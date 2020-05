Uso obligatorio de barbijos: cuál es el material ideal para hacerlos en casa y que sean efectivos

Actualmente el uso de barbijo es obligatorio en la mayoría de los distritos del país, tanto para salir a la vía pública como en espacios cerrados

En medio de la pandemia por la nueva cepa de coronavirus y la disposición de aislamiento obligatorio en gran parte del mundo, una de las medidas que se ha tomado en las últimas semanas es el uso de barbijos o tapabocas. De acuerdo al país y al distrito la normativa cambia, pero en general se exige para transitar por la vía pública, para frecuentar espacios cerrados -comercios, bancos, supermercados, farmacias, por ejemplo- y en cualquier lugar de trabajo. De esta manera se intenta prevenir el contagio masivo de Covid-19, una enfermedad que hasta el momento ha causado más de 250 mil muertes en todo el mundo, de acuerdo a los datos que se tienen hasta el momento.

En este punto, es importante señalar en dos aspectos centrales del problema. Por un lado, que el nivel de contagiosidad del virus es alto, de modo que el barbijo puede constituir una barrera más para evitar que pase de persona a persona y se propague. Por otro lado, todavía se desconoce la cantidad de individuos que tendrían en virus pero no habrían presentado síntomas, los famosos asintomáticos. Este grupo de personas, de acuerdo a la información que se tiene hasta el momento, puede no sentir la enfermedad en su cuerpo pero sí contagiar a otros. Es por estos dos aspectos que el uso de barbijo se ha aconsejado de manera vehemente, tanto por los especialistas médicos como por las autoridades de diversas partes de la Argentina y del mundo. En algunos distritos incluso es obligatorio y el personal policial de a pie se encarga de controlar que se cumpla esa disposición.

Los barbijos caseros deben seguir ciertas pautas

Sin embargo, conseguir barbijos puede ser dificultoso, dado que la demanda ha aumentado de manera exponencial y no siempre hay stock para satisfacerla en las farmacias o kioscos de barrio. Como consecuencia de ello, las autoridades argentinas y de otros países han aconsejado hacer tapabocas caseros, que se pueden realizar con telas o prendas que se tienen en el hogar y cumplan la misma función. De esta manera se reduce la demanda de barbijos hechos como tales -aquellos que se venden en farmacias y que usan muchos profesionales de la salud- y se permite que todas las personas que no pueden acceder a dichos productos puedan proteger su salud y la de otros, al igual que estar dentro de la normativa local. Ahora bien, para aquellos que quieren hacer sus tapabocas o comprarlos hechos, hay una pregunta fundamental que deben hacerse. ¿Cuál es la mejor tela para que el elemento cumpla con su función y sea realmente efectivo? Hacerlo en casa permite reducir algunos costos y que sea un producto reutilizable, pero también es necesario tener en cuenta la importancia que tiene la tela. No todas son aptas para ser usadas como tapabocas, dado que algunas muy porosas y abiertas pueden permitir el paso de las gotas de respiración, tos o estornudos que contagian el coronavirus y otras enfermedades.

Estudios científicos sobre barbijos caseros

Hasta el momento no existen estudios que hayan analizado la efectividad de las máscaras caseras en la prevención del contagio del coronavirus puntualmente. No solamente se trata de un virus nuevo, sino que además las diversas entidades científicas del mundo todavía debaten este aspecto del problema, aunque la recomendación general es usar barbijos para deambular por las ciudades.

Como antecedente se podría citar un estudio realizado en 2013 que se había puesto como objetivo comparar la efectividad de los barbijos caseros -fabricados con nueve telas de uso frecuente- con la de los profesionales de uso quirúrgico.

La investigación se centró en el virus gripe, que ha causado varias epidemias y pandemias y que, por el momento, es uno con los que más se compara al coronavirus -por el tamaño, por las características del contagio, por la enfermedad que provoca-.

Según los resultados del análisis, las telas que se usan en las bolsas de aspiradora y en los trapos de cocina son las que han mostrado una mayor eficacia a la hora de filtrar el aire, mientras el lino y la seda son los que menos protegen. Sin embargo, no es la única característica que se debe tener en cuenta a la hora de pensar en el material ideal para un barbijo casero. La interacción con la superficie de la cara también es un factor a considerar, dado que las telas muy rígidas pueden permitir el paso del aire, según lo indica el estudio.

Es por eso que el algodón se constituye como el material más adecuado para hacer barbijos caseros, que tenga la efectividad adecuada y que realmente cumplan con la función para la que han sido hechos. Además de que se ajusta bien a la forma de la cara por la elasticidad y versatilidad que tiene, también es amigable con la piel, dado que no suele provocar reacciones alérgicas o irritaciones. Este último punto es esencial si el elemento se va a utilizar por una gran cantidad de horas, ya que algunas telas pueden no ser incómodas para usarlas unos minutos pero tornarse molestas a lo largo del tiempo. Precisamente esto es lo que se evita si se hace el barbijo de algodón.Otro punto importante para saber si cumple su función o no lo hace es el grosor de la tela. Una capa de algodón no previene la salida de aire y puede que tampoco prevenga la salida de las partículas del virus, tanto del covid-19 como de otros. Es por eso que se recomienda hacer tapabocas de doble o triple capa y constatar que el aire no pase de un lado a otro -se puede hacer soplando o respirando y colocando la mano del lado de afuera-.

Algunos estudios señalan que el algodón es la tela más adecuada para los barbijos caseros

Por último, es importante que el producto permita respirar de manera adecuada, dado que si no sería muy molesto o incluso imposible de usar. Las telas rígidas en algunos casos no dejan que la persona respire bien, lo mismo que sucede cuando las capas de tela son muchas. De acuerdo a la investigación mencionada los mejores artículos domésticos para hacer tapabocas son las fundas de almohada y las remeras hechas completamente de algodón.

Reutilizables, pero ¿cómo es más adecuado lavarlos?

Los tapabocas caseros, al ser de telas resistentes, se pueden lavar y volver a usar las veces que sea necesario. No obstante, es importante que la tela no se deteriore para que cumplan con su objetivo. De este modo, según los especialistas, la mejor forma de lavarlos sería con agua a 60 grados con detergente neutro o de lavarropas, pero dentro de lo posible no ponerle sustancias que pueden ser efectivas para eliminar los virus pero pueden dañar la tela -lavandina, alcohol, entre otros-.

¿Cómo usarlos de forma correcta?

Los barbijos de tela hechos en casa con materiales comunes se pueden usar como una medida de salud pública sumada al distanciamiento social e higiene.

Las autoridades argentinas difundieron información acerca de cómo es la mejor forma de hacerlos y utilizarlos. Estos son los puntos fundamentales a tener en cuenta:

Se debe ajustar bien pero cómodamente contra el puente nasal y el costado de la cara

Debe esta r asegurado con lazos o elásticos para las orejas

Debe tener varias capas de tela (al menos 2)

Debe permitir la respiración sin dificultad

Se debe poder lavar y secar en el lavarropas sin daños o sin cambiar su forma y a mano con jabón.

En Argentina todavía es obligatorio el uso de barbijos

Al momento de usarlo se deben tener en cuenta una serie de puntos, que de no respetarse pueden hacer totalmente inefectiva su utilización.

Antes de ponerte un barbijo, lavate las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.

Cubrite la boca y la nariz con el barbijo. Asegurate que no haya espacios entre el barbijo.

Evitá tocar el barbijo mientras lo usás; si lo hacés, lavate las manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol.

Cambiá de barbijo en cuanto esté húmedo o visiblemente sucio.

Para quitarte el barbijo: Hacelo por detrás sin tocar la parte delantera del barbijo, ponelo inmediatamente en un recipiente cerrado y lavate las manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol.

Por último, es esencial entender que el uso de este tipo de elementos no elimina las recomendaciones anteriores para la prevención del contagio. La distancia social, el lavado de manos y la desinfección de superficies son clave para evitar la expansión del nuevo coronavirus.