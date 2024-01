¿"Prohibido" para argentinos?: cúanto cuesta una cena para 2 personas en la famosa parrilla Don Julio

Don Julio es una de las parrillas más reconocidas de Argentina. Muchos se preguntan cuánta plata cuesta una cena para dos personas en este mítico restaurante que, a fines de noviembre del 2023, ingresó en el selecto grupo de los siete establecimientos del país seleccionados con estrella Michelin. Es la parrilla preferida por distintas celebridades, incluso Lionel Messi comió allí en marzo del 2023.

También es elegida por los turistas internacionales que visitan el país: cualquier día de la semana es posible observar una larga cola en la puerta del local ubicado en el barrio de Palermo. Es que, por ejemplo, si la idea es reservar para cenar, en su sitio web no hay lugar disponible hasta marzo.

De todas formas, existe la posibilidad de acercarse al restaurante y anotarse en una "lista de espera" para comer en el día. Recomiendan ir temprano, incluso antes de las 18, para poder conseguir un lugar para la misma noche.

Don Julio fue noticia recientemente, luego de que se hiciera viral una lista de precios "falsa" con sus principales cortes de carnes a la parrilla. Desde el propio restaurante desmintieron los valores mediante un comunicado.

De todas formas, más allá de dicha aclaración, la realidad indica que comer en Don Julio no es una experiencia apta para cualquier bolsillo.

Cuánto cuesta comer en la parrilla Don Julio

Más allá de la dificultad que supone conseguir lugar para comer en Don Julio, en caso de querer degustar sus mundialmente famosos cortes de carne, hay que tener en cuenta los siguientes precios que se incluyen en su carta, contemplando algunas opciones para entrada, plato principal, postres y de su exclusiva cava de vinos.

El ojo de bife cuesta $62.900 y un vacío del fino, $61.200 en Don Julio

Entradas

Selección de quesos artesanales argentinos: $11.000

Salame artesanal: $10.105

Empanada de carne cortada a cuchillo: $4.620

Provoleta estacionada de leche cruda: $7.840

Chorizo: $9.900

Carnes a la parrilla

Ojo de bife (500 gr): $62.900

Bife de chorizo mariposa (600 gr): $65.085

Vacío del fino (900 gr): $61.200

Bife de costilla con lomo (900 gr): $82.080

Medio asado de tira (400 gr): $45.000

Vegetales de temporada

Ensalada de hojas verdes: $4.570

Ensalada mixta: $5.000

Zucchinis a la parrilla: $6.385

Papas fritas: $6.140

Vinos

Achaval Ferrer Finca Bella Vista (Malbec): $153.000

Mendel Finca Los Andes (Malbec): $108.000

Lagarde Primeras Viñas: $52.000

Escorihuela Pequeñas Producciones: $26.250

Lamadrid Gran Reserva: $22.700

Bebidas

Agua: $2.675

Gaseosa: $2.675

Cerveza: $3.000

Postres

Quesos artesanales y dulces regionales: $10.000

Flan casero de huevos de campo: $6.610

Panqueque con dulce de leche: $4.020

Helado de dulce de leche: $3.710

Cuánto cuesta un menú completo para dos personas en Don Julio

Una pareja gastaría alrededor de $230.000 en una comida completa en Don Julio, incluyendo un buen vino y propina

Si bien lógicamente dependerá de la elección de cada comensal, podría calcularse que una comida para dos personas, contemplando entrada, plato principal, un vino y postre, puede rondar los $210.000.

En este caso, el menú incluiría como entrada una provoleta estacionada de leche cruda y un chorizo; como platos principales, se suma un bife de chorizo mariposa y medio asado de tira, con ensalada mixta y papas fritas de guarnición.

Para tomar, puede escogerse un vino con un precio promedio (unos $52.000) y dos botellas de agua. De postre, se sumaría un panqueque con dulce de leche y un flan casero de huevos de campo. A esos montos hay que agregarles el valor del "cubierto", que por persona asciende a $1.115.

En caso de elegir este menú, dos personas gastarían unos $209.175. A ese monto habría que añadirle la propina, que en caso de contemplar una cifra cercana al 10%, podrían ser otros $20.000. Es decir que, en total, una comida "completa" en Don Julio costaría $229.175.

Don Julio y la lista de precios "fake"

Fundado en 1999 por Pablo Rivero, Don Julio se convirtió en uno de los restaurantes más reconocidos del país. Además de obtener una estrella Michelin en la primera publicación de la Guía en Argentina, en 2023 quedó con el tercer puesto de los Latin America’s 50 Best Restaurants. Además, ocupó el puesto 14 del The World’s 50 Best Restaurants en 2022.

Sin embargo, recientemente fue noticia por una lista de precios falsa que se volvió viral. Hecho que obligó al propio restaurante a publicar un comunicado para realizar una aclaración.

Desde Don Julio debieron aclarar sobre una lista de precios "falsa" en las redes sociales

"Ante la circulación en la red social X de una carta de precios falsa del restaurante Don julio, deseamos aclarar a la opinión pública", señaló el texto, que agregó: "Se ha fraguado un menú con precios falsos -un 20 % por encima de los precios reales- para generar indignación a costa de nuestra reputación".

"La carta de Don Julio ha acompañado la suba general de precios para conservar la rentabilidad del negocio, pero siempre hemos sido prudentes para mantener el volumen necesario de clientes", sostuvo el comunicado, que resaltó que "Don Julio es un emprendimiento que sostiene a más de 300 familias gastronómicas pero también una experiencia que deseamos sea alcanzable para el mayor número de argentinos".

Una experiencia culinaria que fue resaltada justamente en la publicación de la Guía Michelin, que la consideró "una de las mejores parrillas del planeta". "Traspasar las puertas de esta casa, donde no es fácil conseguir mesa, supone sumergirse en la cultura culinaria argentina y comprender su pasión por la carne, que aquí se concibe como un legado familiar (la abuela de Pablo era carnicera y sus padres ganaderos)", se detalla en la famosa Guía.

Y señala que el restaurante alcanzó la "excelencia" gracias a "su exclusivo proceso mixto de maduración, a la selección de los animales (razas Hereford y Angus), a su concepto de sustentabilidad y de Ganadería Regenerativa". "La filosofía es la de una clásica parrilla, aunque evolucionada y con tintes gastronómicos. Presentan un mostrador de cortes que es un espectáculo, una parrilla en forma de ‘V’ para que la grasa no caiga sobre las brasas produciendo humo, carbón de quebracho blanco que no altera los sabores y una bodega, centrada en los vinos patrios, que atesora auténticas joyas", concluye el resumen de Michelin.