Coronavirus: ya son más de 25 mil los casos confirmados en Argentina

Día tras día las autoridades sanitarias argentinas dan a conocer un reporte en el que detallan la situación que se vive en el país respecto del coronavirus

Al igual que sucede diariamente, este jueves las autoridades sanitarias argentinas hicieron público el reporte diario en relación a la situación de coronavirus en el país. Según esa información, la cantidad total de casos confirmados en el país es de 25.987, de los cuales 1.226 se han reportado en las últimas 24 horas. Ese número se configura como uno de los más altos desde el comienzo de la pandemia y de la presencia de la enfermedad en el país. Es importante tener en cuenta que la tasa de incidencia es de 57,3 casos cada 100 mil habitantes argentinos.

De ese total, el 42% tiene residencia en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el 50% pertenece a la provincias de Buenos Aires. Además, hay un 3,5% de los pacientes reportados nuevos que se dio en la provincia de Chaco y un 1% en Río Negro y Neuquén.

Es importante destacar que del total de casos confirmados, 9,4% se encuentran dentro del grupo de trabajadores de la salud.

La edad media de afectación es de 36 años, es decir, dos por debajo del promedio que se tenía hasta algunos días atrás. Del total de casos confirmados el 49,3% son mujeres y el 50,7%, hombres.

En este informe también se remarcó que del total de la población afectada, el 36% posee cobertura de salud exclusiva del Estado y el 64% tiene cubierta esta necesidad por obras sociales y empresas de medicina prepaga.

De dónde provienen los contagios

Las autoridades informaron, además, que el 3,8% de los casos están relacionados a un antecedente de viaje, lo cual implica que se habrían contagiado el virus en alguno de los otros países afectados. Desde el comienzo de la pandemia y de los pacientes confirmados en Argentina esta cifra ha ido en descenso y continúa con esa tendencia. Esto se debe a que el porcentaje de personas con antecedentes de viajes es menor, como consecuencia del cierre de las fronteras del mundo, y al mismo tiempo, es mucho mayor la proporción de hombres y mujeres que tienen contacto con pacientes infectados.

El 41% ha tenido contacto con un caso positivo de COVID-19 y solo el 38,3% tiene el virus por transmisión comunitaria, que es precisamente lo que se trata de evitar con el aislamiento preventivo y obligatorio vigente hasta el momento. Este tipo de transmisión se puede observar en la Ciudad de Buenos Aires, así como en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. También en algunas localidades de Chaco, Córdoba, Río Negro y Chubut. Es importante tener en cuenta que todas las localidades que tienen transmisión comunitaria del virus continúan en el régimen de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que estaba vigente a nivel nacional hasta el pasado lunes. Desde entonces, el resto del país ingresó en un nuevo régimen, conocido como distanciamiento social, preventivo y obligatorio, y dejó la cuarentena total para aquellos distritos con mayor circulación viral.

El total de fallecidos en Argentina actualmente asciende a 741 personas. Así, la tasa de letalidad se mantiene en un 2,8%, mientras que la relación con el total de la población es de 16,2 fallecidos cada millón de habitantes. Cabe mencionar que el 57% de los fallecidos son hombres, mientras que el 43% son mujeres. El promedio de edad de las víctimas fatales es de 75 años, es decir que la mayoría se encontraba dentro de la población que se considera de mayor riesgo.

Es importante aclarar, además, que ya son 325 pacientes que están en unidades de cuidados intensivos por esta causa, de acuerdo a lo informado por los sistemas de salud de las diversas jurisdicciones. Al mismo tiempo, los recuperados ascienden a 8.332.

Es importante tener en cuenta que de acuerdo al informe epidemiológico la provincia de Formosa no tiene casos confirmados de coronavirus. De este modo, vuelven a ser 22 los distritos del país con presencia de pacientes infectados. Por su parte, La Pampa solo tiene casos importados, es decir que no ha habido contagios en su territorio. Por último, es importante tener en cuenta que San Luis, La Pampa y Tierra del Fuego no han tenido casos en los últimos 14 días.

Testeos en todo el país, la clave para detectar casos

Por último, el funcionario aclaró que ya se han hecho 214.807 tests en todo el país. En la jornada de ayer se realizaron 6.288, lo cual permite decir que en Argentina se realizan 4.733 tests cada millón de habitantes. Es importante destacar que algunos de ellos se realizaron en el Instituto Malbrán, mientras que el resto se hicieron el la red de 338 laboratorios descentralizados en todo el país. Esos testeos permitieron descartar hasta el momento 151.512 casos de Covid-19, en un 99% por análisis de laboratorio y tests virológicos y en un 1% por la sintomatología -que no era característica de coronavirus-.