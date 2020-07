A quienes se aíslen por coronavirus les van a pagar $500 por día: así funciona el plan Acompañar

El gobierno bonaerense anunció que pondrá en marcha esta iniciativa para incentivar el aislamiento en los centros dispuestos a tal fin

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este miércoles que pondrá en marcha un nuevo plan para combatir la pandemia. Se trata del programa "Acompañar" que tiene como principal objetivo hacer que aquellas personas que están contagiadas de coronavirus cumplan el aislamiento afuera de sus casas. Así, se reduce la posibilidad de que contagien a sus familiares o vecinos, lo cual impactaría positivamente en la reducción de nuevos infectados por el virus.

El incentivo se dará a través de la asistencia del Estado mientras la persona se encuentra fuera de su domicilio. Esto significa que el gobierno bonaerense le pagará $500 por día a cada paciente que decida transcurrir el tiempo de cuarentena en uno de los centros de aislamiento que se montaron durante el transcurso de la pandemia y la cuarentena. Cabe mencionar que el tiempo máximo estimado para el aislamiento es de 10 días.

Kicillof denominó a esa ayuda un "subsidio de desarraigo y solidaridad" y contempla un fondo especial para poder brindarla a los ciudadanos de la Provincia. "No es aislar ni confinar. Es acompañar en buenas condiciones este proceso de aislamiento fuera de su casa", aclaró el Gobernador.

El ejecutivo bonaerense relató, además, cómo se tomó la decisión. Detalló que fue un proceso al que se llegó luego de hablar con pacientes, intendentes y ministros, que advirtieron que muchas personas no quieren irse de sus casas cuando no tienen un cuadro severo, que ponga en riesgo su integridad física o su dalud. "No lo hacen porque sienten que pierden algo. Ahí es donde aparece el Estado", agregó Kicillof.

Tecnópolis fue el escenario de la presentación del plan "Acompañar". Precisamente allí se montó uno de los centros para aislamiento de pacientes leves que tiene actualmente la provincia de Buenos Aires y que, según reveló el mandatario, es el más grande de todo el país. Allí hay una capacidad para dos mil personas y está equipado para que aquellos que deban estar en cuarentena por su cuadro clínico puedan tener actividades recreativas, contención psicológica y atención médica.

Además del gobernador Kicillof, en Tecnópolis estuvieron el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, su par en la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, y el ministro de Cultura, Tristán Bauer. Luego de haber recorrido las instalaciones, los funcionarios gubernamentales brindaron una conferencia de prensa. Allí, el ejecutivo bonaerense afirmó que el nuevo plan "es una medida sanitaria fundamental".

Este anuncio llega en un contexto donde los contagios nuevos han mostrado un incremento significativo. El último informe del ministerio de Salud aseguró que en una misma jornada se detectaron más de 5 mil infectados nuevos, lo cual hizo que aumenten los casos totales, que ahora son más de 136 mil. La disminución en el contacto interpersonal impactaría positivamente en la reducción de contagios que se necesita para poder continuar con la apertura de la medida de aislamiento.