El amor después del amor: 4 series sobre cómo rearmar la vida tras una separación

Durante mayo y los meses que se avecinan, las plataformas ofrecerán interesantes series y lanzamientos para disfrutar durante los días más fríos del año como, por ejemplo, Uncoupled, una nueva comedia romántica que aborda el duelo por una ruptura amorosa y cuyo estreno está previsto para el 29 de julio.

Es que si hay un tema recurrente en las ficciones de las plataformas de streaming es el desamor, ese sentimiento de angustia que describe la banda The street en la canción "Seca tus ojos". "En un simple momento tu vida puede darse vuelta (...) el mundo se siente como si estuviera hundido", reza una de sus estrofas.

Se sabe que al fin del amor le sigue ese "gran enigma" del duelo, como lo describió Sigmund Freud. Pero el psicoanalista también aseguró que el duelo expira cuando la persona renuncia a lo perdido y vuelve a estar disponible para amar nuevamente.

En esta nota, un anticipo de Uncoupled y otras ficciones sobre la oportunidad de construir una nueva vida después -y a pesar- del desamor.

La serie Uncoupled es una nueva comedia romántica protagonizada por Neil Patrick Harris

Una de las series más esperadas: Uncoupled

En cierto punto, las mencionadas ideas de Freud aparecen en la comedia romántica Uncoupled, la nueva serie de Netflix dirigida por Darren Star (Emily in Paris) cuyo estreno será el 29 de julio. En este caso, el duelo caerá sobre Michael (Neil Patrick Harris), un hombre de 40 años que disfruta de una vida perfecta en Nueva York hasta que su novio decide terminar con 17 años de pareja.

El trailer adelanta que el protagonista canalizará su angustia en grupos de amigos, salidas y sexo casual. De este modo, queda afuera el drama del espectador mirando la televisión a solas con pañuelo, sábanas y chocolates para dar paso al hedonismo. Y así poder imaginar una sanación en las callecitas cosmopolitas de Little Italy, en el Central Park con bici de por medio o en las pistas de las mejores discotecas con vista al Empire State.

El tiempo que te doy: serie de capítulos cortos en Netflix

"Cada día pensaría un minuto menos en él y así sería un minuto menos de tristeza", es una de las frases de El tiempo que te doy (2021), serie española protagonizada por Nadia de Santiago (en la piel de Lina) y Álvaro Cervantes (Nico).

Como indica el título, es el tiempo que se le da al duelo y que se le dio a la pareja lo que se pone en juego en esta ficción. Este aspecto también está presente en su formato. Sus 10 episodios de 11 minutos se dividen entre el presente doloroso de Lina y ese pasado ideal que no puede olvidar. El primer episodio es de "1 minuto de presente y 10 minutos de recuerdo", el segundo, de "2 minutos de presente y 9 minutos de recuerdo", y así hasta llegar al final.

En la serie española El tiempo que te doy los capítulos tienen una duración de 11 minutos

Lina es una joven profesional que tiene toda su carrera por delante aunque el dolor y la nostalgia opaca cada parte de su vida. Pero hay esperanzas: la búsqueda por superar el dolor y construir un nuevo proyecto terminará sanando una de las grandes heridas de su historia.

Vida perfecta: lo inesperado del desamor en HBO Max

La serie española Vida perfecta cuestiona su propio título. ¿Existe, acaso, un ideal que garantice la felicidad, o al menos, cierta estabilidad? A esta pregunta le hace frente esta ficción disponible en HBO Max para presentar tantas opciones de vida como personas en el mundo.

María (Leticia Dolera), una mujer que está por firmar una hipoteca a 25 años con su marido, se desmorona cuando él se arrepiente de encarar ese proyecto de vida. A raíz de esto, la casa de su hermana lesbiana y totalmente descontracturada (Aixa Villagrán) será su nuevo hogar y el primer impulso para comenzar a despojarse de sus estructuras. "Voy a hacer cosas muy locas, voy a follar, voy a cantar, voy a bailar, ¡me voy a drogar!", grita la protagonista.

La serie española Vida perfecta está disponible en HBO Max

Pero sus intenciones durarán poco. Un golpe inesperado de suerte (o mala suerte, según cómo se lea) la llevará a reacomodar su futuro y ella lo sorteará con valentía y naturalidad, como un pez que nada a favor de la corriente.

Con un guión sólido, toques de humor y buenas actuaciones, Vida perfecta narra cómo después del dolor, el deseo puede tomar formas inesperadas cuando se está dispuesto a sacarse viejos mandatos y aceptar las cartas echadas.

La serie está disponible en Movistar Plus y HBO Max. Son 8 episodios de 25 minutos y tiene dos temporadas.

After life, más allá de mi mujer: serie sin atajos para curar el dolor

Escrita y protagonizada por Ricky Gervais (Tony), After life (2019) aborda la depresión de un hombre que pierde a su mujer por un cáncer terminal. En su duelo no hay disimulo de alegría ni frases esperanzadoras. Por el contrario, Tony expresa toda su ira contra un mundo desencantado. Por eso, va a trabajar sin ganas, se levanta sólo para darle de comer a la perra, y todas las noches, como un ritual, vuelve a ver los videos de Lisa (Kerry Godliman).

Las tres temporadas de la serie After life se pueden ver por Netflix

Encontrarle un sentido a la vida después de la muerte es la meta del personaje. Y en ese camino, los encuentros rutinarios con una mujer en el cementerio comenzarán a funcionar como un espacio de reflexión y acompañamiento. Es que es esto, tal vez, lo único que le da alivio: sentarse acompañado y lamentarse, sin forzamientos. Por eso no funcionarán los celestinos ni el esfuerzo por enamorarse de Emma (Ashley Jensen), enfermera del geriátrico donde se encuentra su padre.

After life está disponible en Netflix y cuenta con tres temporadas.

Te puede interesar Cuatro series atrapantes sobre abogados y batallas judiciales para ver en plataformas

Las cuatro series demuestran que, así como no hay un modo de amar, tampoco lo hay para dejar atrás al amor perdido. Hablan del dolor, sí, pero también de los recursos a los que los protagonistas echan mano para seguir transitando una vida modificada. Y si hay recursos, entonces hay esperanza. Uncoupled, El tiempo que te doy, Vida perfecta y After life hablan sobre el amor después del amor, aunque no siempre en el formato del "sí, quiero", la casa, el hijo y el perro. ¿Y si puede haber otros planes?