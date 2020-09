¿Por qué no deberías agregarle canela al café?

El sabor de la canela es para pocos, ya que su peculiaridad hace que no todos la disfruten, pero en grandes cantidades podría ser tóxica

El gusto por el café es masivo. A nivel mundial, en todos los países se toma esta bebida. Cada país, cada región e incluso casa persona lo toma de manera diferente, dado que las costumbres locales e históricas así lo han ido determinando.

En algunos casos las personas disfrutan de agregarle otros sabores al café. Uno de los clásicos es la canela, que combina muy bien con el gusto del café, aunque es un sabor para un grupo selecto de personas, tal como sucede con todos los abores peculiares o fuertes.

Son muchos, entonces, los que le agregan canela al café de la mañana, a la taza que se toman después de comer o a ambas.

¿Es un buen hábito?

La canela es una de las especias más antiguas que se conoce. Fuente de calcio, hierro, selenio, vitaminas C y B1, y aceites esenciales que le otorgan propiedades antioxidantes y antibacterianas.

Ahora bien, casi todos conocen las propiedades medicinales de la canela, pero pocos saben los efectos adversos de su consumo como saborizante de bebidas como el café.

Aunque a simple vista es un alimento seguro, es necesario tener cuidado y no abusar de la canela. En grandes cantidades este saborizante puede llegar a ser tóxico para el hígado, debido a la curamina, un compuesto presente en la canela tipo Cassia, cultivada en China, Indonesia y Vietnam.

Los expertos señalan que la cantidad recomendada de consumo de canela por día es de 0,1 miligramo por kilo de peso corporal. Muy poco. De acuerdo a lo que indican los expertos, consumir más de esa cantidad podría ser perjudicial para la salud.

Esto no significa que haya que dejar de consumir canela, sino que es necesario controlar su ingesta, Se le puede agregar una pequeña cucharada al café, a la tacita que se toma a la noche o a la taza con la que se desayuna, por supuesto que sí. Lo importante es tener en cuenta la cantidad que se consume al día, readecuar los hábitos a las recomendaciones relacionadas a la salud y siempre poner el cuidado y el bienestar por delante.

Además de la canela, ¿el café es malo para la salud?

Año a año, el consumo de café aumenta y por eso es que los científicos tienen interés por las propiedades que podría tener esta bebida, así como sus potenciales efectos adversos. En este punto es importante hacer una pausa y destacar que, de acuerdo a algunas previsiones, el 2020 sería el primer año en el que el consumo de café bajaría. El aislamiento y la permanencia de las personas en sus hogares ha provocado una reducción en el consumo, dado que ya no hay más reuniones, ya no se pide ese café antes de entrar a la oficina o ya no se hace una pausa de trabajo con una taza de café en mano.

Recientemente se publicaron los resultados de un estudio que afirma que las personas deben beber esta bebida por placer y no para prevenir enfermedades.

"El impacto del consumo de café en la salud es importante porque hay pocos factores dietéticos en todo el mundo a los que muchas personas están expuestos con tanta frecuencia", señaló Rob van Dam, profesor de la Universidad Nacional de Singapur y autor principal de la investigación.

El café con cafeína no parece aumentar el riesgo de enfermedades. En cambio, está relacionado con menores probabilidades de varias enfermedades, de acuerdo con los resultados del estudio, algo que se constituye como una gran noticia para los amantes de esta bebida. Los especialistas incluso señalan que dosis moderadas de cafeína son generalmente seguras para la mayoría de las personas.

¿Cuál sería el problema de consumir café, entonces?

Como sucede con otros alimentos o bebidas, el problema no está en el consumo en sí mismo, sino en el exceso. Las cantidades elevadas de café pueden producir efectos adversos en el cuerpo de las personas.

Esas consecuencias pueden variar de persona a persona, no se dan siempre igual. Es por eso que cada consumidor debería observar si le produce agitación o ansiedad y tendrá que tomar la decisión de reducir el consumo, o no, en función de ello. Es importante destacar que estos síntomas también se pueden deber a afecciones más severas, por lo que siempre hay que consultar a un especialista y nunca se aconseja tomar una decisión de manera individual e inconsulta.

De acuerdo a los estudios que se hicieron hasta el momento y la revisión de sus resultados, los científicos concluyeron que no se debe consumir como un suplemento nutricional por sus beneficios, relacionados con menores riesgos de desarrollar enfermedades cardíacas, así como ciertos tipos de cáncer, enfermedad de Parkinson, enfermedad hepática y cálculos biliares. Por el contrario, siempre se debe consumir con moderación, como otras bebidas o comidas que podrían resultar perjudiciales para la salud.

Por otro lado, cabe mencionar que en varias oportunidades se ha asegurado que la calidad del café o de sus métodos de preparación son los que inciden directamente en que esta bebida perjudique o ayude al organismo, ya que de no ser filtrado podría conducir a un aumento del colesterol en sangre.

Sin embargo, desde la Universidad del Norte de Florida y la Academia de Nutrición y Dietética, afirman que "lo que pones en el café es lo que realmente importa, más que si está filtrado o no". Esto significa que el café como tal, si se consume en exceso, puede producir consecuencias en el organismo, pero también es fundamental mirar con qué se acompaña ese café. Es diferente una taza pequeña de café solo, filtrado o no, que una taza del mismo tamaño que tenga además crema de leche y azúcar.

En conclusión, cabe mencionar que el café no es diferente de otros alimentos o bebidas. Si se consume con moderación no tiene consecuencias severas en el organismo, al igual que si se combina con las bebidas e ingredientes adecuados. La moderación es la clave en la alimentación y en el consumo de productos alimenticios.