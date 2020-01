Cómo acceder y qué beneficios otorga la tarjeta alimentaria

El plan había sido anunciado en diciembre, a pocos días de la asunción del nuevo gobierno, y ahora comenzó la entrega en algunos municipios

El gobierno encabezado por Alberto Fernández había anunciado en diciembre el lanzamiento de un plan para ayudar a las familias de niños pequeños a que puedan comprar todos los alimentos necesarios para su desarrollo.



Después de haber superado el período de prueba en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, la tarjeta comenzó a entregarse en distintos puntos del conurbano bonaerense, una de las zonas más azotadas por la profundización de la pobreza. Según la información oficial, se estima que en los próximos dos meses finalice la entrega de la tarjeta en todo el país, tal como había prometido el Gobierno un mes atrás.



La tarjeta se le dará a tres grupos de personas. Por un lado, a las madres de niños menores de 6 años; por otro, a las mujeres a partir del tercer mes de embarazo; por último, a todas las personas discapacitadas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH).



A todos ellos se les dará una tarjeta del Banco Nación, que no permite sacar dinero, pero sí comprar los alimentos que la familia consuma. Así lo había asegurado el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en la conferencia de prensa de diciembre.



Los montos de las tarjetas serán de dos tipos. Por un lado, a quienes tengan un solo hijo menor a seis años, se les dará un monto mensual de $4000; por otro, quienes tengan dos o más hijos recibirán una suma total de $6000.



Es importante tener en cuenta que, según se había anunciado, las compras que se hagan con la tarjeta serán monitoreadas para poder asesorar a la persona o a la familia en su nutrición. "Cuando la persona compra queda registrado qué compró y ahí hay un conjunto de nutricionistas y promotores de la salud que la orientan en relación a qué comprar para alimentar a sus hijos", había asegurado el titular de la cartera.



Cómo se obtiene la tarjeta

El primer paso para consultar si se puede acceder o no a este beneficio es entrar al padrón disponible en el sitio del Ministerio de Desarrollo Social. Allí se deberá ingresar el número de documento y el sistema dirá si la persona puede o no obtener la tarjeta.



Por otro lado, el retiro de la tarjeta se hará a través de Anses. Los beneficiarios recibirán un mail o mensaje de texto donde se indicará la fecha, hora y lugar al que deben concurrir para la entrega.



El esquema sería por semanas y municipios:



- Semana del 20 de enero: La Matanza, Avellaneda, Almirante Brown, Hurlingham, San Fernando, San Martín y Morón.



- Semana del 27 de enero: Merlo, San Miguel, Malvinas Argentinas, Lomas de Zamora y Quilmes.



- Semana de 3 de febrero: Ituzaingó, Moreno, Tres de Febrero, Tigre, José C. Paz, Lanús, Esteban Echeverría y Florencio Varela.



- Semana del 10 de febrero: San Isidro, Vicente López, Ezeiza y Berazategui.



Cabe recordar que en la conferencia de prensa llamada Argentina contra el Hambre habían estado presentes la Secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Además, los habían acompañado la reconocida chef Narda Lepes, el periodista y escritor Martín Caparrós, y la Sonia Alesso, Secretaria General de CETERA.