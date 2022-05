Si te interesa ver Doctor Strange 2, estas son las películas y series de Marvel que no te podés perder

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenó este jueves 5 de mayo en las salas de proyección, la que se suma a otras películas de superhéroes de acción y aventura. Dirigida por Sam Raimi (encargado de la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire), en el reparto están Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg y Rachel McAdams, además de Cumberbatch.

"El film presenta un viaje a lo desconocido con Doctor Strange, quien, con la ayuda de aliados místicos nuevos y otros ya conocidos por la audiencia, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario", describe su sinopsis.

Pero, como toda cinta centrada en el Universo Cinematográfico de Marvel, para poder comprender del todo la historia, se debe haber visto una lista de producciones. A continuación, un repaso por las películas que hay que ver antes de esta esperada secuela.

Avengers: Age of Ultron (2015)

En esta entrega, aparece por primera vez Wanda Maximoff y su hermano Pietro, los gemelos con los que se experimentó con la Gema de la Mente. El personaje de Wanda es sumamente importante en Doctor Strange 2.

Aparece por primera vez Wanda Maximoff y su hermano Pietro

Doctor Strange (2016)

Para poder comprender de qué va la historia, es fundamental ver la película en la cual se presenta al protagonista: Stephen Strange, un neurocirujano que pierde la función en sus manos y busca la cura a través de las artes místicas, lo que lo lleva a convertirse en Doctor Strange, un rol que cambiará su vida para siempre.

En esta película se presenta al protagonista: Stephen Strange

Avengers: Infinity War (2018)

En esta entrega, Doctor Strange ingresa como uno de los Avengers en su versión del Hechicero Supremo. Es en ese entonces, cuando le entrega la Gema del Tiempo a Thanos. A su vez, Wanda y Vision tienen una relación sentimental en la Tierra y ella ve con sus propios ojos cómo el villano asesina a su amado al quitarle la Gema de la Mente de su cabeza.

Doctor Strange ingresa como uno de los Avengers

Avengers: Endgame (2019)

En esta continuación de la cinta anteriormente mencionada, Strange reúne a todos los Avengers y héroes que perdieron la vida en la galaxia luego del chasquido de Thanos, al obtener todas las Gemas, y los trae de vuelta a través de portales.

Luego de ganar la mítica batalla, Stephen regresa al Sanctum Sanctorum y Wanda se enfrenta a un doloroso duelo, en el cual debe aceptar la muerte de Vision.

Wanda se enfrenta a un doloroso duelo, en el cual debe aceptar la muerte de Vision

WandaVision (2021)

Wanda toma de rehén a un pueblo de Nueva Jersey para poder vivir su propia fantasía a través de una sitcom, junto a Vision y sus gemelos, Billy y Tommy. En esta historia, se profundiza la importancia de su poder y da inicio a su identidad como Scarlet Witch.

Tras dejar libre al pueblo, se aleja y aprende sobre las artes místicas para poder reencontrarse con sus hijos, a los cuales tuvo que abandonar por ser producto de una fantasía.

Wanda toma de rehén a un pueblo de Nueva Jersey para poder vivir su propia fantasía

What if…? (2021)

La serie animada es de vital importancia para comprender la historia, ya que habrá cameos directamente ligados a esta producción, como Zombie Wanda o la versión maligna del protagonista.

Especialmente, se deben ver los siguientes episodios: ‘What if… Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands?’ y ‘What if… Zombies?!’.

La serie animada es de vital importancia para comprender la historia

Spider-Man: No Way Home (2021)

El puntapié inicial de esta historia es la tercera entrega protagonizada por Tom Holland, la cual se estrenó en diciembre del año pasado.

En esta película, Peter Parker acude a Strange para lanzar un hechizo que haga olvidar a todos su identidad revelada, pero éste no sale como lo esperan y terminan abriéndole la puerta al multiverso, el cual destroza su realidad por completo.

En esta película, Peter Parker acude a Strange para lanzar un hechizo

Te puede interesar Día del celíaco: restaurantes, cervecerías y cafés con buenas propuestas gluten free

Para poder remediarlo, Stephen viola la ley natural. Pero esto le trae consecuencias a futuro, las cuales se verán en Doctor Strange 2. Y ahora, deberá enfrentarlo de una manera nunca antes vista.