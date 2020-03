10 preguntas para entender cómo se debe tomar amoxicilina y cuándo no es aconsejable

La amoxicilina es un medicamento antibiótico que deriva de la penicilina, pero no sirve para tratar cualquier tipo de patología

Los tipos de medicamentos que existen en la industria farmacéutica son muchos. Cada grupo tiene su efecto sobre el cuerpo y sobre el tratamiento de una determinada afección.



Los antibióticos son uno de los tantos grupos de fármacos que desde hace mucho tiempo se utilizan y que tienen como objetivo tratar enfermedades causadas por distintos tipos de bacterias. Uno de ellos es la amoxicilina, y así como existen otros que tienen usos particulares, esta droga también los tiene.

¿Para qué se utiliza la amoxicilina?

La amoxicilina es un antibiótico de la familia de las penicilinas. Es bactericida, es decir que se utiliza para combatir a las bacterias; por eso, se emplea para tratar un gran número de infecciones producidas por gérmenes sensibles a este antibiótico.



Entre las infecciones más frecuentes que se pueden tratar con amoxicilina están algunas amigdalitis, otitis media aguda, sinusitis, neumonías, infecciones de orina, infecciones de piel e infecciones dentales. También es frecuente que se indique combinada con otros fármacos en el tratamiento para erradicar del estómago al Helicobacter pylori.

¿Qué errores se suelen cometer con más frecuencia al tomarla?

Los errores más frecuentes son tomar la amoxicilina menos días de los indicados por el médico, generalmente por ya estar bien, ya sentirse mejor, e ingerirla con un intervalo de horas entre tomas diferente al prescrito por el médico.

La amoxicilina se debe tomar adecuadamente, como todos los medicamentos

Otro error frecuente es tomarla con un "protector de estómago" como el omeprazol, ya que no es necesario.

Te puede interesar ANMAT prohibió dos productos alimenticios de uso diario, conocé cuáles son

¿Cuándo y cómo habría que tomarla?

El especialista es quien debe indicar el intervalo de toma de la medicación y es necesario respetarlo. Además, esta información se puede encontrar en el prospecto del producto, que viene dentro de la caja cuando se adquiere la droga.



En la amoxicilina el intervalo más frecuente es cada b, pero en algunos casos el médico puede indicar tomarla cada 12 horas. La duración es diferente según el tipo de infección, y aunque existe una tendencia a que cada vez sea menor el número de días necesario, es importante que se respete y que ante cualquier problema se consulte nuevamente con el médico que indicó el tratamiento.

¿Qué ocurre cuando una persona se siente bien y deja de tomar este antibiótico?

Lo más frecuente que puede ocurrir es que no se haya conseguido combatir por completo la infección y se presente una recaída. Esto puede prolongar el tiempo de recuperación y puede hacer que esa recaída sea más difícil de tratar que el cuadro original.



Lo más severo que puede suceder es que la bacteria que causa la infección desarrolle una resistencia al antibiótico y que los efectos de la droga en el cuerpo no sean los esperados. En estos casos el profesional determinará cuál es la mejor solución; en ocasiones puede ser necesario cambiar de droga para atacar a la bacteria de una manera distinta, que desconoce y contra la que no ha podido desarrollar ningún tipo de defensa. Es importante entender que las bacterias son organismos vivos, que evolucionan, que cambian, que se modifican y muchas de ellas son capaces de hacerlo en períodos cortos de tiempo. De ahí la importancia de respetar el tratamiento indicado y de consultar ante cualquier problema o síntoma adverso.

¿Cuándo es erróneo tomar amoxicilina?

Al igual que el resto de antibióticos, la amoxicilina no tiene ninguna acción contra los virus, precisamente porque son organismos distintos a las bacterias.

Cuando el cuadro es viral la amoxicilina no sirve para tratarlo

Te puede interesar Un prestigioso virólogo acusa a la OMS de generar pánico en el mundo injustificadamente

Los virus causan enfermedades tan frecuentes como el catarro, la gripe y la mayoría de amigdalitis y de bronquitis. No produce ningún beneficio su utilización en estos casos, pero sí puede provocar resistencia en el cuerpo de la persona. El aumento de resistencias puede ocasionar que en el futuro la amoxicilina no sea eficaz para tratar infecciones en la propia persona y en toda la comunidad.



Es por eso que ante cualquier síntoma, tanto en este caso como en cualquier otro, se desaconseja la automedicación y se hace hincapié en la necesidad de la consulta con un especialista.

¿Qué efectos secundarios puede tener?

En general la amoxicilina es un antibiótico bien tolerado. Los efectos secundarios más frecuentes son náuseas, diarreas o erupciones en la piel e infecciones por hongos en boca o vagina. Si la diarrea fuese muy intensa, con sangre o con importante afectación del estado general, deberá suspender la amoxicilina y consultar con un médico.





La alergia a la penicilina es una afección a tener en cuenta

Un efecto adverso no muy frecuente, pero que puede llegar a ser importante, es la reacción alérgica, que puede ir desde una erupción en la piel y picor generalizado, hasta inflamación de la cara, labios, lengua y dificultad respiratoria, que requiere tratamiento urgente.



Una vez más es necesario recordar la importancia de la intervención de un profesional de la salud. La aparición de cualquier efecto adverso puede tener un impacto fuerte en la salud, por lo que se debe consultar para saber cómo tratar el efecto secundario.

¿Tiene contraindicaciones?

Como todo medicamento, hay casos en los que no se puede indicar y se debe buscar otra opción.



No se pueden utilizar en todas aquellas personas con alergia conocida a las penicilinas o a las cefalosporinas.



La amoxicilina se considera segura, en caso de ser necesaria su utilización, durante el embarazo y la lactancia. En casos de insuficiencia renal avanzada será necesario reducir la dosis o el intervalo de tiempo que transcurre entre cada toma.

¿Se puede ingerir si se toman otros medicamentos?

La amoxicilina presenta pocas interacciones con otros medicamentos, pero eso no quita la importancia de advertir al profesional en caso de estar tomando cualquier otra droga.

La amoxicilina puede tener efecto sobre otros medicamenntos

En caso de encontrarse en tratamiento con alopurinol -un medicamento utilizado para disminuir el ácido úrico- esto es sumamente necesario, dado que pueden aumentar las reacciones alérgicas en la piel. De la misma manera se debe hacer en un paciente en tratamiento con metotrexato -un fármaco que se puede utilizar en la artritis reumatoide, en otras enfermedades reumáticas y en algunos tipos de cáncer-, ya que puede incrementar la concentración del metotrexato.



Además, la amoxicilina, como otros muchos antibióticos, puede disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales. Es por eso que ante la toma eventual de amoxicilina se aconseja asociar otros métodos, como el preservativo, hasta 7 días después de haber finalizado el tratamiento con amoxicilina.

¿Qué consejos se pueden dar para hacer un buen uso de esta droga?

En primer lugar, se debe tomar solo cuando un médico la prescriba, con el intervalo entre tomas y durante los días que le indique.

Además, nunca se debe tomar para tratar un proceso vírico como un catarro o una gripe.



Una vez más, la automedicación y la indicación a otros se desaconseja. Esto significa que no se debe volver a tomar ante síntomas similares solo porque haya funcionado en una enfermedad anterior, ni tampoco indicar a otras personas porque a un paciente le haya servido.

No es aconsejable automedicarse con amoxicilina

Además de cuidar la salud propia, así se protege a otros de cualquier efecto adverso y se protege a las comunidades de la resistencia generalizada a los antibióticos, un problema creciente a nivel mundial.

¿Por qué muchas veces viene acompañada de ácido clavulánico?

Las bacterias, al estar en contacto frecuentemente con los antibióticos, crean mecanismos para defenderse de ellos, de donde surgen los procesos de resistencia. Hay diferentes tipos de mecanismos de resistencias; algunas bacterias son capaces de producir unas enzimas llamadas betalactamasas que consiguen que la amoxicilina no pueda actuar y deje de ser eficaz. El ácido clavulánico es una sustancia que se encarga de desactivar esas betalactamasas para que la amoxicilina pueda ser efectiva.