Vacaciones en Río de Janeiro: cuál es el mejor momento para viajar y qué debés visitar

Río de Janeiro es una de las ciudades más fascinantes de América Latina, y ofrece una combinación única de espacios urbanos, comerciales y de naturaleza. Es cierto que es internacionalmente famosa por su carnaval, que es el momento en el que recibe la mayor cantidad de turistas. Pero el mes del carnaval, febrero, no es el mejor en cuanto a clima. Y, desde ya, es el más caro en cuanto a viajes aéreos y hotelería.

¿Qué pasa si en realidad más que nada queremos conocer los atractivos de la ciudad? Desde diciembre a marzo tenemos los meses más lluviosos y calurosos en la ciudad. En cuanto a clima, lo mejor está entre mayo y octubre, los meses con menor promedio de lluvias y con temperaturas que suelen estar entre los 18 y 26 grados.

Desde ya, hay una mala noticia en el párrafo anterior: los meses de vacaciones en Argentina, entre diciembre y marzo, no son las mejores alternativas para visitar la ciudad en cuanto a clima. Pero sí lo son las vacaciones de invierno.

Vuelos y alojamiento en Río de Janeiro

Río de Janeiro es una de las ciudades más atractivas de América Latina

Como Río de Janeiro por suerte no nos queda tan lejos, los aéreos tienen valores mucho más accesibles que para un viaje a Estados Unidos y Europa. De acuerdo a la época del año, los precios actuales arrancan en 62 mil pesos por un ticket ida y vuelta, pero en los momentos de mayor demanda, como en las vacaciones de invierno, ese precio se va por encima de los 90 mil pesos. Hay varias aerolíneas que unen Buenos Aires con Rio de Janeiro, como los casos de Gol, LATAM y Aerolíneas Argentinas entre otras.

A la hora de alojarse la gran mayoría de los turistas opta por los barrios de Copacabana, Ipanema o Leblon. Son las zonas con mayor oferta comercial y gastronómica orientada al turismo, además de la sede de muchas cadenas hoteleras. El centro histórico de la ciudad no es muy seguro y más que nada es un lugar para visitar durante el día debido a que allí se encuentran museos y otras atracciones.

Transporte dentro de la ciudad

En Río de Janeiro es bastante fácil moverse de un lado a otro, ya que el mar es una referencia constante en barrios y avenidas. Río cuenta con ómnibus, metro subterráneo (llamado "Metrô"), trenes urbanos, ferrys y taxis. Para moverse por la ciudad conviene comprar la tarjeta prepaga, que requiere de una carga mínima de 5 reales -y que funciona de manera similar a la SUBE en Argentina. De paso se van a ahorrar las filas en las boleterías. Tambien hay un Bilhete Único Carioca, que por 4,30 reales te permite hacer combinación de varios medios de transporte. Los ómnibus cuestan aproximadamente 3,80 reales.

En Río de Janeiro hay muchos paseos para hacer y lugares para visitar

Hay 4 líneas de metro, pero en realidad una de ellas es el Metro Na Superficie, que es un equivalente al MetroBus local. Con servicio de trenes hay 3 líneas, con coches muy modernos. La linha 1 une el centro y Copacabana (hacia el sur), y cruza los barrios de Glória, Catete y Flamengo. La linha 2 va hacia el noroeste, y va sobre la tierra. El transbordo entre ambas se puede hacer en Estácio. Esta última línea les permite llegar hasta el estadio Maracaná, por ejemplo. La 4, por último, es que llega más al sur y conecta con el Metro Na Superficie para desplazarse hacia Barra da Tijuca.

Hay además un tranvía que va hacia el aeropuerto Santos Dumont, que es muy usado para vuelos de cabotaje. Si llegan desde Argentina irán al RIOGaleao, que es el aeropuerto internacional, tienen que tener en cuenta que pueden llegar hasta el centro de la ciudad en las dos líneas de buses del Transcarioca. También hay buses premium que los llevan a la puerta de su hotel, y, desde ya, taxis. De acuerdo al medio de transporte que seleccionen el viaje les tomará entre media y una hora.

Y si en algún momento se pierden, no tengan miedo de preguntar por la calle. Los cariocas son por lo general extremadamente amables, y no tienen mayores problemas en indicarnos el camino. Eso sí: el sotaque (el acento al pronunciar) de los cariocas no es sencillo de comprender si no hablan portugués. Les va a tomar unos días acostumbrar el oído, así que no vayan tan confiados en este tema. No es igual al sur de Brasil, donde muchos locales hablan español o tienen una forma de pronunciación mucho más cercana al español.

En Río hay cientos de alternativas para pasear y disfrutar de la ciudad

Cuáles son los lugares clásicos para visitar en Río de Janeiro

Río de Janeiro tiene muchísimos atractivos para visitar, pero hay tres que se destacan sobre el resto. El primero es ir a la playa, algo que por supuesto es más interesante en los meses de primavera y verano. La más popular es la de Ipanema, pero también es la que suele tener más público.

Una de las imágenes más populares de Río de Janeiro es el Cristo Redentor

Segundo, ir al Cristo Redentor. La imagen más popular de Río es además un lugar espectacular para tomar fotos panorámicas de la ciudad. En los meses más visitados hay mucha gente, así que lo más seguro es que la foto que se tomen delante del Cristo tenga además muchos invitados de fondo. La gran mayoría de los turistas sube en el Tren del Corcovado, aunque también se puede llegar caminando -hay dos rutas de 6 kilómetros, ambas bastante exigentes desde lo físico- o en minibus. En el caso del tren es más que recomendable comprar los tickets con anticipación porque de otra manera van a estar horas en la fila de los tickets. El costo del tren para pasajeros adultos es de 87,50 reales en temporada baja, y 109,50 reales en temporada alta.

Te puede interesar Así es Cochinchina, el nuevo bar de Inés de los Santos que revolucionó la noche porteña

Tercer clasico, subir al morro Pan de Azúcar. Desde aquí también tienen una espectacular panorámica de Río. Se asciende en teleférico. El ticket común cuesta 130 reales, y tienen una opción para evitar filas y tener acceso rápido por 230 reales.