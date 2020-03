Estas son las formas más efectivas de protegernos del coronavirus

La OMS difundió una serie de recomendaciones para protegerse del coronavirus, entre las que están lavarse las manos y evitar lugares públicos

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede contagiarse de persona a persona a través de las pequeñas gotas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala, igual que sucede con una gripe, por ejemplo. Estas gotitas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.



También es posible contagiarse si se inhalan las partículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso, es importante mantenerse a más de 1 metro de distancia de una persona que se encuentre enferma.



La OMS está colaborando estrechamente con expertos mundiales, gobiernos y asociados para ampliar rápidamente los conocimientos científicos sobre este nuevo virus, rastrear su propagación y virulencia y asesorar a los países y las personas sobre la medidas para proteger la salud y prevenir la propagación del brote.



En este sentido, desde la OMS se recomienda seguir una serie de medidas de protección, que apuntan a prevenir la propagación de la enfermedad y, así, cuidar la salud pública mundial.

Lavarse las manos frecuentemente

Se aconseja lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, como primera opción. En caso de no contar con esta alternativa, se puede usar un desinfectante de manos a base de alcohol, que debería tener una composición de más 60% de alcohol.



Así, se mata a la mayor cantidad posible de gérmenes que puedan estar presentes en la superficie de la mano, tanto en la palma como en el dorso y debajo de las uñas.



El lavado de manos es fundamental para prevenir enfermedades

5 pasos para lavarse las manos de forma correcta

Tal como se mencionó, lavarse las manos es fácil, y es una de las formas más eficaces de prevenir la propagación de microbios. Las manos limpias pueden detener la propagación de los microbios de una persona a otra y en toda la comunidad, desde sitios como su casa y lugar de trabajo hasta guarderías infantiles y hospitales.



Por eso, es muy importante seguir los siguientes pasos para que el lavado de manos sea eficaz y cumpla con su meta.



1. Se deben mojar las manos con agua corriente limpia (tibia o fría), cerrar la canilla y enjabonarse bien ambas manos.



2. Luego, es necesario frotar las manos con el jabón hasta que haga espuma. Los movimientos tienen que abarcar el dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas, dado que son lugares que de otro modo no llegan a limpiarse adecuadamente.



3. El proceso debe durar por lo menos 20 segundos, no menos. Así hay mayores probabilidades de matar los gérmenes que puedan encontrarse en la superficie de la piel.



4. Luego, se aconseja enjuagarse bien las manos con agua corriente limpia, hasta que ya no quede nada de jabón.



5. Por último, se deben dejar secar las manos al aire o, en caso de no ser posible, hacerlo con una toalla o paño limpio; si es descartable, mejor.

Tomar medidas de higiene respiratoria

Al toser o estornudar, es importante cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y jabón.

Estornudar y toser en el pliegue del codo puede prevenir el contagio de coronavirus

¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos puede contaminar los objetos o las personas a los que toque.

Mantener la distancia con otras personas

Es importante mantener al menos 1 metro de distancia respecto de las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.

Mantener distancia entre personas puede ser una herramienta de prevención

¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el 2019-nCoV, tose o estornuda, elimina pequeñas partículas que contienen el virus. Si se está demasiado cerca, es posible inhalar el virus y, en consecuencia, enfermarse y contagiar a otros.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca

Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus, de allí el consejo de lavarlas de manera frecuente. Si una persona se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puede transferir el virus de la superficie a si mismo.

Tocarse la cara con las manos puede contagiar coronavirus

Consultar con un médico

Es de suma importancia indicar a un profesional de la salud si ha viajado a una zona de China en la que se haya notificado la presencia del 2019-nCoV, o si se ha tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado desde alguna región de especial riesgo de contagio y tenga síntomas respiratorios.



Siempre que una persona tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas, y dependiendo de sus antecedentes de viajes y circunstancias personales, el 2019-nCoV podría ser una de ellas.

Medidas de higiene generales

La OMS aconseja lavarse periódicamente las manos con jabón y agua potable después de tocar animales y productos animales.

Los mercados de animales o de productos animales puede ser un foco de infección

Asimismo, recomienda evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, y evitar el contacto con animales enfermos o productos animales en mal estado; evitar estrictamente todo contacto con otros animales en el mercado (por ejemplo, gatos y perros callejeros, roedores, aves, murciélagos); por último, evitar el contacto con desechos o fluidos de animales posiblemente contaminados que se encuentren en el suelo o en estructuras de tiendas y mercados.

Evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocinados

Es importante manipular la carne cruda, la leche y los órganos de animales con cuidado, a fin de evitar la contaminación cruzada con alimentos crudos.

Los alimentos pueden contaminarse si no se cocinan adecuadamente

Quiénes tienen mayor riesgo de muerte de coronavirus

La tasa de mortalidad es exponencialmente más alta en las personas mayores de 80 años que en el resto de los grupos etarios. A medida que la edad es menor, también es más bajo el porcentaje de muerte.



Según un informe de del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, los mayores de 80 años tienen una tasa de mortalidad del 14,8%, es decir, que 1 de cada 6 personas muere de coronavirus.



El siguiente grupo más expuesto a este riesgo son aquellas personas que tienen más de 70 años. El peligro de muerte en este caso es de 8%, es decir, 1 de cada 12 casos termina de esta manera.



A continuación se ubican quienes tienen entre 60 y 69 años, rango en el que la tasa de mortalidad es de 3,6%.



De esa edad hacia abajo los números son mucho menores y el riesgo desciende de manera abrupta. En las personas de 50 a 59 años se ubica en 1,3%, mientras que entre quienes tienen más de 40, es de 0,4%.



Por último, todas las personas que hoy tienen 40 años o menos tienen una tasa de mortalidad de 0,2% por coronavirus, es decir que muere 1 de cada 500 pacientes.



Es importante tener en cuenta que estos números se elaboraron a partir de la información de la institución mencionada y a partir de 44.672 casos. Actualmente, el número de infectados en todo el mundo llega a los 137.000 y la expansión superó ampliamente las fronteras de Wuhan, de China y de Asia; hoy en día el virus está presente en la gran mayoría de los países de Europa, en muchos de Asia, y en una gran cantidad de naciones americanas.