Cómo será Wednesday, la nueva serie de Tim Burton para Netflix: se filtraron imágenes

Los proyectos de Tim Burton siempre generan expectativas. Desde que se supo que estaría detrás de Wednesday, una serie sobre la vida de Merlina Addams para Netflix, muchos suscriptores de la plataforma la esperan con ansias. A pesar de que aún se desconoce la fecha de estreno, la plataforma publicó nuevas imágenes en las que se la puede ver a Jenna Ortega caracterizada como la hija adolescente de Morticia y Homero.

La ficción mostrará cómo Merlina transita la adolescencia, momento en el que potencia sus poderes psíquicos, mientras estudia en la escuela secundaria. Allí la acompañaran Emma Myers como Enid Sinclair, su compañera de cuarto; Percy Hynes White como Xavier Thorpe, un chico fascinado por sus poderes, y Joy Sunday será Bianca Barclay, su rival.

Quiénes serán parte del elenco de la nueva serie

A lo largo de los ocho episodios de la primera temporada, Ortega estará acompañada por Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams; Luis Guzmán como Gomez Addams; Gwendoline Christie como Larissa Weems, directora de Nevermore Academy, Victor Dorobantu como Tío Cosa; Isaac Ordonez como Pericles; George Burcea como Largo, Iman Marson como Tío Lucas y Christina Ricci -quien interpretó a Merlina en la película que se realizó en la década del 90, bajo la dirección de Barry Sonnenfeld- tendrá un nuevo personaje.

El elenco se completa con Riki Lindhome, Jamie McShane, Percy Hynes White, Thora Birch, Hunter Doohan, Percy Hynes White, Joy Sunday, Emma Myers, Georgie Farmer, Naomi Ogawa y Moosa Mostafa; y se espera que con el paso de los días, se conozcan nuevos detalles sobre la ficción basada en los dibujos creados por Charles Addams.

Cabe mencionar que la elección de Jenna Ortega en el rol protagónico dio que hablar, ya que por primera vez una actriz latina se pondrá en la piel de Merlina.

Nacida en Riverside, California, tiene ascendencia puertorriqueña y mexicana y comenzó su carrera durante su niñez. Sus primeros trabajos en la pantalla grande fueron Insidious: capítulo 2 y The Little Rascals Save the Day, en 2013 y 2014, respectivamente. Desde entonces, no paró, pero tampoco se limitó solo la actuación, sino que se ha destacado como activista en contra de la discriminación e incluso ha custionado públicamente a la exprimera dama estadounidense Melania Trump.

El trailer de Wednesday

Pocos días atrás, en la cuenta oficial de Netflix dieron a conocer el trailer de Wednesday, la nueva serie de la plataforma.

