Así se desinfecta un smartphone correctamente, paso a paso

Los smartphones están constantemente en las manos de los usuarios, por lo que mantenerlos limpios y desinfectados es esencial para el bienestar

En plena expansión de esta nueva cepa de coronavirus -con el pánico que eso ha generado en la población-, las autoridades sanitarias de todo el mundo, al igual que muchas organizaciones no gubernamentales, están recomendando extremar los recaudos en relación a la higiene. De esta manera, se intenta prevenir el contagio de coronavirus o de otras patologías y proteger, de este modo, a los individuos y al sistema de salud pública de cada país.



Lavarse las manos es una de las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de las autoridades sanitarias mundiales, y de los profesionales de la salud. Sin embargo, cuando se piensa en lavarse las manos no siempre se tiene en cuenta uno de los elementos que está en mayor contacto con las manos, con la cara y con casi todos los lugares a los que van las personas: el celular.



Según un estudio realizado por la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos en la superficie de un smartphone se acumulan hasta 10 veces más bacterias que en un inodoro.



Para evitar este potencial foco de infecciones lo mejor es limpiarlo en profundidad para mantener un buen nivel de higiene y que lavarse las manos no sea en vano. De hecho, los grandes fabricantes como Apple o Google recomiendan desinfectar este tipo de dispositivos con cierta frecuencia.

Limpiar el celular es esencial para el bienestar personal

¿Qué se necesita para desinfectar el smartphone?

Los pasos para limpiar el celular y quitarle la mayor cantidad de bacterias posible son sencillos, pero necesarios, al igual que los utensilios para poder hacerlo de manera eficiente.



Es necesario usar dos paños suaves que no desprendan fibras. Esta opción es más recomendable que usar toallitas de papel ya que estas pueden llegar a producir microarañazos en la pantalla que terminarían por estropearla o, al menos, dañaría la capa oleofóbica que protege la pantalla.



Jabón de manos suave: los recubrimientos oleofóbicos de la pantalla y de algunas carcasas traseras son muy sensibles. Es por eso que conviene evitar los productos de limpieza domésticos agresivos y las soluciones abrasivas.



Palillo de dientes: por el perfil delgado y en punta permite acceder a rincones como la bandeja de la tarjeta SIM o la ranura del altavoz para realizar una limpieza en profundidad.

Cómo desinfectar correctamente un celular

Lo primero que se debe tener en cuenta antes de empezar a desinfectar el smartphone es cuál es el nivel de resistencia al agua que tiene el dispositivo, dado que los recaudos son distintos en función de esa característica.

La limpieza del smartphone se puede hacer en simples pasos



En este sentido, no se debe tener el mismo cuidado con un smartphone con resistencia IP68 que permite limpiarlo incluso debajo de la canilla, que uno que no sea resistente al agua, por lo que la forma de afrontar su limpieza cambiará drásticamente.



Después, se debe apagar por completo el celular y se debe retirar cualquier accesorio como fundas con batería, carcasas o soportes.



El tercer paso consiste en preparar una solución jabonosa con agua templada para limpiar el celular. La proporción varía en función del tipo de jabón, por lo que queda a criterio de cada uno.



Se aconseja humedecer en mayor o menor intensidad uno de los paños suaves dependiendo del grado de resistencia al agua del smartphone y escurrirlo para eliminar el exceso de agua.



Es necesario asegurarse de limpiar con mayor profundidad la zona de la pantalla y la parte inferior del dispositivo ya que estas zonas son las que quedan más expuestas a la boca y a la nariz.



Al finalizar, se deben secar meticulosamente los rincones del smartphone con el segundo paño y asegurarse de que, efectivamente, no haya dejado pelusa que pueda quedar atrapada en los conectores del smartphone.

No solo los teléfonos

Las tablets y las computadoras portátiles tampoco se libran de ser un potencial foco de transmisión de enfermedades. Un estudio de la Universidad de Dakota del Norte publicado en The American Journal of Infection Control, evaluó 20 iPads y concluyó que hasta el 15% de ellos estaban infectados por bacterias potencialmente peligrosas. De ahí la importancia de limpiar estos dispositivos de uso diario.

El smartphone está todo el tiempo en contacto con las manos

¿Qué bacterias puede haber en un celular?

Tal como se mencionó son varios los microorganismos que pueden vivir, criarse y reproducirse en la superficie de un smartphone. Por ende, pueden estar en las manos, en la cara, y en cualquier otro sitio con el que el dispositivo se encuentre en contacto.



Staphylococcus o estafilococo: se trata de un microorganismo que puede causar dolencias y enfermedades infecciosas en piel y en el oído, como la celulitis y la otitis externa. Las bacterias Staphylococcus, tipos de gérmenes que normalmente se encuentran en la piel o en la nariz incluso de personas sanas, producen las infecciones por estafilococo. La mayoría de las veces, estas bacterias no provocan problemas o provocan infecciones cutáneas relativamente menores. Sin embargo, las infecciones por estafilococo pueden volverse más severas, e incluso mortales, si las bacterias invaden el organismo e ingresan en el torrente sanguíneo, las articulaciones, los huesos, los pulmones o el corazón.



El tratamiento, por lo general, consiste en la administración de antibióticos y en el drenaje de la zona infectada. Sin embargo, algunas infecciones por estafilococo ya no responden a los antibióticos comunes por la resistencia que se ha generado a lo largo de los años.



Streptococcus o estreptococo: es una bacteria que se propaga en la mucosa de boca o nariz y puede causar patologías como faringitis, incluso neumonía, en los casos más graves.



Existen varios tipos de esta bacteria; dos de ellos causan la mayoría de infecciones por estreptococo en las personas, que son el grupo A y el grupo B.

El estreptococo del grupo A puede causar infecciones en la garganta -amigdalitis, por ejemplo-, escarlatina -una patología que ocurre después de la faringitis crónica-, algunas afecciones en la piel, y síndrome de shock tóxico.



Por su parte, el estreptococo del grupo B puede causar infecciones de la sangre, neumonía y meningitis en los recién nacidos. Esta última se puede determinar a través de una prueba durante el embarazo.



Los adultos también pueden contraer infecciones por estreptococos del grupo B, especialmente si son mayores de 65 años o si tienen otros problemas de salud. El estreptococo grupo B puede causar en adultos infecciones del tracto urinario, la sangre y la piel; y neumonía.



Al igual que en el caso de las infecciones por estafilococo, el tratamiento de cualquiera de las patologías mencionadas se hace a través del uso de antibióticos.

Desinfectar el celular puede matar a las bacterias

Salmonella: es una bacteria que causa enfermedades intestinales. La infección por salmonella se conoce como salmonelosis y afecta con mayor o menor severidad a las vías intestinales. La bacteria de la salmonella generalmente vive en los intestinos de animales y humanos y se libera mediante las heces. Las personas suelen contraer la infección a través del agua o de alimentos que están contaminados con la bacteria.



En general, las personas que tienen una infección por salmonella no tienen síntomas, pero en algunos casos pueden manifestar diarrea, fiebre y calambres abdominales dentro de las 8 a 72 horas. Es importante mencionar que la gran mayoría de las personas que se encuentran sanas, es decir, que no tienen otra patología de fondo ni forman parte de los grupos de riesgo, se recuperan dentro de unos pocos días sin tratamiento específico.



En algunos casos, la diarrea asociada con la infección por salmonela puede deshidratar al punto de requerir atención médica. También pueden presentarse complicaciones que ponen en riesgo la vida si la infección se propaga más allá de los intestinos.



Klebsiella penumoniae: esta bacteria suele causar enfermedades en personas con inmunodepresión, aunque también puede desencadenar trastornos en quienes no tienen este tipo de problema.



La Klebsiella está en la superficie del agua, en la tierra y en las plantas. En el ser humano está en la mucosa de la nariz y de la faringe, al igual que en el tracto gastrointestinal. Cabe mencionar que es uno de los microorganismos que ha desarrollado mayor resistencia a algunos antibióticos, por lo que en los últimos años se ha visto un aumento de casos de infección por su presencia.



La Klebsiella pneumoniae puntualmente puede sobrevivir a condiciones inhóspitas para su desarrollo, así como en la piel debido a que tiene la capacidad de encapsularse.



Los niños recién nacidos, los pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos, quienes padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), las personas diabéticas, los alcohólicos y quienes tienen VIH, se encuentran entre los grupos con mayor riesgo de enfermar por esta bacteria.



Es importante tener en cuenta que ante la presencia de cualquiera de los síntomas mencionados se debe hacer una consulta médica para saber cuál es la causa y qué produce los síntomas. Será el especialista quien podrá tratar más adecuadamente a la persona; es esencial mantener la comunicación con el profesional de la salud y nunca recurrir a la automedicación, dado que en la mayoría de los casos resulta perjudicial para la persona y para su tratamiento.