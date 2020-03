Por qué es un error usar barbijos: la OMS publicó un estudio que lo explica

La entidad sanitaria mundial publicó este lunes un estudio en el que analiza las formas de transmisión de la nueva cepa de coronavirus

Cuando ya nos hemos acostumbrado a ver el paisaje desolador de nuestras ciudades desiertas, sólo salpicado por unos cuantos vecinos que pasean al perro o cargan bolsas de la compra con la cara completamente cubierta, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo confirma: los barbijos no son necesarios para el viandante porque el coronavirus Covid-19 no se transmite por el aire.



En un estudio publicado este fin de semana, la OMS analiza las formas de transmisión del virus que causa el Covid-19, y la conclusión a la que llega es que el coronavirus se transmite únicamente por contacto con las gotitas respiratorias que una persona contagiada elimina al estornudar o al toser. Así, confirma que no hay ninguna evidencia de transmisión por el aire.



"La transmisión por gotitas se produce cuando una persona que se encuentra en estrecho contacto (menos de un metro) de otra que tiene síntomas respiratorios (como tos o estornudos) y entra así en riesgo de poner sus propias mucosas (boca y nariz) o sus ojos expuestos a sus gotitas respiratorias potencialmente infecciosas", afirma la OMS en la investigación. Sin embargo, afirma que lo que sí puede suceder es que el contagio se produzca por contacto directo con una persona infectada o por contacto con una superficie o un objeto que ésta haya utilizado.



La transmisión por vía aérea supondría, continúa la investigación, la permanencia en el aire de las partículas infectadas, de forma que el coronavirus sería transmisible a más de un metro. De acuerdo a la información difundida por la OMS, en el contexto específico del Covid-19, esta transmisión aérea sólo se produce en circunstancias muy específicas vinculadas tratamientos médicos en los que se genera un efecto aerosol, como en una intubación o en una respiración asistida. esto implica que el común de la población no debe preocuparse por la posibilidad de contraer el virua de esta manera.



La OMS hace énfasis en "el uso racional de los equipos de protección individual, no sólo los barbijos" en el caso de los trabajadores sanitarios, e incide en la necesidad de que estén disponibles para este personal. El coronavirus no se transmite por el aire más que en situaciones de tratamiento, por lo que los barbijos deberían estar reservados para los sanitarios.