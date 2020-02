ANMAT prohibió una reconocida marca de galletitas y una de aceite de oliva

El organismo de control comunicó su decisión a través de dos disposiciones publicadas este viernes en el Boletín Oficial; conocé los motivos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió dos reconocidas marcas de galletitas y un aceite de oliva por diferentes irregularidades en su producción. Las decisiones fueron comunicadas este viernes a través de dos disposiciones publicadas en el Boletín Oficial.



En primer lugar, el organismo de control ordenó retirar del mercado las "Galletitas dulces con sabor a vainilla, Mini tapitas, marca Fachitas, RNPA Nº 02-511,680, elaborado por Saborísimo S.A., RNE Nº 02- 031.038" que no consigne en su rótulo la declaración de alérgenos "puede contener leche, huevo, maní y soja".

Las galletitas prohibidas por ANMAT

A través de la disposición 1001/2020, la ANMAT señaló que recibió una denuncia de que este alimento "había causado una reacción alérgica en la boca a un niño de dos años luego de su ingesta". La reacción apareció porque el menor no podía consumir ninguno de los cuatro ingredientes mencionados.



Ante esta situación, la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (D.I.P.A.) del Ministerio de Desarrollo Agrario de provincia de Buenos Aires, realizó una auditoría en el establecimiento elaborador y comprobó que las condiciones generales del mismo eran buenas, pero observó también que la firma posee dos líneas de producción. ¿Cuál es el problema? Que dichas líneas no están aisladas entre sí y en una de ellas se maneja leche, huevo, maní y soja.



Desde la compañía aseguraron que "nunca se prohibió la venta del producto ya que no tienen elementos para que lo saquen de la venta, es por una ley nueva que entró en vigencia en enero de este año y nos autorizaron a reemplazar las etiquetas".

Por otro lado, el organismo de control prohibió la comercialización en todo el territorio nacional del producto "Aceite de oliva virgen extra", marca: La Tosca, elaborado por RNE N° 03-000323, RNPA N° 03-0003265. Cabe destacar, además, que la medida también alcanza a las plataformas de venta virtuales.



Comunicó su decisión a través de la disposición 1006/2020, donde indicó que el producto no cumplía con la normativa alimentaria vigente.