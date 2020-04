Dónde se aplica la vacuna antigripal 2020

A partir de este jueves ya se aplica en todos los vacunatorios públicos de la Ciudad de Buenos Aires la vacuna antigripal 2020 contra el virus de la influenza. Los adultos a partir de los 65 años serán el primer grupo de la población de riesgo que recibirá la dosis.



La vacuna antigripal 2020 es una medida eficaz para prevenir la enfermedad por el virus de la gripe. No protege contra la enfermedad por el nuevo coronavirus (Covid-19) , pero estar a resguardo de la gripe reduce el riesgo de complicaciones.



Una vez recibida la vacuna antigripal 2020, se necesitan entre 10 y 14 días para generar anticuerpos. Si bien no es una enfermedad grave, las complicaciones son más frecuentes en los grupos de riesgo y por eso deben vacunarse todos los años para estar protegidos.

Vacuna antigripal 2020: dónde se aplica

¿Dónde se puede recibir la vacuna antigripal 2020?

Algunas de las escuelas habilitadas son:

Escuela de Danzas N°2. Alejandro Magariños, Cervantes 5068, Vélez Sarsfield

Escuela Primaria Común "Dr Rómulo Naón". Aráoz 234, Villa Crespo

Escuela Primaria "Dr Juan B Terán". Arias 4763, Saavedra

Escuela Técnica "José Antonio Alvarez Condarco". Av. Carabobo 286, Flores

Escuela de Comercio "Santiago de Liniers". Av. Corrientes 4261, Almagro

Escuela de Educación Media Reingreso. Av. Entre Ríos 757, Balvanera

Escuela de Comercio "Leopoldo Marechal". Av. Larrazábal 5430, Villa Lugano

Escuela Primaria "Pablo Pizzurno". Av. Monroe 3000, Belgrano

Colegio Primera Junta. Av. Rivadavia 5161, Caballito

Escuela Primaria Común "Antonio Devoto". Av. Salvador María del Carril 4172, Villa Devoto

Vacuna antigripal 2020: cuáles son las poblaciones de riesgo

Los grupos a los que está dirigida la vacuna antigripal 2020 son aquellos de mayor riesgo:

Todos los adultos a partir de los 65 años.

Todos los niños entre 6 y 24 meses.

Las embarazadas en cualquier trimestre del embarazo.

Las mujeres en los primeros diez días del puerperio si no se vacunaron durante el embarazo

Todos los trabajadores de la salud

Todas las personas con los siguientes factores:

Enfermedad pulmonar crónica (hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC, enfisema, displasia broncopulmonar, traqueostomizados

crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística, asma moderado y grave).

Enfermedad cardíaca crónica (insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, enfermedades valvulares).

Diabetes.

Inmunosupresión (infección por VIH, utilización de medicación inmunosupresora o corticoides a altas dosis, inmunodeficiencia congénita, asplenia, desnutrición grave).

Enfermedad oncohematológica y trasplante (tumor de órgano sólido en tratamiento, enfermedad oncohematológica, trasplantados de órgano sólido o de médula ósea).

Insuficiencia renal crónica.

Obesidad con índice de masa corporal [IMC] mayor a 40.

Retraso madurativo grave en menores de 18 años.

Síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves.

Tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años.

Vacuna antigripal 2020: cepas

En el mundo hay anualmente entre tres y cinco millones de casos graves de gripe y entre 250 y 500 mil de ellos terminan en muerte. La incidencia del virus de la influenza varía según la edad: es más frecuente en los niños (20/30%) y mucho menos en los adultos jóvenes (5/10%).



"La mayor tasa de internaciones y hospitalizaciones por influenza se observa en los extremos de la vida (mayores de 65 años y menores de cuatro) y también se registran tasas altas -tanto en adultos como en pacientes pediátricos- en personas con algunas enfermedades preexistentes o comorbilidades, como embarazo, enfermedad renal, pacientes inmunocomprometidos, etc. que presentan peor pronóstico en caso de contraer la enfermedad", señaló el médico infectólogo Pablo Bonvehí, miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y puntualizó: "El virus tiene cambios en su composición a medida que se va multiplicando y esto hace que el virus mute con el tiempo, por eso en general todos los años no se tienen los mismos tipos de influenza".



Y tras explicar que "del virus A hay dos subtipos (H1N1 y H3N2) y dentro de estos ocurren esas mutaciones", ahondó: "Del virus B no se llaman subtipos, sino que hablamos de linajes y desde el año 1985 sabemos que hay dos linajes circulantes, Yamagata y Victoria, que a su vez sufren algunas mutaciones aunque menos que los virus A".



La vacuna antigripal comenzó siendo monovalente, después pasó a ser bivalente y luego se llegó a la trivalente que se usa masivamente desde hace varios años.

"La vacuna trivalente tiene los dos subtipos de virus A y un linaje del B -explicó Bonvehí-. Desde fin de 2012 y en función de la circulación de los dos linajes del B en el mundo, la OMS evaluó y recomendó que se tenga en cuenta la posibilidad de tener una vacuna tetravalente, que contenga los dos subtipos A y los dos linajes B".



La ventaja de esa nueva vacuna, que varios países fueron adoptando como prioritaria, es que "cubre uno de los dos linajes B, que la trivalente no cubre".

ANSES: SUAF

La ANSES ya dio a conocer el cronograma de pago para abril de 2020 en lo que tiene que ver con jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares e Ingreso Familiar de Emergencia para beneficiarios de AUH y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).



Como siempre la fecha de cobro se determina a través del último número del DNI.



En el caso de las jubilaciones también distingue por monto de cobro y por modalidad.



Los calendarios de pago de todas las prestaciones de la ANSES pueden consultarse a través de su página web, redes sociales o llamando al 130. Los datos se actualizan trimestralmente.

Fecha de cobro para jubilaciones y pensiones

Haberes que no superen la suma mensual de $17.859



Documentos terminados en:

0 cobran el: 8 de abril

1 cobran el: 13 de abril

2 cobran el: 14 de abril

3 cobran el: 15 de abril

4 cobran el: 16 de abril

5 cobran el: 17 de abril

6 cobran el: 20 de abril

7 cobran el: 21 de abril

8 cobran el: 22 de abril

9 cobran el: 23 de abril

Haberes que superen la suma mensual de $17.859



Documentos terminados en:

0 y 1 cobran el: 24 de abril

2 y 3 cobran el: 27 de abril

4 y 5 cobran el: 28 de abril

6 y 7 cobran el: 29 de abril

8 y 9 cobran el: 30 de abril

Recordar que la fecha límite para el cobro, en ambos casos, es el 12 de mayo.

SUAF: cuándo cobro y cuál es el monto de la asignación

Fecha de cobro para Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Documentos terminados en:

0 cobran el: 8 de abril

1 cobran el: 13 de abril

2 cobran el: 14 de abril

3 cobran el: 15 de abril

4 cobran el: 16 de abril

5 cobran el: 17 de abril

6 cobran el: 20 de abril

7 cobran el: 21 de abril

8 cobran el: 22 de abril

9 cobran el: 23 de abril

Fecha de cobro para Asignación por Embarazo

Documentos terminados en:

0 cobran el: 8 de abril

1 cobran el: 13 de abril

2 cobran el: 14 de abril

3 cobran el: 15 de abril

4 cobran el: 16 de abril

5 cobran el: 17 de abril

6 cobran el: 20 de abril

7 cobran el: 21 de abril

8 cobran el: 22 de abril

9 cobran el: 23 de abril

Fecha de cobro por Asignación por Prenatal y Maternidad

Documentos terminados en:

0 y 1 cobran el: 13 de abril

2 y 3 cobran el: 14 de abril

4 y 5 cobran el: 15 de abril

6 y 7 cobran el: 16 de abril

8 y 9 cobran el: 17 de abril

Fecha de cobro por Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción

Todos las terminaciones de documentos cobran el mismo día:

Quincena 1: cobran 8/4

Quincena 2: cobran 24/4

Fecha de cobro para Pensiones no Contributivas

Documentos terminados en:

0 y 1 cobran el: 1 de abril

2 y 3 cobran el: 3 de abril

4 y 5 cobran el: 6 de abril

6 y 7 cobran el: 7 de abril

8 y 9 cobran el: 7 de abril

Las Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas se cobran el 8 de abril.

Fecha de cobro para la Asignación por desempleo

El plan 1 los documentos terminados en:

0 y 1 cobran el: 23 de abril

2 y 3 cobran el: 24 de abril

4 y 5 cobran el: 27 de abril

6 y 7 cobran el: 28 de abril

8 y 9 cobran el: 29 de abril

El plan 2 todos los documentos cobran entre el 3 y el 8 de abril.

Montos de las asignaciones familiares para abril

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares tuvieron su actualización en marzo 2020. Por lo tanto, son los mismos valores que rigen para abril 2020.



La Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, de esta manera, pasaron a ser de $3.102,98. Por su parte, el monto para asignación por Hijo con Discapacidad pasó a ser de 10.110 pesos.



Del total de las sumas mensuales de AUH, el 80% se cobra cada mes y el 20% restante es percibido por los titulares de las asignaciones a fin de 2020.

Por lo tanto, para familias con ingresos totales de entre $5.529 y $48.092 la asignación por Hijo y Prenatal es de $3.102. Por macimiento, la suma es de $3.617 pesos.

A continuación el detalle de cada asignación familiar:

Adopción

Hijo con discapacidad

Hijo

Matrimonio

Nacimiento

Prenatal

El monto de la asignación familiar, varía de acuerdo a la zona geográfica en la que se encuentre el beneficiario. A continuación, el detalle de las zonas:

Zona 1



Neuquén, La Pampa, Río Negro; Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo(Distrito Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyan (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida) Departamento Maipú (Distritos Rusell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la cuidad de San Ramon de la Nueva Oran y su ejido urbano) en Salta.



Zona 2



Pcia. de Chubut.



Zona 3



Departamentos Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Grl San Martin (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta.



Zona 4



Pcias. de Tierra del Fuego, Santa Cruz e Islas del Atlántico Sur.