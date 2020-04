Salida de la cuarentena: este es el plan de España que Argentina podría imitar

El país europeo es el segundo más afectado a nivel mundial, tanto en cantidad de afectados como de muertos, pero ya diseña su salida del aislamiento

La pandemia de coronavirus ha obligado a todos los países del mundo a tomar medidas respecto de ese problema, tanto de solución como de prevención. El objetivo de esas medidas fue y todavía es frenar la cantidad de contagios, proteger la salud de cada uno de los habitantes de los países, cuidar el sistema de salud y evitar que la situación devenga en una tasa de mortalidad muy alta y en un colapso de los centros sanitarios.



El aislamiento es una de esas medidas, que actualmente se encuentra vigente en la mayoría de las naciones del mundo. Algunas de ellas incluso ya se preparan para levantar esa decisión, de manera paulatina y gradual.



España se encuentra dentro de esta lista; es uno de los países europeos que ya ha anunciado cómo será su plan de salida del aislamiento. Lo cierto es que para todas las naciones es necesario retornar a la normalidad que tenían antes del advenimiento de la pandemia. Cabe recordar que el país ibérico es uno de los más afectados por la pandemia. Se posiciona como segundo en todo el mundo en cantidad de afectados -con más de 210 mil y solo detrás de Estados Unidos- y de cantidad de fallecidos -con más de 28 mil y solo detrás de Italia-.

Cómo es el plan

Según publicó el diario El País, el presidente español Pedro Sánchez informó este martes en conferencia de prensa un plan para salir de la cuarentena de manera gradual. El ejecutivo anunció que constará de cuatro fases, cada una de ellas durará por lo menos dos semanas -período de incubación de la enfermedad- y se irán habilitando progresivamente distintas actividades. Esto significa que si todo sale de acuerdo a los resultados esperados la estrategia de salida del aislamiento tendría que durar ocho semanas.



Cabe aclarar que, al igual que sucede actualmente en Argentina, el plan se dará de manera distinta en cada distrito del país ibérico. Según explicó Sánchez, hay cuatro criterios que determinarán si la zona pasa o no de fase o no -la capacidad del sistema sanitario; la situación epidemiológica de la zona, las medidas de protección con las que cuentan los espacios públicos; y los datos de movilidad y socioeconómicos de dicha isla o provincia.



La fase 0 será de preparación; España entrará en esa fase a partir del 4 de mayo a menos que haya un pico en los contagios. En esa etapa los niños podrán salir a la calle y todos podrán hacer deporte en forma individual.



Al mismo tiempo, se abrirán locales y se podrá ir con cita previa. En este grupo se encuentran los restaurantes con servicio de comida a domicilio por ejemplo.

En relación al deporte profesional, se habilitarán los entrenamientos individuales de deportistas federados y ligas profesionales.



Cabe mencionar que algunos distritos, como las Islas Baleares y Canarias, no han reportado gran cantidad de casos, por lo que pasarán directamente a la fase 1 cuando toda España esté en fase 0.



La fase 1 será conocida como de inicio. A partir de ese momento será posible moverse dentro de una misma provincia y empezarán las actividades en el pequeño comercio. Esto se dará en condiciones de estricta seguridad y no aplica para los negocios con grandes superficies, donde pueda haber aglomeraciones.

En esta etapa los locales que tengan terrazas podrán abrirlas al 30% de su capacidad, pero no podrá haber clientes en el interior del local.



Los hoteles también recuperarán sus actividades. España comenzará a permitir la apertura de hoteles y otros alojamientos turísticos excluyendo zonas comunes y con un horario diferenciado para mayores de 65 años.



El sector agroalimentario comenzará la reanudación de la actividad agroalimentaria que había sido detenida en el decreto del estado de alarma.



Las iglesias, parroquias, sinagogas u otros lugares de culto podrán abrir, pero deberán hacerlo con su capacidad limitada a un tercio.



Por último, los deportistas profesionales tendrán menos restricciones, ya que se autorizará el "entrenamiento medio" en ligas profesionales y en centros de alto rendimiento.



La fase 2 será intermedia. En esa etapa comenzarán abrir los espacios interiores de los locales pero su capacidad deberá quedar reducida a un tercio. Es importante que se pueda garantizar la separación y el servicio de mesas, es decir que no puede haber aglomeración dentro de los locales.



Una de las novedades en esta etapa es el impacto en la comunidad educativa. Los cursos escolares comenzarán en septiembre, pero con algunas excepciones. Podrán abrir para actividades de refuerzo, para garantizar que los niños menores de seis años puedan ir al centro si los dos padres tienen que trabajar de manera presencial.



En esta fase intermedia comenzarán a abrir las actividades culturales y de ocio. Los cines, los teatros, auditorios y otros espacios similares podrán retomar su funcionamiento, pero deberán hacerlo con butaca preasignada y con la capacidad limitada a un tercio de lo habitual. Los monumentos y salas de exposiciones deberán cumplir con la misma pauta.



Además, se podrán celebrar espectáculos culturales como recitales en espacio cerrados con un tercio de la capacidad habitual. Si son al aire libre, se podrán juntar hasta 400 personas, siempre y cuando estén sentadas.



Los lugares de culto podrán aumentar su capacidad al 50%, en lugar del tercio de la fase anterior.



La última fase es la 3 y ya se puede calificar como avanzada. El presidente español explicó que en dicho período "se flexibilizará la movilidad general", pero seguirá vigente la recomendación del uso de barbijos en el transporte público.



En los comercios se podrá aumentar su capacidad al 50%, pero será obligatorio que haya una distancia mínima de dos metros entre personas.