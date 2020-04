¿Potente inhibidor del coronavirus? El medicamento que podría ser ideal para el tratamiento

La droga todavía no tiene licencia de uso en ningún país del mundo, pero ya se ha probado en otros coronavirus y en el virus ébola

La búsqueda de un tratamiento para la nueva cepa de coronavirus es una de las grandes metas que se ha puesto la comunidad científica desde el comienzo de su expansión por el mundo. La cantidad de casos ya ha superado los 3 millones y el virus se ha cobrado más de 215 mil vidas, por lo que encontrar un fármaco para tratar el cuadro es urgente y necesario.



Una de las drogas de las que se habla como posible tratamiento efectivo es el remdesivir. Producido por el laboratorio Gilead, todavía no tiene aprobación en ningún país del mundo ni tampoco se ha probado efectivo para tratar ninguna patología en particular. Sin embargo, ya se han hecho estudios para su uso contra el virus ébola y contra el MERS -otro virus que produjo una epidemia en Medio oriente hace cerca de 8 años-.



Este miércoles 29 se conoció una noticia que podría tener un impacto positivo en los pacientes que actualmente se encuentran infectados y, en consecuencia, en la salud pública mundial: ese fármaco habría dado resultados positivos en un ensayo realizado en Estados Unidos. Según los resultados, la droga sería muy "potente" al momento de inhibir la nueva cepa de coronavirus (SARS-CoV-2). En manos del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infectocontagiosas (NIAID, por sus iniciales en inglés) del país norteamericano, el ensayo midió la velocidad con que los pacientes pudieron comenzar a respirar por su cuenta. Es decir, el tiempo en que los individuos infectados tardaron en poder dejar la terapia de oxígeno y fueron, más adelante, dados de alta. "El remdesivir es un inhibidor antiviral altamente potente del SARS-CoV-2 en cultivos epiteliales de las vías respiratorias", afirmó el informe publicado en BioRxiv.



Los resultados de la investigación aseguraron que "en ratones infectados con virus, la administración terapéutica de remdesivir disminuyó la carga viral pulmonar y mejoró la función pulmonar". Es así que los autores concluyeron que los datos "proporcionan evidencia sustancial de que el remdesivir es muy activo contra el SARS-CoV-2 in vitro e in vivo, lo que respalda sus pruebas clínicas adicionales para el tratamiento de COVID-19". Así lo indica el extracto del ensayo complementario al anunciado por la NIAID.



Por su parte, Gilead informó acerca de otro estudio a través de su web. La empresa dio a conocer resultados más detallados de otra investigación que ella misma ha estado realizando. Los especialistas del gran laboratorio compararon un tratamiento de cinco días con otro de diez, pero sin un grupo placebo. El análisis de los casos mostró que ambos grupos evolucionaron de igual manera; eso sugiere que un ciclo más corto de tratamiento podría ser tan efectivo como uno largo, aunque los resultados no fueron estadísticamente significativos.





Gilead is aware of positive data emerging from the NIAID study of our investigational treatment for COVID-19. Read more: https://t.co/Aq9J6nS43Y. — Gilead Sciences (@GileadSciences) April 29, 2020

Gilead ha asegurado que tendrán resultados más profundos y precisos a fines del mes de mayo. Eventualmente, en dicho momento podrán saber si el remdesivir se constituye como una droga adecuada para tratar del coronavirus presente en el mundo hoy en día y cuál sería el período de administración en los pacientes infectados.



Cabe mencionar que la empresa se encuentra en la búsqueda de la aprobación de las agencias sanitarias del mundo, un objetivo que continuará persiguiendo mientras siguen activas las investigaciones.

¿Qué es el remdesivir?

Según explica la propia web de Gilead, se trata de un fármaco antiviral de amplio espectro que se ha probado en animales contra múltiples patógenos emergentes, incluidos el ébola, Marburg, MERS y SARS. Las pruebas realizadas han mostrado que podría transformarse en un posible tratamiento contra el Covid-19, la patología que actualmente azota al mundo entero y mantiene a la mayoría de las personas aisladas de sus entornos. Sin embargo, tal como se mencionó anteriormente, su seguridad y eficacia para este objetivo todavía se encuentran en evaluación, dado que los primeros resultados podrían no ser del todo precisos y su efectividad podría no ser tan alta. Algo similar sucedió cuando se probó este fármaco contra el virus ébola: en un principio se mostró altamente efectivo y luego, con investigaciones más profundas, se probó que no lo era tanto.

Un laboratorio argentino también está buscando un tratamiento

Elea-Phoenix se ha sumado a la búsqueda de un medicamento que permita tratar el Covid-19. Durante las últimas semanas la compañía estuvo enfocada en comenzar la fase de ensayos clínicos con dos moléculas que ya se utilizan para otros tratamientos. Ambas drogas están disponibles en el mercado argentino y podrían ser de gran utilidad para mejorar la sintomatología de la enfermedad, aunque todavía es necesario esperar los resultados.



"La Ivermectina y el Telmisartan son dos drogas utilizadas hace muchos años para tratamientos de distintas patologías en humanos", había asegurado Eduardo Spitzer, Director Científico de Elea-Phoenix, en ocasión del comienzo de las investigaciones. Asimismo, había dicho que es positivo que se trate de moléculas que ya se utilizan en humanos, dado que "esto implica que se conoce el comportamiento que tienen al ingresar al organismo, cómo las procesan las células y cómo se eliminan, lo cual simplifica el proceso para avanzar con los ensayos clínicos".