Salud digital: adaptación a la pandemia y una nueva demanda de usuarios al sistema de salud

La telemedicina se configura, aún más en este contexto, como una de las herramientas para brindar atención personalizada a los pacientes

La informatización de muchos procesos relacionados a la atención de la salud, así como la digitalización de la información, son demandas que existían antes de la aparición del coronavirus. Algunas entidades ya habían comenzado a trabajar en ellas, pero no todas lo habían hecho y mucho menos, lo habían realizado en forma eficaz.

Cuando llegó la pandemia actuó como impulsora para terminar de ponerlas en marcha, al tiempo que puso en crisis al sistema sanitario en todos sus niveles. Fue por eso que no todos los actores del mundo de la salud -obras sociales, empresas de medicina prepaga, entidades privadas- pudieron dar respuesta a estas necesidades; incluso las que lograron hacerlo no alcanzaron resultados iguales.

El Hospital Italiano es una de las instituciones que ha alcanzado resultados positivos en este proceso de informatización y digitalización de los datos médicos y de la atención. La entidad había puesto en funcionamiento un sistema virtual para los usuarios, que una vez comenzada la pandemia se posicionó como fundamental para brindar atención y al mismo tiempo preservar a los pacientes de ir al hospital.

El Programa de telemedicina es una herramienta que apunta, principalmente, a atender consultas de manera virtual. El objetivo es posicionarse como un espacio donde confluyen la historia clínica electrónica, completada por los profesionales de la salud, con el Portal Personal de salud, que utilizan los pacientes.

Desde el departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano, dirigido por el Dr. Daniel Luna, señalan que la telemedicina se constituye como una herramienta que acerca al paciente a los profesionales de la salud.

Según el Dr. Fernando Plazzotta -médico de planta del departamento de Informática en Salud-, la telemedicina no reemplaza las consultas presenciales, sino que las optimiza. Este punto es importante, dado que uno de los principales miedos alrededor de la telemedicina es que no sea tan útil como las consultas presenciales en situaciones puntuales. Es así que resulta esencial tener en cuenta que hay situaciones que siempre necesitarán presentes las consultas presenciales y que precisamente no son las que se apuntan a cubrir con los servicios virtuales.

Los principales problemas en torno a las consultas de manera digital se relacionan con no tener un sistema específica y puntualmente dirigido a ellas. Con la puesta en funcionamiento del Programa de telemedicina los expertos del Hospital Italiano apuntan a resolver estas problemáticas y mejorar la experiencia de médicos y pacientes.

La aparición de vías de comunicación digitales hizo que hubiera y todavía haya consultas que se realizan a través de repositorios aislados, que no garantizan la seguridad de la información del paciente.

Otro de los problemas que tienen estos canales es la interrupción del trabajo profesional, ya que no siempre se dan en horarios en que el médico puede atender. Esto puede conllevar también a una invasión de la vida privada del profesional porque se lo contacta a través de aplicaciones que se usan para la vida privada -WhatsApp, Facebook, Zoom, Skype, entre otras-.

Toda esa situación deriva, además, en consultas que no suelen ser remuneradas, aún cuando el profesional haya dedicado tiempo en responder a ellas.

Principales características del portal

El portal se configura como la puerta de entrada al Hospital virtual. Se trata de un sistema de comunicación y de integración de información entre el área administrativa y el área sanitaria.

Los principales fundamentos y motivos por los que se desarrolló este Programa de telemedicina son la mayor demanda de información, la mayor demanda de canales alternos de comunicación, la estrategia hospitalaria para la promoción de la salud y la estrategia de empoderamiento de pacientes.

Es esencial tener en cuenta que esta herramienta está disponible para todos y se configura como un portal ubicuo, una de las características que el Dr. Fernando Plazzotta y el Dr. Daniel Luna consideran fundamental para el sistema de salud.

A través del portal los pacientes podrán acceder a citas no programadas, es decir que los especialistas tienen disponibilidad para demandas espontáneas. Además, es una de las alternativas que tienen frente a la demora de las consultas presenciales. En este punto es necesario destacar que cuando las personas tienen una demanda espontánea no siempre requieren, al menos en principio, atención presencial. Allí es donde el portal de telemedicina del Hospital Italiano puede hacer una diferencia y brindar un valor agregado a los usuarios.

Los servicios de telemedicina apuntan a mejorar la atención a los pacientes

Las principales características del portal de telemedicina son las siguientes:

Este portal ofrece la posibilidad de acceso por medio de terceros. Para eso existe el portal del menor -para mayores de 13 años-, el portal vinculado de personas a cargo y el portal compartido.

Otro de los elementos centrales del portal es la integración a un repositorio de datos clínicos. Asimismo, se constituye como un canal de comunicación con el equipo profesional, lo cual contribuye a generar una comunidad virtual de pacientes.

La plataforma, además, tiene canales de soporte virtuales para diferentes funcionalidades y dispone de información para la salud proveniente del equipo asistencial.

Los números del portal

El portal de telemedicina del departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano ha crecido mucho desde su lanzamiento.

Hasta ahora tiene 500 mil usuarios registrados, que son quienes hacen uso de la atención médica por esta vía. El 90% de las personas que forman parte del padrón pertenecen al Plan de Salud de la institución con acceso al portal.

Del total de usuarios el 60% ingresó en el último año y el 40% se registró en el último mes -de los cuales el 60% son miembros del plan de salud del Hospital Italiano.

Luego de comenzada la pandemia y de la presencia del Covid-19 en la Argentina, el total de consultas atendidas por día fue de 3.500. Para las citas por telemedicina todo el plantel del Hospital está disponible.