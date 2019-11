Aborto no punible: Macri y Stanley derogaron el protocolo que había sido publicado por Salud

Según la Resolución del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, la decisión fue tomada "sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos"

El Protocolo de aborto no punible publicado el miércoles por la mañana todavía genera polémica. Después de varias idas y vueltas dentro del propio Gobierno, este viernes, finalmente, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social publicó la Resolución que deroga esa ampliación.



Firmada por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, el texto oficial indica que la decisión de publicar la ampliación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) "fue dictada por la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas".



Además, asegura que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la Agencia Nacional de Discapacidad y el Instituto Nacional de Mujeres, no habían sido consultadas al momento de tomar la decisión de ampliar el Protocolo.

Cabe mencionar que el actual secretario de Salud se había manifestado a favor del proyecto de despenalización del aborto que se trató en el Congreso durante julio y agosto de 2018. Esta postura iba -y evidentemente, todavía va- en contra de la de muchos funcionarios del actual gobierno, encabezado por Macri.