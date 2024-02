Juana Repetto y una encuesta que generó debate: le cobraron $200 el vaso con hielo en la playa

En medio de sus vacaciones en la Costa argentina, Juana Repetto se vio sorprendida por un ítem que le cobraron en un parador de Valeria del Mar y consultó con sus seguidores si era común que se pague por un producto clave para afrontar el calor: el hielo.

La hija de Nicolás Repetto y Reina Reech se fue de vacaciones por primera vez a Valeria junto a amigas y sus dos pequeños hijos, Toribio y Belisario. La actriz compartió un par de historias en Instagram y generó debate sobre el cobro de "vasos de hielo".

Cuánto le cobraron el hielo a Juana Repetto en la playa

La influencer comentó que está "chocha. No conocíamos Valeria (del Mar)", y luego detalló como están siendo sus días: "La situación es así. Estamos en el Hotel Valeria, que es de donde nos invitaron. Desde ayer, estamos alquilando una carpa en un parador porque había mucho viento. Compramos comida en la rotisería, la traemos, traemos agua".

Hasta este punto, nada sonaba raro, Juana estaba relatando una típica escapada "gasolera", pero planteó una duda que generó debate en las redes sociales. Si bien ella aclaró que el precio no estaba en discusión, lo que le llamó la atención fue que le cobraran el hielo que pidió para consumir las bebidas en un parador.

"Lo que quería contar, más allá de que el parador es relindo y los chicos tienen un lugar para jugar y demás, nosotras nos trajimos el agua y le pedimos al chico que trabaja en los servicios de las carpas una frapera con hielo porque nuestras bebidas estaban calientes. Nos dijo que no podía, pero que nos traía un vaso. Nos duró nada, entonces cuando volvió le pedí otro vaso y así, desde las 11 de la mañana hasta las 20″, relató para dar contexto a la situación.

Nada resulta extraño hasta el momento en el que les llevaron el ticket final: "Cuando nos estábamos yendo, nos trajeron las cuentas de algunas cosas que pedimos para picar y había $1000 en vasos de hielo. Cobraban un vaso con un hielo y medio $200. Todo bien, te lo pago. De hecho le ofrecimos pagarle la frapera, pero quiero saber qué opinan", se escucha decir en el video.

En el medio, muchos cuestionaron la actitud de Repetto y señalaron que estaba bien que le cobren por el servicio; pero la influencer aclaró que el cobro del hielo no solo fue para las bebidas que ellas llevaron, sino también para las que compraron en ese parador. "Un choreo", le dijo una de sus seguidoras al entender la situación y Juana adjuntó "las prueba del cobro".

"Nosotras decimos si vos te pedís un daiquiri frozzen, que se hace con hielo, te ponen el precio en el trago o no te lo están cobrando. Entonces si vos te comprás una gaseosa y está natural o te gusta con hielo... En mi caso siempre tomo gaseosa con hielo, y nunca me lo cobraron, por eso me extraña", explicó y luego realizó una encuesta para ver si esta era una práctica habitual o algo nuevo. Más del 85% votó que "no es habitual".

De igual manera, Juana Repetto no se quejó del precio del "vaso de hielo" sino que se incluya el cobro de este como un ítem extra. "No me importa, lo pago feliz. Solo traje esto acá porque me dio curiosidad y porque me llamó la atención", cerró.