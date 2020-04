El total de muertos ya pasó los 100: estos son los números oficiales de coronavirus en Argentina

Día tras día las autoridades sanitarias argentinas dan a conocer un reporte en el que detallan la situación que se vive en el país respecto del coronavirus

Al igual que lo hacen diariamente, este jueves las autoridades del Ministerio de Salud brindaron, una vez más, su reporte diario acerca de la situación que vive actualmente la Argentina. Se trata del informe número 60 que los funcionarios que lideran la cartera sanitaria emiten para la población en general y para los medios de comunicación.



Actualmente, el total de casos confirmados en el país es de 2.277, lo cual implica que en relación al día previo se reportaron 69 casos nuevos. De esta forma, es posible afirmar que la incidencia de la enfermedad es de 5 casos cada 100 mil habitantes.



La edad media de afectación se mantiene en 45 años, un número que no ha variado en los últimos días. Cabe mencionar que del total de casos el 48% son mujeres y el 52%, hombres, aunque todavía no hay evidencias de que el virus afecte de manera específica a uno de los dos géneros.



Las autoridades informaron, además, que el 36,5% de los casos están relacionados a un antecedente de viaje, lo cual implica que se habrían contagiado el virus en alguno de los países afectados. El 34% ha tenido contacto con un caso positivo de COVID-19 y solo el 15,6% tiene el virus por transmisión comunitaria, que es precisamente lo que se trata de evitar con el aislamiento preventivo y obligatorio vigente hasta el momento. Es importante tener en cuenta que ese tipo de transmisión se observa, según explicaron los funcionarios de Salud, en el área metropolitana de Buenos Aires, en Ushuaia, en Chaco y en algunas ciudades de las provincias de Córdoba -Altagracia, Córdoba y Río Cuarto- y Santa Fe -Rosario, Rafaela y Santa Fe-.



El total de fallecidos en Argentina actualmente asciende a 101 personas. Así, la tasa de letalidad es del 4,4%, y la cantidad de fallecimientos sobre la población total es de 2,2 casos cada millón de habitantes. El promedio de edad de las víctimas fatales es de 70 años, es decir que la mayoría se encontraba dentro de la población que se considera de mayor riesgo. Del total de fallecidos el 71% son de género masculino.



Por último, el funcionario aclaró que ya se han hecho 22.805 tests en todo el país. Esto significa que se han realizado 592 por millón de habitantes. Esos testeos, que actualmente se realizan en 142 laboratorios públicos y privados del país, permitieron descartar hasta el momento 17.724 casos. El 97% de ellos se desestimaron a través de los análisis realizados, mientras que el 3% restante no calificaba, desde el punto de vista epidemiológico, como caso de coronavirus. Del total de los tests que se han realizado el 8,6% fueron hechos en el Instituto Malbrán, mientras que el resto se practicaron en otros laboratorios que componen la red de todo el país.



Es importante destacar que 559 personas se han recuperado y han sido dadas de alta después de haber padecido esta enfermedad. Esto implica que el 24,5% del total de los casos actualmente confirmados en Argentina se han recuperado. En contraste, hay 116 pacientes que permanecen internados en cuidados intensivos.



En relación a los cuidados y a la prevención, los funcionarios hicieron hincapié en la necesidad de respetar las recomendaciones que se dieron hasta el momento. El distanciamiento social, permanecer en los hogares y el lavado constante de manos y de superficies son las principales formas de evitar la transmisión.



Asimismo, hicieron un llamado de atención para quienes actualmente están trabajando y se consideran personal esencial. La Lic. Carla Vizzotti aseguró que aunque se encuentren dentro de ese grupo, cualquier persona que presente síntomas debe quedarse en su casa y, eventualmente, hacer una consulta médica para conocer su estado de salud. En ningún caso debe ir a trabajar y exponer a sus compañeros a la patología que lo está afectando.



La funcionaria destacó la importancia de respetar el uso de los barbijos quirúrgicos y profesionales para los médicos y personal de salud, que son quienes se encuentran más expuestos al contagio. Es muy importante que estos insumos se reserven para los grupos mencionados y no sean utilizados por el común de la población, que puede protegerse con las medidas de seguridad mencionadas y con el uso de tapabocas. En este sentido, distritos como la Ciudad de Buenos Aires prohibieron la venta de este tipo de barbijos a todos aquellos que no acrediten ser personal de salud.