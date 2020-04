¿Cuáles son los mejores cuentas de instagram para seguir y ejercitarse en casa?

El ejercicio es una de las claves de la vida saludable y en tiempos de cuarentena es importante mantener la rutina en el hogar

El hábito de ejercitarse es fundamental para mantener un estilo de vida saludable. Seguir una rutina, ya sea diaria o de algunas veces a la semana, es esencial para que el cuerpo se mantenga en movimiento y la actividad física tenga un impacto positivo sobre el organismo, tanto a corto como a largo plazo.



En Instagram y en otras redes sociales hay una gran cantidad de cuentas que difunden estilos de vida saludable y que apuntan a incentivar a que las personas en sus casas puedan comenzar a hacer ejercicio.



Más allá de cualquier consejo que se pueda encontrar en páginas de internet o en redes sociales, es importante no hacer ejercicios que estén fuera de las capacidades de cada persona o que puedan poner en riesgo su salud física. Esto significa que al hacerlo en soledad y en los hogares -y dada la situación sanitaria y de cuarentena-, es necesario tener cuidado y evitar todo tipo de lesiones.



Aquí, 9 cuentas de instagram que pueden motivar a hacer ejercicio en casa



@AlexiaClark



Casi un millón y medio de seguidores aprenden a ponerse en forma con ella, Alexia Clark, a través de su cuenta de Instagram. La característica más importante: no es una aficionada. Es experta en nutrición y entrenadora personal, por lo que sus consejos y ejercicios están respaldados por su formación.



Además, mantiene su perfil muy activo, por lo que constantemente hay contenido nuevo para quienes busquen inspiración para entrenar en el hogar. Allí se podrán encontrar rutinas completas y tutoriales específicos para comprender cada ejercicio y poder hacerlo adecuadamente. Quienes quieran entrenar por su cuenta y tengan ganas de empezar por rutinas cortas e intensas aquí tienen una opción ideal.



@Patrickbeach



Es tan importante trabajar el físico como la mente, que muchas veces es la gran olvidada y necesita tanto entrenamiento o más que el propio cuerpo.



En Instagram hay una gran cantidad de personas conocidas como ‘yoggies’, que precisamente hacen yoga y difunden esa práctica. Uno de ellos es Patrick Beach, dueño de un estudio especializado en Los Ángeles aunque suele viajar por el mundo dando clases magistrales.



En su perfil oficial hay un poco de todo. Desde fotos que inspiran a hacer ejercicio y llegar a hacer yoga como él, hasta posturas concretas de yoga. A su vez, cada posteo está acompañado de información sobre el yoga y cada postura específica, por lo que no solo es una cuenta que inspira a hacer ejercicio, sino que también informa.



@bjgaddour



BJ Gaddour es un experto en entrenamiento deportivo que durante mucho tiempo fue además el director de fitness de la revista Men’s Health.

Te puede interesar Alimentos con proteínas ideales para fortalecer los músculos

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Brahim Junior (BJ) Gaddour (@bjgaddour) le 29 Avril 2020 à 11 :09 PDT

Te puede interesar Salida de la cuarentena: este es el plan de España que Argentina podría imitar



Comparte en su perfil de Instagram rutinas express y otros consejos, la mayoría con vídeos grabados entrenando sobre la arena de Malibú, en California. El objetivo es inspirar a todas las personas que lo siguen -y ganar seguidores, claro- a que entrenen por su cuenta y puedan ponerse en forma como él.



@simeonpanda



Fitness clásico, con pesas pesadas y mucho movimiento. Esa es la descripción más clara de este perfil y de lo que se va a encontrar allí. Para quienes busquen hacer el entrenamiento clásico de fitness en el que las pesas tienen mucho peso, Simeon Panda es la alternativa ideal en Instagram.



Las rutinas que comparte son muy completas, pero también son exigentes. La realidad es que no son ejercicios para empezar a ponerse en forma, sino para seguir una rutina de entrenamiento que ya se tiene hace tiempo. Para quienes son principiantes se aconsejan otras opciones, menos exigentes y más leves.





Te puede interesar Ayuno intermitente: advierten que podría aumentar el riesgo de diabetes

Se trata de uno de los influencers de fitness más seguido, ya que cuenta con casi 4 millones y medio de seguidores, y su éxito es tal que incluso tiene su propia línea de ropa deportiva.



@dan_bailey9



No podía faltar al menos una referencia al crossfit, otro de los grandes ejercicios de moda responsables de la fiebre por el fitness.



Una de las cuentas donde se pueden encontrar rutinas de crossfit es la de Dan Bailey. Él es competidor de primer nivel de esta disciplina y en Instagram comparte rutinas y ejercicios para que cualquiera pueda intentarlo en casa y ponerse en forma.



@markrobberds



Mark Robberds es un instructor de yoga clásico que imparte lecciones por todo el mundo, además de enseñar distintas posiciones y proporcionar consejos para el entrenamiento en su perfil de Instagram.



Es uno de los yoggies más didácticos que existen en la red ya que incluso da consejos básicos para que sus seguidores conozcan bien sus cuerpos y las diferencias entre determinados detalles que pueden marcar la diferencia a la hora de entrenar como puede ser por ejemplo la diferencia entre movilidad y flexibilidad.