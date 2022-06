Las mejores películas de live action para disfrutar en casa, antes del estreno de Pinocho

Entre las películas más esperadas del año, el próximo 8 de septiembre se estrena Pinocchio (Pinocho),el nuevo film de Disney+ en el que Tom Hanks despliega nuevamente su talento, esta vez, como Geppetto. Eso sería suficiente para llamar la atención de cualquier amante del buen cine, pero el film es mucho más.

En esta remake de la película animada que se estrenó en 1940, Disney propone aventura y emoción en una mezcla de acción real y animación 3D de la mano de Robert Zemeckis, el director de Forrest Gump.

Junto a Tom Hanks -que pasa de ser un muñeco en Toy Story (Woody) a convertirse en el carpintero que crea a Pinocho-, se podrá disfrutar a Benjamin Evan Ainsworth en la voz del títere que quiere ser "un niño de verdad"; a Joseph Gordon-Levitt como Pepe Grillo; a Cynthia Erivo como el hada azul; a Keegan-Michael Key como el honrado Juan; y a Lorraine Bracco como Sofía, la gaviota.

Una perla del trailer es la canción When You Wish upon a Star. En 1940, cuando se estrenó la película original, ganó el Oscar a la Mejor Canción y hoy es de los símbolos más importantes de Disney. Se trata de la canción que se escucha al inicio de las películas del estudio, en los créditos de presentación, con castillo y fuegos artificiales de por medio.

El libro de la selva, una de las películas recomendadas

Otra de las grandes películas de live action para disfrutar en familia es El libro de la Selva (2016), disponible en Disney+.

Después de ser abandonado en la selva, una familia de lobos cría al pequeño humano Mowgli (Neel Sethi). El niño vive feliz hasta la llegada del peligroso tigre Shere Khan, que quiere acabar con él. Para escapar, Mowgli emprende un arriesgado y fascinante viaje junto con un oso despreocupado y una ágil pantera para regresar junto a su especie. En ese camino de autodescubrimiento por la selva, encontrarán toda clase de aventuras y peligros.

La película fue dirigida por Jon Favreau y cuenta con actores como Bill Murray, Ben Kingsley, Christopher Walken, Scarlett Johanson, Idris Elba y Lupita Nyong’o.

Otra de las películas en Disney+: La bella y la bestia

Dirigida por Bill Condon, esta adaptación de La bella y la bestia fue estrenada en 2017 y tiene a la encantadora Ema Watson como protagonista. La acompañan Dan Stevens como Bestia y, claro, el Príncipe Ada; Ewan McGregor como Lumière, el valet real de Bestia convertido en candelabro; Ian McKellen como Din Don, el mayordomo leal ahora reloj de chimenea; y Emma Thompson como la Sra. Potts, la mucama del castillo convertida en tetera.

La adaptación de la película La bella y la bestia está disponible en Disney+

No sólo es una gran historia adaptada con matices contemporáneos, entre ellos, una Ema más empoderada. También es un musical que se destaca por su banda sonora.

En el film se incluyen canciones interpretadas por Ariana Grande, John Legend y Céline Dion, que también participó en la versión animada con la que crecieron los millennials, estrenada en 1991.

Dumbo, otra película de live action dirigida por Tim Burton

Estrenada en cines en el año 2019 y también disponible en Disney+, la Dumbo de Tim Burton se vislumbra como un film que tiene todo para trascender generaciones. Es que el protagonista se despega de aquel elefante creado por Disney en 1941 para transformarse en un tierno personaje 100% del universo Tim Burton.

Estrenada en cines en el 2019, Dumbo es otra de las películas disponibles en Disney+

¿De qué va la historia? El dueño de un circo (Danny DeVito) recluta a la estrella en decadencia, Holt Farrier (Colin Farrell) y a sus hijos para cuidar a un elefante recién nacido. El pequeño animal tiene las orejas demasiado grandes, por lo que es constantemente burlado. La historia se dará vuelta cuando los niños descubren que esas enormes orejas le dan la capacidad de volar, don que termina cambiando el destino del circo y del pequeño elefante.

En un momento histórico donde los niños aprenden sobre el respeto de los animales, el mensaje de la película apunta hacia su liberación. Y lo hace con todo un arsenal de efectos especiales, acción y mucha aventura.

Cada una de estas películas son clásicos de Disney que primero fueron animadas. Hoy, adaptaciones de live action con acción real y animaciones 3D, traen otro movimiento, otro color y, en algunos casos, otros elementos a las historias que los grandes ya conocen.

Son la excusa perfecta para compartir una tarde con los más chicos de la casa y, para los fanáticos de los maratones, es también la posibilidad de comparar las originales con sus remakes.