a cada paso: una colorida florería hasta tentadores puestos de frutos de mar (para llevar o degustar en el lugar) y de cosechas cultivadas de manera cuidada, despiertan los sentidos.

También se encuentran refinadas pastelerías, cafeterías, dulcerías, vinería, locales con diversidad de vermuts y de cervezas, una casa de empanadas, una crepería, puestos de comida orgánica, fusión latinoamericana y japonesa, una parrilla y una selecta quesería con fiambres y encurtidos premium.

Pero, esto no será todo. Distribuidos en sus dos pisos y terrazas habrá 43 locales en total, que se irán completando durante los próximos meses. "Se sumarán puestos de pastas, tapas y pinchos, tacos, sabores de París y, en breve, una pizzería de estilo francés", adelanta Adrián Batovaz, gerente de este mercado.

En la semana, el promedio diario de visitas ronda entre 2.000 y 3.000 personas. Al mediodía, la mayoría es gente que trabaja en la zona, tendencia que va en ascenso a medida que se retoma la presencialidad en las oficinas. En tanto, por las tardes y noches, los visitantes son los que eligen al lugar para el típico after, que en varias ocasiones se termina extendiendo hasta la cena.

Los fines de semana la concurrencia asciende hasta aproximadamente 15.000 personas por día. "De a poco empieza a verse el turismo internacional y, sin dudas, hay también mucho del interior del país. Realmente nos sorprendió a todos la cantidad y calidad de los visitantes, así como la buena recepción en general", destaca Batovaz.

Ya funcionan 18 puestos gastronómicos de distintos rubros

El proyecto responde a una iniciativa público-privada que el grupo desarrollador le presentó al Gobierno porteño en 2017.

Tras ganar la licitación, en febrero de 2018 comenzaron los trabajos edilicios para restaurar y apuntalar la estructura. Pero, en 2020 las obras debieron interrumpirse por la pandemia y recién fueron retomadas en septiembre de 2021.

El predio ocupa 3.600 metros cuadrados totales, con 600 metros destinados a las áreas de servicios.

Dado que todavía están en proceso "de ajustar la infraestructura" y la ocupación de los espacios, aun no se organizan eventos, presentaciones de arte, ni shows, aunque prometen que "habrá una agenda que mixture este espacio de encuentro".

Además, a futuro prevén habilitar la segunda de sus terrazas. "La intención es que el mercado siga creciendo y, con el correr del tiempo, mirar nuevos horizontes. Es un hermoso desafío", concluye Batovaz. La inversión total ronda los u$s7 millones.

¿Dónde? Av. Leandro N. Alem 852.

IG: @mercadodeloscarruajes

En Villa Crespo: Mercat

Entre calles arboladas, en una zona de media densidad donde los vecinos se juntan a conversar en la vereda y aun se respira aire de barrio, vibra Mercat Villa Crespo. Este mercado gastronómico abrió hace un año (el 30 de marzo de 2021), tras tener que postergar su inauguración a causa de la pandemia.

El mercado gastronómico de Villa Crespo abrió hace un año

El edificio, que tiene una estética industrial, cuenta con 2.700 metros cuadrados cubiertos, divididos en tres plantas. En él se reúnen 28 emprendedores que "con sus productos representan los alimentos típicos de la identidad argentina, buscando una comercialización directa y sin intermediarios. La idea es generar un comercio más justo, acercando el consumidor al productor", informan.

En sus puestos se pueden adquirir ingredientes elaborados por productores artesanales, alimentos seleccionados especialmente y degustar nuevos sabores.

Se destacan las pizzas caseras con harinas orgánicas, una distribuidora de pescados y mariscos premium, local de tapeo y tortillas, quesería y carnicería con cortes exóticos, frutas y verduras sin agrotóxicos, casa de pastas italiana, comida fusión y vegana de Medio Oriente, empanadas tucumanas, panadería y bakery judío, tacos, y charcutería y conservas. También hay una heladería vegana, un street food, una cervecería y vinería, cafetería, diferentes yerbas orgánicas y accesorios para mate, pastelería, market saludable y una dietética.

Por otra parte, desde su auditorio de 120 metros cuadrados (con capacidad para 100 personas) dictan clases de gastronomía, talleres y se realizan degustaciones, lanzamientos de productos, eventos corporativos, culturales y conferencias. "Es un ámbito diseñado para convocar todo tipo de contenidos sobre tendencias de emprendedurismo, de sustentabilidad y de nuevas tecnologías. En la antesala se encuentra el foyer, un espacio de 150 metros cuadrados de usos múltiple que, además, posee una barra de tragos", describen.

Marcelo Pirogovsky, uno de los socios creadores de Mercat (junto a Gustavo Szwec y Diego Santos), cuenta cómo idearon el proyecto: "Surgió de viajar. Creo que los espacios ideales para conocer realmente un lugar y su cultura, para saber cómo o qué se come, son sus mercados. No un supermercado ni un restaurante. La identidad está en el mercado, que es donde la gente va a comprar, sobre todo si es para abastecimiento local. Cada vez que volvía de algún viaje pensaba que no podía ser que en Buenos Aires no hubiese uno y entonces propuse hacerlo".

El Mercat ofrece un interesante abanico de propuestas gastronómicas

Su éxito fue tal que tienen otros dos proyectos en marcha para expandir la marca. Pero, si bien el espíritu se mantendrá, los nuevos tendrán una diferencia importante: estarán dentro de centros comerciales consolidados.

En mayo inaugurarán un Mercat de 1.200 metros cuadrados (con 250 lugares para sentarse) en el segundo piso del Caballito Shopping Center; y, con fecha a definir, habrá otro dentro del Alto Palermo.

El primero de estos, promete ofrecer un "mercado orgánico certificado, saludable y regional, con góndolas repletas de productos especialmente seleccionados de los mejores productores locales y espacios gastronómicos eclécticos e innovadores. Esta segunda versión de Mercat estará abierta hasta la madrugada y busca instalar la costumbre de la compra nocturna en el barrio", agregan desde la compañía.

"En este momento este shopping está en renovación: anexó un edificio, generó espacios nuevos y comenzó un cambio estético. Sumado al éxito de Mercat Villa Crespo, que hizo notar lo que son los mercados en el mundo y así mucha gente conoció esa nueva tendencia, nos decidimos a avanzar con el de Caballito. El mercado recobra una importancia enorme", explica Pirogovsky.

En el Mercat, se pueden adquirir ingredientes y alimentos seleccionados especialmente y degustar nuevos sabores

Diferente será el caso del Alto Palermo. Allí, según detallaron, la premisa es "cocina por ingredientes: cada local se especializará y trabajará un solo ingrediente, llevándolo a otros niveles, siempre orientado al street food. Además, contará con un market con productos seleccionados, orgánicos y regionales". Ocupará 2.000 metros cuadrados del tercer piso y el rooftop del centro comercial.

¿Dónde? Thames 747.

IG: @mercat.ar

En Palermo: Bocha, by Narda Lepes

Desde febrero, debajo de las tribunas de la cancha 1 del Campo Argentino de Polo, en Palermo, los amantes de la gastronomía pueden deleitarse con las propuestas de Bocha. Se trata de un paseo para disfrutar de comidas elaboradas, que cuenta con la curaduría de la prestigiosa chef Narda Lepes.

La propuesta gastronómica en Bocha es muy variada: desde cervecerías hasta un natural market

El visitante puede elegir su menú en alguno de los 15 puestos que se disponen en el lugar: uno especializado en comida con productos argentinos de estación; otro que ofrece tapas asiáticas; hay uno de ribs ahumadas estilo texano; otro de cocina vegetal; un natural market; un bar de vinos; una cervecería y una cocktelería; un restaurante de estilo japonés y otro armenio; hamburguesería; pizza gigante con masa madre y harina orgánica; y una heladería artesanal y sustentable.

Para sentarse a saborear los platos elegidos, frente a los puestos, en una galería abierta, hay mesas con sillas al aire libre, aunque algunos de los restó tienen espacio propio cubierto.

"La idea es generar un lugar de encuentro para toda la familia, para que coman rico, fresco, que puedan probar y aprender de la cocina de los mejores chefs pero todo el año, no solo en una feria", destaca Lepes.

En Bocha, el visitante puede elegir su menú en alguno de los 15 puestos que se disponen en el lugar

Un atractivo adicional: se brindan shows musicales e infantiles.

¿Dónde? Av. Del Libertador 4096 (Campo Argentino de Polo).

IG: @bochapolo

Te puede interesar Películas y series con mucha acción en el aire: cinco historias sobre tragedias aéreas reales

Con estas tres interesantes propuestas gastronómicas, de nuevos mercados y paseos gourmet porteños, ¡solo te resta elegir cuál visitar primer el proximo fin de semana!