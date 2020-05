Coronavirus: récord de contagios en 24 horas y cambios en los criterios de diagnóstico

Día tras día las autoridades sanitarias argentinas dan a conocer un reporte en el que detallan la situación que se vive en el país respecto del coronavirus

Al igual que sucede diariamente, este miércoles las autoridades sanitarias argentinas hicieron público el reporte diario número 119 en relación a la situación de coronavirus en el país. Según esa información, la cantidad total de casos confirmados en el país es de 6.563 de los cuales 285 se agregaron en el último día. Es importante tener en cuenta que el 94% de los pacientes que se reportaron con casos nuevos se encuentran en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Así, la tasa de incidencia es de 14,5 casos cada 100 mil habitantes argentinos.

La edad media de afectación es de 41 años; del total de casos el 49% son mujeres y el 51%, hombres, aunque todavía no hay evidencias de que el virus afecte de manera específica a uno de los dos géneros. En este informe se señaló que los niños, niñas y adolescentes actualmente representan el 9% de los casos totales; las personas de entre 20 y 60 años abarcan el 70% de los casos y el restante 21% afecta a pacientes mayores de 60 años.

En este informe también se remarcó que del total de la población afectada, el 28% posee cobertura de salud exclusiva del Estado y el 72% tiene cubierta esta necesidad por obras sociales y empresas de medicina prepaga.

EN VIVO | Reporte diario desde el Ministerio de Salud - Nuevo coronavirus COVID-19 https://t.co/fAdm8hYvYU — Casa Rosada (@CasaRosada) May 13, 2020

Las autoridades informaron, además, que el 14,2% de los casos están relacionados a un antecedente de viaje, lo cual implica que se habrían contagiado el virus en alguno de los otros países afectados. Desde el comienzo de la pandemia y de los pacientes confirmados en Argentina esta cifra ha ido en descenso y continúa con esa tendencia. Esto se debe a que el porcentaje de personas con antecedentes de viajes es menor, como consecuencia del cierre de las fronteras del mundo, y al mismo tiempo, es mucho mayor la proporción de hombres y mujeres que tienen contacto con pacientes infectados.

Te puede interesar Sorprendente: cómo es la dieta Sirtfood que permitió a Adele bajar 50 kilos

El 45,3% ha tenido contacto con un caso positivo de COVID-19 y solo el 29,3% tiene el virus por transmisión comunitaria, que es precisamente lo que se trata de evitar con el aislamiento preventivo y obligatorio vigente hasta el momento.

Total de fallecidos

El total de fallecidos en Argentina actualmente asciende a 321 personas, 4 de las cuales se han reportado en las últimas 24 horas. Así, la tasa de letalidad es del 4,9%, mientras que la relación con el total de la población es de 7 fallecidos cada millón de habitantes. Cabe mencionar que el 60% de los fallecidos son hombres, mientras que el 40% son mujeres. El promedio de edad de las víctimas fatales es de 76 años, es decir que la mayoría se encontraba dentro de la población que se considera de mayor riesgo.

La Lic. Carla Vizzotti está al frente del informe todos los días

Es importante aclarar, además, que ya son 147 los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos por esta causa. Al mismo tiempo, los recuperados ascienden a 2.266. Los pacientes que han superado la enfermedad representan el 34% del total de los casos confirmados.

Las provincias de Formosa y Catamarca se mantienen sin casos reportados hasta el momento, por lo que todavía son 22 los distritos del país que tienen pacientes infectados de Covid-19. Por su parte, La Pampa solo tiene casos importados, es decir que no ha habido contagios en su territorio. Por último, es importante tener en cuenta que Jujuy, San Juan, San Luis, La Pampa y Santa Cruz no han tenido casos en los últimos 14 días.

Te puede interesar Uso obligatorio de barbijos: cuál es el material ideal para hacerlos en casa y que sean efectivos

Por último, el funcionario aclaró que ya se han hecho 90.474 tests en todo el país, de los cuales 2.927 se hicieron en las últimas 24 horas. Esto significa que se han realizado 1.993 por millón de habitantes. Es importante destacar que solo el 6% de los análisis se realizaron en el Instituto Malbrán, mientras que el resto se hicieron el la red de 314 laboratorios descentralizados en todo el país. Esos testeos permitieron descartar hasta el momento 68.926, en un 99% por análisis de laboratorio y tests virológicos y en un 1% por la sintomatología -que no era característica de coronavirus-.

Caso sospechoso

En este informe los funcionarios de la cartera sanitaria comunicaron, además, una novedad en relación a los criterios para considerar un caso como sospechoso de Covid-19.

La fiebre de 37.5 ºC, junto con la presencia de tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o las alteraciones del gusto y del olfato, se mantienen como criterios para considerar que un paciente podría estar enfermo de coronavirus. Es importante tener en cuenta que la aparición de estos síntomas se debe asociar, además, a un antecedente de viaje -que ahora es más difícil por el cierre de fronteras- o a la residencia o visita a una zona donde hay transmisión comunitaria o en conglomerados.

Otro de los criterios para considerar que un paciente puede tener Covid-19 es que forme parte del personal de salud o del personal esencial, como las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Asimismo, las personas que viven en barrios populares -donde más del 50% de la población no tiene un título de propiedad y hay dificultad para el acceso a dos o más servicios- o en comunidades cerradas u originarias. Para considerarlo sospechoso de Covid-19 el o la paciente tiene que presentar dos o más síntomas de los anteriormente mencionados. Desde el ministerio de Salud explicaron que ya no es fiebre junto a otros de los síntomas, sino dos de ellos, cualesquiera sean.

Otro de los criterios es a partir del contacto con una persona con diagnóstico confirmado de coronavirus. Esto significa que si se constata el contacto estrecho con dicho paciente ya se puede considerar a la otra persona como sospechosa de haber contraído el virus.

Te puede interesar Superintendencia de Salud: cómo hacer un cambio de obra social

Cuando una persona cumpla con alguno de los criterios para considerarse posible caso de Covid-19 se le habilitarán las pruebas diagnósticas necesarias -test de PCR- para confirmarlo o descartarlo.

Además, se explicó que en caso de que haya una alteración del gusto o del olfato -disgeusia o anosmia- de reciente comienzo y de causa no explicada se promueve el aislamiento y la prueba de PCR al tercer día.

En aquellos lugares donde hay transmisión comunitaria, en caso de recibir un paciente con un diagnóstico de neumonía con una situación que no puede ser detectada como etiología también se lo considera caso sospechoso.

Por último, en aquellos lugares donde no está circulando el virus, si un paciente presenta una enfermedad respiratoria grave sin antecedentes ni etiología también se sospecha que puede tener coronavirus.

En esta edición del informe diario el ministerio de Salud convocó a Mabel Bianco, una médica que dedicó su vida a la lucha por los derechos de las mujeres y por que todas ellas tuvieran acceso a la salud.

Mabel Bianco, en plena exposición durante el informe diario de este miércoles

La experta hizo hincapié en la importancia de continuar con el cuidado de la salud reproductiva en todos sus aspectos, tanto en el parto como durante el embarazo. En muchos casos algunos controles -sobre todo cuando se deben hacer en los primeros meses de gestación- se están dilatando y eso puede impactar negativamente en la salud de la mujer y del bebé que está gestando.

Sin embargo, estos no son los únicos aspectos a los que la profesional quiso referirse. También puso de manifiesto la importancia de seguir cuidando la salud sexual y reproductiva a través de la prevención de los embarazos y de la la prevención del contagio de enfermedades de transmisión sexual. "En muchos casos las fuerzas de seguridad han enviado a las personas de vuelta a sus casas por considerar que la compra de anticonceptivos no es esencial", explicó. Al mismo tiempo, agregó que en ocasiones "en los hospitales las mismas fuerzas de seguridad no dejan entrar a las personas que van a buscar métodos anticonceptivos y de barrera porque consideran que no son importantes".