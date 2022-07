10 lugares donde tomar y stockearte de café antes de que se agrave la crisis por el cepo

Para fanáticos del café, seleccionamos una lista de cafeterías de especialidad con el objetivo de que no te quedes sin tu preciada infusión

¿Nos vamos a quedar sin café? Es cierto que hay una serie de factores que parecen haberse confabulado para sembrar el terror del apocalipsis cafetero: el cambio climático complica las cosechas año a año, hubo sequías en los principales países productores de café y la realidad nacional aporta su grano de arena con el dólar disparado hacia quién sabe dónde.

Siendo el café un producto importado, esto seguramente impacte en el precio final pero aún con todos los obstáculos que deberemos sortear en los próximos meses, va a haber café, el tema es a cuánto. Con esto en mente, tal vez habría que posponer el plazo fijo o la compra de esos pocos dólares que se pueden ahorrar y empezar en invertir en calidad y la felicidad que siempre brinda tomar un buen café.

Por eso a continuación, preparamos una lista para ir a beber y stockearse de café… por las dudas.

¿Querés un buen café? Podés ir a cualquiera de estos lugares recomendados

10 cafeterías para comprar café y stockearte

1. The Coffee Store

Durante julio en esta cafetería se celebra el Mes del Café peruano y se podrá probar una variedad del departamento de Cajamarca, una de las zonas donde se cultiva el mejor café del mundo, a 1600 msnm y que obtuvo 82 puntos de calificación. En nariz es frutal y floral mientras que en boca se perciben notas cítricas como la piña, el durazno y el pomelo. Tiene una acidez jugosa y cuerpo medio con un final persistente y agradable. Es un grano de origen de cosecha fresca con un tostado medio ideal para disfrutar tanto sola como con leche.

Callao 966, CABA; Juan Bautista Palaa 467, Avellaneda.

The Coffee Store es uno de los lugares donde se puede comprar o tomar un café en Avellaneda

2. Ji Su

Esta hermosa y moderna cafetería abrió hace un tiempo en Puerto Madero. En las paredes cuelgan las maravillosas obras de Ricky Crespo (si aún no lo conocen, deberían), tienen una buena pastelería para acompañar el café que se puede pedir espresso o en algunos de los tipos de filtrado y, claro, también para llevar. Un detalle simpático: no tienen endulzantes de ningún tipo. Un oasis cafetero en una zona donde no abundan.

Mariquita Sánchez de Thompson 367, CABA.

En Ji Su se puede conseguir café de buena calidad y sabor

3. Las Flores

En este precioso espacio todo está bien hecho. No es solo una cafetería pero como han hecho una cuidadosa selección de todo lo que ofrecen, el café también está en la misma línea. Tienen dos variedades: un café del Perú tostado por Puerto Blest y para los filtrados, una variedad de Etiopía tostado por Agustina Román de Tres Tostadores. Aromáticos, expresivos y perfectos, ideal para acompañar la torta Clementina de Chula Gálvez o la tostada de brioche con huevos.

Gorriti 5870, CABA.

En Las Flores se puede tomar café y acompañarlo con otros productos deliciosos

Más lugares para comprar café de muy buena calidad

4. Diogo Bianchi Café

Coffee Master brasileño, emprendedor, tostador, tiene su marca Arabicca Coffee Roasters, responsable del café del Four Seasons y de un maravilloso proyecto de integración en el Barrio Mugica, donde abrió una cafetería de especialidad que además forma baristas, todo eso es Diogo Bianchi. Tanto en su cafetería del Barrio 31 como en el corner dentro de Salón Bardo en Palermo, pueden probar sus blends, que también pueden comprarse a través de la web.

Carlos Perette 586; Santa Fé 5302, CABA.

Diogo Bianchi es un coffee master brasileño

5. Caffetino

Además de cafés de Colombia, Brasil y Bolivia (dentro de los cuales hay un blend desarrollado junto al periodista y coffee lover Nicolás Artusi), en Caffettino tienen también cápsulas compatibles con Nespresso y Dolce Gusto. Importan, tuestan y comercializan sus productos en distintos locales no propios y a través de su web donde también tienen accesorios, té y hasta un blend de mate cocido de la Patagonia.

6. Cofi Jaus

Gerónimo Klein abrió su primer local en Munro donde también tiene, a la vuelta, un laboratorio donde tuesta y arma los blends. Recientemente abrió un nuevo local en Belgrano y es parte del Cofi Jaus Bar junto a los chicos de Tres Monos. Traen granos de El Salvador y también de Kenia, Colombia, Etiopía, Brasil y Nicaragua, entre otros países del cinturón cafetero. Los cafés pueden comprarse para llevar o tomar en los locales.

Av. Bartolomé Mitre 2160, Munro y Montañeses 1879, CABA.

Cofi Jaus ofrece granos de café de diversas partes del mundo

7. Ninina

Ofrecen cafés de origen de productores exclusivos de Bolivia, Colombia y Brasil que tuestan en el local de Holmberg. Tienen 5 variedades: el Espresso Ninina (Blend de Taypiplaya, Bolivia y Esmeralda, Brasil); el Espresso Brasil (Minas, Brasil); el Espresso Mineiro Bourbon (Carmo Minas, Brasil); y Finca La Linda Java y Finca La Linda Honey (Caranavi, Bolivia).

Gorriti 4738 y Museo Malba, CABA.

En Ninina ofrecen cafés de productores exclusivos de Bolivia, Colombia y Brasil

8. Sastre Café

Esta cafetería es una de las más lindas de Buenos Aires. Armada en una vieja sastrería, tiene un local muy acogedor, súper cálido, rica pastelería y muy buen café de Colombia y Brasil que tuestan allí mismo. Muy recomendable para acompañar la sfogliatella que viene tanto salada como dulce, el café se puede llevar molido (o en granos para que se conserve mejor). Y recordar nunca jamás guardarlo en la heladera o el freezer.

Av Díaz Vélez 4674, CABA.

En Sastre Café ofrecen opciones de Brasil y Colombia

9. Usina Cafetera

Con 6 locales entre Capital y uno en San Isidro, la Usina Cafetera tiene una importante oferta de café de especialidad, con baristas formados y dispuestos a contestar todas las preguntas y a recomendar el café adecuado para cada paladar. Cuentan con todos los métodos de filtrado: Chemex, Prensa Francesa, Aeropress y V60, y distintas variedades de café para cada uno.

Av. Triunvirato 4307, CABA.

10. Il Giardino Romagnoli

Este lugar ubicado en la Recova ofrece tres variedades de café de marca propia, en grano o molido y estilo italiano. Son blends a base de granos seleccionados y con distintos perfiles de sabor e intensidad. Se puede elegir entre el Café Bar, el Intenso y el Delicado y también cuenta con una serie de cápsulas compatibles con cafés de distinto origen y variedad.

Carlos Pellegrini 1576, CABA.