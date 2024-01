Le quisieron cobrar más de $80.000 por dos milanesas y una gaseosa en Córdoba: "Dejamos la comida ahí"

El cordobés contó que los precios no coincidían con los de la carta y no se informaron valores extra ¿Qué establece Defensa al Consumidor?

Los precios pueden desorientar a cualquiera en Argentina, ya que la inflación no da tregua y la desregulación del mercado deja que los mismos fluyan. Es por esto que los consumidores están más atentos que nunca para cuidar el bolsillo y una nueva denuncia por precios exorbitantes se conoció en Córdoba. Un hombre contó que le quisieron cobrar más de $80.000 por dos milanesas y una gaseosa.

Esto ocurrió en una peña ubicada en los alrededores del Anfiteatro en Jesús María, cuidad en la que se está realizando uno de los Festivales más importantes del país, el de Doma y Folklore. Esta situación puede ser el escenario propicio para que los comerciantes ajusten sus precios, pero en este caso parece desmedido y sin explicación, según contó Cristian Puyó a Telefé Córdoba.

El abultado precio que le quisieron cobrar por dos milanesas

Muchas veces, cuando se conocen este tipo de denuncias en las redes sociales, se marca que hay que leer bien la carta antes de pedir; pero en esta oportunidad no aplica, ya que el cordobés asegura haber leído un precio que no se correspondía con lo que su ticket decía.

"$81.000 por dos milanesas y una gaseosa de litro", remarca Cristian, que sigue sin entender por qué le quisieron cobrar eso. Al mismo tiempo, detalla que cuando les llevan la comida, le dejan el ticket "no oficial", es decir, no es el documento que AFIP exige a los comercios.

Además, detalló: "Previo habíamos leído la carta y decía $6.500 cada milanesa, más $4.500 la gaseosa". Y explicó que la cuenta estaba escrita a mano, al notar que la suma era muy superior a los 17.500 pesos que suma el pedido (sin contar el "cubierto", a $500), le marca al mozo que había un error en el monto que pretendían cobrar.

"El mozo vuelve a la caja y me vuelve a traer el mismo ticket corregido", contó, pero este cambio no era en el monto, sino en la descripción: "Decía tamales, lo tacharon y decía milanesa, pero me seguían cobrando los $81.000", reiteró.

Las cuentas a esta familia no le daban, ya que no había ningún extra a pagar, al menos que haya sido informado. Ante la falta de respuesta, la familia de Cristian optó por "levantarnos e irnos dejando la comida ahí". El cordobés remarca que en ningún momento les dijeron o estaba escrito en la carta/carteles que había que pagar "derecho de espectáculo", que sería el recargo que sumaron a la cuenta en la peña, sin más detalles. Pero, de ser como Cristian cuenta, esta situación no es legal.

¿Qué dice la Ley de Defensa al Consumidor?

Al ser consultado por esta situación, el abogado Exequiel Vergara comentó que esta situación está contemplada en la Ley de Defensa al Consumidor. "El artículo 4° nos habla del deber de información, que debe ser cierta, clara y detallada. Esto implica todos los detalles del servicio, y por supuesto el precio", explica.

"Todo comercio debe informar claramente cuál es el precio del producto/servicio que está brindando. Y si no lo hace, debe cargar con la responsabilidad evidentemente de no cobrar aquello de más o lo que pudo haber malinterpretado el consumidor", concluye.