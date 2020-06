¿Cuál es el riesgo de un nuevo brote de coronavirus luego del aislamiento?

En la mayoría de los países, después del período de aislamiento, los casos nuevos de coronavirus han sido pocos

Después de la aparición del coronavirus y del aislamiento que se tomó como medida más fuerte para detenerlo, los ojos de las autoridades y de los ciudadanos están puestos en un potencial nuevo brote. Un rebrote que podría hacer que el virus se expanda todavía más y podría requerir de nuevas medidas para detenerlo.

La pregunta en ese sentido es cuál es el riesgo real de que el virus vuelva a expandirse después de haber cumplido con la cuarentena y afecte a más personas todavía.

Para poder responder esa pregunta es necesario analizar cómo evolucionó la situación después del aislamiento en aquellos países donde el virus se extendió con mucha fuerza, es decir, donde tuvieron una gran cantidad de casos en poco tiempo.

Qué pasó en China

China es el primer país donde apareció esta nueva cepa de coronavirus y desde donde se extendió al resto del mundo. En ese sentido, fue el primer sitio donde el virus se expandió de manera masiva y, al mismo tiempo, donde se tomaron las medidas de seguridad sanitaria para detener esa situación. Es por eso que desde un principio se ha tomado como referencia para saber cuál es el riesgo de rebote, dado que se podría decir que está más adelantado en la realidad que actualmente aqueja al mundo.

Según informó la agencia Télam hace pocos días, las autoridades chinas aseguraron que tienen contenidos los brotes de coronavirus registrados en las últimas semanas. Reportaron este sábado que en la última jornada se detectaron 22 nuevos casos en Beijing, donde continuaban los testeos masivos tras el rebrote de coronavirus detectado hace 15 días en un mercado mayorista.

La cifra marca una leve caída con respecto a la semana previa, lo cual podría evidenciar que se llegó al pico de nuevos casos y que el brote está efectivamente bajo control. Así lo afirmó el jefe epidemiólogo chino Wu Zunyou esta semana.

Corea del Sur

Otro de los países asiáticos a los que el coronavirus llegó rápidamente fue Corea del Sur. Allí actualmente tienen 12.800 casos confirmados de Covid-19 y los fallecidos son 282.

En los últimos días, ya levantado el aislamiento, se detectaron nuevos focos de coronavirus. Cabe mencionar que Corea del Sur es un país que ha sido elogiado por su gestión de la crisis, tanto por otras naciones como por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), y que en algún momento parecía tener su brote bajo control.

Con 67 contagios, la nación asiática registró su mayor incremento diario de casos en tres semanas, en medio de una tendencia al alza en las nuevas infecciones.

¿Y en Europa?

Europa tuvo, en medio de esta pandemia, realidades muy disímiles. Algunos países resultaron mucho más afectados que otros, al tiempo que algunos controlaron la situación de manera más efectiva que sus vecinos.

En Alemania, por ejemplo, las autoridades dijeron que el número de trabajadores infectados por un brote en el mayor matadero del país subió a 1.029 de los 803 detectados hasta el viernes, pero que no había pruebas de una propagación importante en la ciudad donde está ubicado.

El brote en el matadero, el tercero en la semana en Alemania, es uno de los mayores desde que el país declaró que su epidemia de coronavirus estaba mayormente controlada y comenzó a relajar gradualmente las restricciones.

Es importante tener en cuenta que Alemania fue uno de los países donde el coronavirus se extendió ampliamente, pero donde los índices de mortalidad se mantuvieron más bajos que en sus vecinos. Actualmente el país germánico tiene más de 195 mil casos confirmados y 8.982 fallecidos, lo cual da un porcentaje de letalidad del 4,5.

En el Reino Unido, por su parte, la situación es totalmente diferente. Se trata del tercer país con más muertes por la pandemia en todo el mundo, aún cuando no fue de los más afectados en un principio. A pesar de ello, el gobierno en manos de Boris Johnson anunciará la próxima semana la relajación de más restricciones a partir del próximo 4 de julio. Esta medida es algo sorpresiva, dado que incluye la reapertura de pubs, entre otros puntos centrales; al igual que en la mayoría de los países, la idea central de las reaperturas apunta a la recuperación y posterior estabilización de la economía.

Boris Johnson anunció que reabrirán algunas actividades en el Reino Unido

También en Francia, otro de las naciones más golpeadas por el brote en Europa, el Gobierno informó que se reabrirán cines y casinos y se permitirá la práctica de deportes de equipo. A su vez, las autoridades indicaron que el 11 de julio podrán reabrir los estadios para un máximo de 5.000 espectadores, tras "la evolución satisfactoria de la epidemia" y el "buen nivel de preparación" del país. Allí, los nuevos casos reportados diariamente no superan las dos cifras, por lo que las autoridades consideran que las actividades mencionadas se pueden comenzar a habilitar.

Australia

En Australia, las últimas medidas han dado marcha atrás en relación a las autorizaciones que se habían hecho. Las autoridades anunciaron que desde esta semana se limitarán las reuniones en domicilios y lugares públicos en Victoria, luego de que el estado más densamente poblado del país registrara incrementos de dos dígitos en los casos de Covid-19 por cuarto día consecutivo.

Si bien los números no son tan diferentes a los que reporta Francia -dado que no han superado los 100 casos diarios-, las autoridades australianas han tomado medidas diferentes.

¿Qué pasa en América?

La situación en el continente americano es diferente. Si bien el coronavirus llegó apenas más tarde que a Europa y a algunos países asiáticos, la respuesta a esta situación distó mucho de ser integral y de tener posiciones similares. Cabe mencionar que actualmente el mayor brote de coronavirus se encuentra en los países que componen América.

La ciudad de Nueva York fue una de las más afectadas de Estados Unidos

Es por eso que resulta necesario analizar la realidad de manera específica en cada caso y evaluar qué ha sucedido en cada país en particular.

Con más de 2,2 millones de casos y casi 120.000 muertes, Estados Unidos es, con mucha distancia, el país más golpeado por la Covid-19.

La curva ha crecido con rapidez en todo el territorio estadounidense, un hecho que no detuvo la reapertura que ya protagonizan, con mayor o menor ritmo, todos los estados. Uno de los más afectados es el estado de Florida, que se consolida como uno de los principales focos de la enfermedad en el país. El estado superó por tercer día consecutivo su récord de casos diarios, con 4.049, lo cual lo lleva a un total de 93.797, de los cuales 3.144 fueron mortales.

El avance descontrolado de la enfermedad preocupa también en países vecinos de Argentina, especialmente en Brasil. La nación carioca ya superó el millón de infectados y pasó la barrera de los 50.000 muertos.

Sin embargo, según los epidemiólogos, la cifra de casos puede ser hasta seis veces mayor en Brasil, donde desde el inicio de la pandemia se detecta una subnotificación de casos, ya sea por escasez de test o falta de identificación en los centros médicos de Covid-19. Así lo ha consignado la agencia Télam.

Cifras alarmantes fueron también registradas en los últimos días en México, que superó las 20.000 muertes por el coronavirus. Por su lado, Perú, que se convirtió en el sexto país del mundo con mayor número de enfermos, al haber reportado 247.925 casos.

Es importante destacar que en todos los países del continente todavía la curva de crecimiento de casos es ascendente. Por eso, todavía no se pueden sacar conclusiones acerca de cómo se comportará la salida del aislamiento, en aquellos países que lo tengan vigente.

Cuál es la situación en Argentina

El coronavirus llegó a la Argentina el 3 de marzo; en aquel momento se reportó el primer caso positivo, que fue un hombre que llegó de Italia en un vuelo comercial. La cuarentena se decretó el 20 de marzo, aunque en esa etapa todavía no se había expandido de manera masiva por el país.

Desde entonces los casos de coronavirus han aumentado, sobre todo desde que se incrementó la capacidad de testeo y las búsquedas activas de pacientes infectados. Con esa puesta en marcha de las autoridades sanitarias se puso de manifiesto que el problema más severo está en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense y en algunas localidades específicas de las provincias de Chaco, Neuquén, Río Negro y Chubut. Es por eso que el 85% del país se encuentra en la fase 5 de las medidas tomadas para sobrellevar la pandemia -titulada distanciamiento social, preventivo y obligatorio- y los sitios donde hay transmisión comunitaria de coronavirus todavía están en las primeras fases.

Las autoridades argentinas anunciaron una extensión de la cuarentena en ciertas zonas del país

Las autoridades aseguran que el pico aún está por delante y que es necesario que la cantidad de casos nuevos detectados diariamente se reduzca para poder empezar a autorizar más actividades y flexibilizar la cuarentena.

¿Hay o no hay riesgo de rebrote?

El análisis de los números del mundo muestra que el riesgo de un rebrote realmente severo y similar al primero es bajísimo. La cantidad de casos nuevos que se registraron en muchos países después del aislamiento no son significativos para considerarse como un nuevo brote de coronavirus que pudiera poner en peligro la salud de la población y al sistema sanitario de los países.

¿Esto significa que no habrá más contagios post cuarentena? No, claro que no. Gran parte de la población no está inmunizada por no haberse contagiado coronavirus, por lo que tienen chances de contagiarse. Ahora bien, cuando esos contagios se comparan con la cantidad total de casos que hubo en plena expansión del Covid-19, no se constituyen como una cifra alarmante, de modo que no sería considerable como rebrote.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que a medida que se flexibilicen ciertas actividades todavía permanecerá la necesidad de mantener las medidas de seguridad y salubridad para disminuir las probabilidades de contagio. Esto significa que la distancia social, el uso de tapabocas eventualmente y el lavado de manos, entre las más importantes, deberán permanecer para evitar potenciales contagios una vez superada la etapa de aislamiento.

Cada país ha tomado las medidas que ha considerado necesarias y pertinentes para detener el avance del coronavirus entre su población. Hay algunos casos que se pueden tomar como referencia para proceder de ahora en adelante.