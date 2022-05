Cuánto cuesta Disney Plus en la Argentina: precios y planes mayo de 2022

Disney Plus llegó en 2021 a la Argentina, con su selección exclusiva de películas y series de Disney, Pixar, Star Wars, Marvel y National Geographic.

Disney Plus Argentina ofrece cinco perfiles diferentes para sus suscriptores e incluso, permite crear perfiles específicos para niños.

Esta plataforma de streaming se puede usar desde tu TV conectada a Internet, tu computadora o notebook, celular y tableta.

Además podés ver contenido en cuatro pantallas en simultáneo. Así, varias personas pueden acceder a la vez a la cuenta.

La plataforma de Disney Plus ofrece en la Argentina una amplia variedad de contenido y producciones originales. Entre ellos se destacan las obras de The Walt Disney Company y Pixar, además de contenido de National Geographic, Star Wars y Marvel.

Frozen es uno de los contenidos exclusivos de Disney Plus.

¿Cuánto cuesta Disney Plus en la Argentina?

El precio de la suscripción de Disney Plus en la Argentina es de $385 mensuales, aunque también podés pagar la suscripción anual por un 16% menos ($3.850)

Sin embargo, desde Disney Plus aclaran que el precio podría variar si el pago se hace mediante otras plataformas, ya que se podrían aplicar cargos de terceros.

La suscripción a Disney Plus se factura en pesos argentinos y por mes adelantado. En el caso de contratar la plataforma mediante Cablevisión/Flow, tenés la posibilidad de pagarlo en la misma factura.

La plataforma ofrece un Combo+, se trata de un paquete con descuento para tener Disney+ y Star+ por una tarifa mensual de 995 pesos.

Pixar forma parte de la oferta de Disney Plus.

¿Cómo suscribirse a Disney Plus Argentina?

En cuanto a la suscripción de Disney Plus en Argentina, podés hacerlo en forma directa desde la web oficial, o a través de los siguientes servicios de TV y telefonía locales:

Personal Play App/Web : ingresá al sitio web, luego seleccioná "Personal Play" y elegí la opción de suscribirte en Disney+. Allí debés llenar los datos solicitados para finalizar el proceso de suscripción.

: ingresá al sitio web, luego seleccioná "Personal Play" y elegí la opción de suscribirte en Disney+. Allí debés llenar los datos solicitados para finalizar el proceso de suscripción. Personal web : ingresá al sitio web de Personal Web y seleccioná la opción de suscribirte en Disney Plus. Allí deberás completar los datos solicitados para iniciar la suscripción.

: ingresá al sitio web de Personal Web y seleccioná la opción de suscribirte en Disney Plus. Allí deberás completar los datos solicitados para iniciar la suscripción. Flow y Fibertel: los usuarios de estos servicios podrán suscribirse a Disney Plus en forma directa por la web o aplicación de Fibertel o de Flow.

El universo de Marvel forma parte de la oferta de Disney Plus.

Qué ver en Disney Plus: un listado de películas

1. Qué ver en Disney Plus: Miss Peregrine y los Niños Peculiares (2016)

Esta película de fantasía, que se puede ver en Disney Plus, está basada en la novela del mismo nombre de Ransom Riggs.

El título sigue a un niño cuya decisión de investigar las historias de su abuelo sobre una infancia vivida entre niños con habilidades asombrosas lo conduce a un encuentro con Miss Peregrine, la directora de una extraña escuela en las afueras de la ciudad.

Desde ese momento, y perseguido por criaturas aterradoras que solo él puede ver, comienza una aventura a través del tiempo en la que busca proteger a sus nuevos amigos "peculiares" de una siniestra cámara.

2. Qué ver en Disney Plus: The Princess Bride (1987)

Esta película, que se puede ver en Disney Plus, es un cuento de hadas y también se posiciona como una de las mejores comedias románticas del siglo XX.

Westley (Cary Elwes) regresa a la tierra de Florin después de años fuera para recuperar la mano de su único amor verdadero, Buttercup (Robin Wright). Sin embargo, Buttercup está comprometida con un príncipe terrible, lo que obliga a Westley a correr por el reino, luchando contra todos los males que la tierra puede enviarle a un hombre para salvar su amor y su vida.

3. Qué ver en Disney Plus: Christopher Robin (2018)

Esta película, que se puede ver en Disney Plus, es una interpretacción de acción en vivo de la popular historia de Winnie the Pooh.

Christopher Robin (Ewan McGregor) es ahora un adulto que, lleno de problemas en el trabajo y con su familia, es visitado de nuevo por sus amigos de la infancia, incluyendo a Pooh, Eeyore, Piglet y Tigger. Mientras emprenden una serie de aventuras que traen de regreso la vívida imaginación y la inocencia infantil de Robin, el grupo de amigos lo ayuda a sortear sus problemas y a volver a acercarse a su familia, especialmente a su hija Madeline.

4. Qué ver en Disney Plus: Raya and the Last Dragon (2021)

Esta película, que se puede ver en Disney Plus, cuenta la historia de un guerrero solitario se propone reunir la tierra dividida de Kumandra con un poderoso artefacto mágico. En parte, es una aventura de artes marciales, y en parte es una parte de una película de atracos y llena de imágenes visualmente deslumbrantes elementos de fantasía.

Raya and the Last Dragon es una de las películas que se puede ver en Disney Plus y es una historia sobre las familias que cada persona crea y la fuerza que se necesita para generar confianza después de una tragedia. Kelly Marie Tran es quien le da voz a Raya, una guerrera capaz e independiente que debe viajar a los rincones más lejanos de su mundo para unirlo.

A ella se une el dragón Sisu, con la voz de Awkwafina, y hay una serie de otros personajes coloridos interpretados por Gemma Chan, Daniel Dae Kim, Sandra Oh, Benedict Wong y Alan Tudyk, entre otros. La película se estrenó el 5 de marzo en los cines y también está disponible en Disney + a través de Premier Access.

5. Qué ver en Disney Plus: Toy Story (1995)

El mundo en que los juguetes cobran vida cuando los niños no los ven e interactúan entre ellos, así como lo hacen los humanos. Toy Story se estrenó en 1995 y es una de las películas que se puede ver en Disney Plus.

Qué ver en Disney Plus: Toy Story es un clásico que siempre puede ser una buena opción

A casi treinta años de su estreno, esta película demostró ser todo un fenómeno, al grado de darle continuidad a su historia con tres entregas posteriores, lo que también generó una sólida base de seguidores y fanáticos.

Tom Hanks le da voz a Woody, un vaquero que es el juguete favorito del pequeño Andy, mientras que Tim Allen hace lo propio con Buzz Lightyear, un viajero espacial que le dará otro ritmo a los actuales juguetes del niño.

Toy Story es una de las películas que se puede ver en Disney Plus y se puede definir como una exploración reflexiva de la adolescencia, amistad, aceptación y todo lo que dejamos atrás cuando las personas van creciendo.

6. Qué ver en Disney Plus: Zootopia (2016)

La película representa a la Nueva York de los animales. Es por eso que, en este título que se puede ver en Disney Plus, hay política, hay discusiones, hay travesuras, tal cual el mundo de los humanos.

Cuando Judy Hopps se convierte en la primera conejita en la fuerza policial, está decidida a hacerse de un nombre y frenar las dudas que sus compañeros tienen en torno a ella. En un momento determinado de la historia que se puede ver en Disney Plus, la coneja se ve obligada a hacer equipo con el zorro Nick Wilde. Si bien no tiene buena reputación, entre ambos demuestran ser un gran equipo.

Más provocativa y polémica que la típica película de Disney, Zootopia es una opción divertida para los jóvenes y que puede entretener también a los adultos de su familia.

7. Qué ver en Disney Plus: Black Panther (2018)

El cineasta Ryan Coogler y la estrella Chadwick Boseman llevaron a la pantalla la historia del superhéroe africano más famoso de Marvel en el año 2018. La película, que se puede ver en Disney Plus, rompió una larga lista de registros en la taquilla y se convirtió en una de las entregas más elogiadas por la crítica.

Boseman interpreta a T’Challa, el rey recién coronado de la secreta nación africana de Wakanda, que sirve tanto como líder de su país como de héroe Black Panther. Cuando Killmonger (Michael B. Jordan) desafía su regla, T’Challa debe reconectarse con los orígenes de su poder y su legado para salvar su reino.

Black Panther, uno de los títulos que se puede ver en Disney Plus, se convirtió en la primera película de superhéroes en ser nominada para un Premio Oscar en la categoría de "Mejor Película", y la primera de Marvel en ganar un Premio de la Academia.

8. Qué ver en Disney Plus: Hamilton (2020)

Hamilton, el fenómeno cultural de este musical de Lin-Manuel Miranda finalmente se hizo accesible para todos aquellos que no pueden obtener una entrada. Se publicó -y se puede ver en Disney Plus- una grabación cinematográfica del espectáculo.

La película es prácticamente la única forma que queda de ver la producción, que narra la vida de Alexander Hamilton con el elenco original, con el propio Miranda en el papel principal. Además, se sumó el ganador del premio Tony, Leslie Odom Jr., como el rival de Hamilton, Aaron Burr, en una actuación que le valió el reconocimiento de toda la industria y uno de los honores más prestigiosos del teatro.

El largometraje que se puede ver en Disney Plus ofrece un asiento en primera fila para el musical que conmovió a Broadway y se convirtió en una de las producciones más aclamadas y debatidas en la memoria reciente.

9. Qué ver en Disney Plus: Turning Red (2022)

La ganadora del Premio de la Academia Domee Shi (Bao) dirige esta película de Pixar. La historia, que se puede ver en Disney Plus, sigue a una niña de 13 años que lucha con las pruebas y tribulaciones típicas de la adolescencia. Pero no es solo eso, sino que tiene un curioso giro: se convierte en una osa panda roja gigante cada vez que se emociona demasiado.

10. Qué ver en Disney Plus: Amy (1981)

Amy es una película que se puede ver en Disney Plus, aunque fue realizada por la propia Disney en 1981.

Jenny Agutter interpreta a Amy Medford, la protagonista de este filme que se puede ver en Disney Plus, una mujer que pierde a su hijo a una edad temprana. En el año 1913, Amy deja a su dominante esposo, Elliot Medford (Chris Robinson), y se reinventa a sí misma como instructora en una escuela para estudiantes sordos y ciegos.

Independientemente de todos los desafíos que debe enfrentar, Amy no se dará por vencida con sus alumnos ni con ella misma.

