La telemedicina es una realidad: claves para entender su importancia y su rol en la lucha contra el coronavirus

Las consultas a distancia son una herramienta cada día más presente en la atención médica de los sistemas de salud

Los avances tecnológicos han llegado a todos los rubros y han modificado la forma de trabajar, de relacionarse y de desarrollar algunas actividades. La innovación y la inmediatez son elementos que cada vez se hacen más presentes en la vida cotidiana de la mayoría de los hombres y mujeres, y hacen que todo cambie rápidamente, que evolucione hacia alternativas más prácticas y eficientes.



En este contexto, que se da a nivel mundial, el rubro de la salud no es una excepción. Una de las herramientas más disruptivas que han aparecido en los últimos años es la telemedicina. La misma está pensada como un canal de atención a través del cual las personas pueden consultar a sus médicos por determinados motivos y, al mismo tiempo, los profesionales de la salud pueden hacer un seguimiento de sus pacientes.



En el Hospital Italiano ese sistema funciona a través del Portal Personal de Salud, una plataforma a la que los pacientes pueden acceder para tramitar sus turnos, consultas, estudios, entre otras prestaciones, y donde además pueden contactarse con un especialista por telemedicina.



"Se están implementando este tipo de consultas desde hace ya tres años para seguimiento de pacientes, y desde hace uno y medio se incorporó a la atención no programada", asegura el Dr. Fernando Plazzotta, especialista en eSalud y en Telemedicina, miembro del staff de la institución.



Es importante tener en cuenta que hay una diferencia entre el portal del Hospital italiano y otras opciones que actualmente existen en el mercado, que son muchas y cada vez más. "Todas las consultas y las gestiones se realizan dentro de un sistema cerrado que conecta las aplicaciones de información sanitaria, tanto la del paciente como la del médico, y se hace la consulta en ese marco", afirma el experto.



Este punto es esencial para preservar la seguridad del paciente y de su información, al igual que para la tranquilidad del profesional, dos factores que son pilares en la concepción de la telemedicina como se la piensa desde esta entidad. Dado que es un aspecto sensible, se desarrolló un sistema propio a través del cual se realizan los procedimientos. Esto significa que no se utiliza ningún tipo de aplicación ajena al Hospital por donde se pueda filtrar la información personal.

¿Cómo fue la evolución del sistema?

"Al principio las agendas eran cerradas, es decir que solo el médico podía dar los turnos y volver a citar a sus pacientes para control y seguimiento", recuerda el Dr. Plazzotta. El objetivo era evitar que cualquier paciente consultara por primera vez y por cualquier afección a través del sistema de telemedicina de la entidad hospitalaria.



Pero con el tiempo la estructura comenzó a ampliarse y se llegó hasta el día de hoy, momento en que los servicios de telemedicina funcionan todos los días durante todo el año, de manera ininterrumpida.



Sin embargo, el cuidado de las personas que consultan y de los médicos siempre están por delante. Por eso, hay limitaciones que están relacionadas al estado general de salud del paciente y a sus potenciales riesgos.

¿La telemedicina puede ser útil en la lucha contra el coronavirus?

Las noticias acerca de la propagación del coronavirus alrededor del mundo -y desde hace unos días, en Argentina también- aparecen diariamente y pueden tener un impacto negativo en la sociedad; un efecto de pánico, de miedo.



Si a eso además se le suman el desconocimiento y la necesidad de tener certezas sobre el propio estado de salud, el resultado es un aumento de las consultas ante síntomas que se asimilan a los que desencadena el coronavirus, manifestaciones de índole gripal que pueden ser tan molestas como confusas. No obstante, lo cierto es que la persona desconoce absolutamente, lo cual lleva a que, en muchas ocasiones, consulte sin ningún tipo de fundamento.



Es allí donde entra en juego la telemedicina y donde, además, puede tener un impacto positivo en relación a la detección de patologías y prevención de contagio. "Para poder decir si funciona como una herramienta de prevención de contagio habría que esperar la evolución a largo plazo, pero en principio se podría decir que lo es", explica el Dr. Plazzotta. Además, agrega que este es otro de los momentos en los que "la telemedicina cuida al paciente y también al profesional, que es quien más se expone a todo tipo de contagio".



En relación al nuevo virus que se está propagando en el mundo, de la misma forma que sucede con la gripe, "sirve para darle a los pacientes que llaman una pauta, es decir, sirve para saber si puede tener riesgo de coronavirus o de cualquier otra patología, y a partir de la consulta remota saber si es necesario que vaya a atenerse personalmente o no", señala el experto en eSalud y Telemedicina del Hospital Italiano.



Es importante considerar que el portal de la institución ofrece información elaborada por los propios profesionales del staff, es decir, expertos del área sanitaria que conocen el tema en profundidad. El objetivo central de la elaboración de este material es llevar seguridad a las personas que puedan tener dudas acerca de esta nueva pandemia que comenzó en China.







Cabe mencionar también que el portal está disponible para todos aquellos que se quieran atender en el Hospital Italiano, aunque hay una opción diferencial para aquellos pacientes que tengan la cobertura del Plan de Salud. Esa alternativa busca cuidar la salud de los cientos de afiliados con un enfoque personalizado.