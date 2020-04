PAMI recetas: qué es la receta digital y cómo usarla

Los afiliados de PAMI tienen la opción de acceder a esta modalidad de prescripción, que apunta a facilitar el proceso de obtener un medicamento

La pandemia de coronavirus puso de manifiesto la necesidad creciente del uso de recetas electrónicas, al igual que de muchas otras operaciones por esta vía. La tecnología actualmente permite a médicos y pacientes tener este canal de comunicación.



En este contexto es importante destacar que hace tiempo que PAMI ofrece la posibilidad de tener una receta electrónica. La obra social más grande de Latinoamérica explica en su web todos los pasos que se deben seguir para acceder a esta posibilidad y hacer más fácil la obtención de medicamentos para jubilados, pensionados y otros pacientes que tengan esta cobertura.



Allí explica, además, que la Receta Electrónica es una herramienta que facilita y agiliza la prescripción y dispensa de medicamentos otorgando más seguridad al acto médico y permitiendo mejorar la calidad de atención médica a sus afiliados.

¿Cuales son los beneficios de una receta electrónica?

En primer lugar, no hace falta imprimirla, un aspecto positivo para aquellos afiliados que no tienen los medios para hacerlo en sus hogares, así como también para el medio ambiente por la reducción de uso de papel. Así, si el afiliado tiene un correo electrónico, el médico podrá enviársela por mail a través del sistema de Receta Electrónica, pero también recibirá el número de receta en su celular a través de un SMS automático.



En segundo lugar, desaparece el problema de perder la receta. Ya no existe la posibilidad de que esto suceda y de que el afiliado tenga que volver al consultorio para solicitar una nueva al profesional.

¿Cómo empezar?

Es necesario aclarar que para acceder a la posibilidad de hacer una receta electrónica se debe ser usuario del Sistema que PAMI dispuso a tal fin. En caso de no serlo, se puede hacer en cuatro pasos también detallados en su web.

PAMI ofrece la opción de hacer recetas electrónicas

Paso 1

Antes de empezar a utilizar la Receta Electrónica, el profesional debe tener un usuario en el Sistema Interactivo de Información (SII); con ese usuario se podrá podrá solicitar el acceso al Sistema de Receta Electrónica. Para obtener el usuario hay que acceder al Portal de Prestadores del PAMI. Allí, se deben seguir las siguientes instrucciones:

Hacer clic en Sistema Interactivo de Información

Luego, en la opción que indica Solicitar nuevo usuario y seleccionar la opción Efector

Después de haber aceptado los permisos que solicita el sistema, se deben completar los datos que se solicitan -teléfono, Unidad de Gestión Local, CUIL/CUIT, mail y denominación social-

Completados todos los datos, el sistema informará que la solicitud ha sido enviada para su evaluación

Si la solicitud es aceptada, el prestador recibirá un mail donde se le indicará cuáles son su usuario y clave para acceder

Para las instituciones médicas el acceso al Sistema se realiza con el usuario del Prestador y allí se informa la nómina de profesionales médicos que pertenecen a la Institución. De esta manera se generará el usuario del SII para cada uno de los profesionales informados.

Paso 2

Una vez que reciba el correo electrónico con el usuario y clave de acceso al Sistema Interactivo de Información SII, el médico deberá modificar la contraseña asignada por defecto. Luego de haber ingresado con dichos datos, en la pantalla podrá hacer este cambio.



La web de PAMI aclara, además, que las instituciones médicas deberán informarle el Usuario (UP) y la Clave a cada uno de los profesionales médicos que hayan informado, a los efectos de que puedan actualizar la clave por defecto asignada.

Paso 3

Una vez registrado en el Sistema Interactivo de Información, el profesional deberá registrarse en la plataforma de Clave Única de PAMI (CUP). ¿Cómo?

En primer lugar, haga clic en el botón Registrarse

Luego, debe hacer clic en la opción de tipo de usuario (usuario SII) y presionar el botón de buscar

El sistema arrojará el código de usuario -en caso de no encontrarse registrado- y habilitará los campos para completar a continuación

En caso que el Número de Teléfono, y el Correo Electrónico sean incorrectos podrá modificarlos. Luego, debe completar el campo Verificación con el código que muestra el sistema.

Al final, se debe presionar el botón Registrarse, y el sistema enviará un mail a la casilla indicada para finalizar el proceso de registro

Paso 4

Activada su cuenta en la Plataforma CUP, deberá solicitar el permiso de acceso al Sistema de Receta Electrónica.

Para hacerlo el profesional debe ingresar a la Plataforma de Sistemas CUP con su usuario y clave del Sistema Interactivo de Información SII

En la pantalla principal de la Plataforma de Sistemas CUP, deberá hacer clic en el link de Autogestión de Sistemas

El sistema lo conducirá a la pantalla de Solicitudes

A continuación, haga clic en un ícono indicado con un signo +, ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla

Así, el sistema lo conducirá a la pantalla de Alta de Solicitud, donde deberá completar una serie de datos:

Sistema: debe seleccionar el Sistema Receta Electrónica

Perfil Sugerido: debe seleccionar el perfil Médico de Cabecera. En caso de ser médico especialista debe seleccionar el perfil Prestador

Justificación: debe indicar los motivos por los cuales desea acceder al sistema solicitado.

Una vez completados los datos y guardados, el sistema le informará que la solicitud ha sido enviada exitosamente y podrá visualizarla en la lista de Mis Solicitudes

Realizado todo el proceso, el profesional podrá comenzar a indicar tratamientos a través de la modalidad de receta electrónica, una opción que se habilitará en su sistema a partir de ese momento.

Firma digital en receta electrónica

A través de la Resolución N° 1162/DE/2019 PAMI ha implementado una nueva opción para confeccionar recetas. Desde el 1º de junio de 2019 el Instituto incorporó la firma digital como medio válido de suscripción de recetas por parte de los médicos prescriptores en el Sistema de Receta Electrónica. Así, los médicos de cabecera de PAMI podrán firmar las recetas de este modo y prescribir sin sello ni firma manuscrita. Este punto es importante, dado que agiliza el proceso de realización de una prescripción y, en consecuencia, de obtención de un medicamento por parte de los afiliados.



Para poder obtener la firma digital el profesional debe acercarse a alguna de las Oficinas de Registro de la Secretaría de Modernización de la Nación. Cabe mencionar que poco a poco se incorporarán estas oficinas en todas las Unidades de Gestión Local (UGL) de PAMI para que los Médicos de Cabecera puedan acercarse a registrar su Firma Digital y comenzar a prescribir con esta modalidad si así lo desean. Aquí está la lista completa de las Oficinas de Registro habilitadas actualmente.



Una vez registrada la firma, cuando el profesional confeccione la Receta Electrónica el sistema le va a dar dos opciones. Podrá imprimir la receta para sellar y firmar manualmente como lo hacía hasta ese momento, o bien podrá firmar digitalmente la receta y enviarla por mail al paciente. En este punto cabe aclarar que la firma digital es una opción adicional, no es única ni obligatoria. Esto significa que convive con la firma a mano y que los profesionales que así lo deseen podrán continuar con la vieja modalidad sin inconveniente.